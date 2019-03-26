Новый удар: США взорвут российский газ законом

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

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391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Теперь если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.

В документе говорится, что Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны.

Чтобы «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», нужна дипломатическая, политическая и финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики, считают в Америке. В США для этого предлагают «выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страна Центральной и Восточной Европы».

Еще $5 млн будут выделены Агентству США по торговле и развитию для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Также в законопроекте указывается, что США намерены поддерживать строительство трубопроводов, которые помогли бы в достижении этих целей.

Активное противодействие США вызывает строительство газопровода «Северный поток — 2», который ставит под сомнение целесообразность поставок американского СПГ в Европу. Ранее в Вашингтоне не раз говорили о том, что с помощью этого проекта Европа может впасть в зависимость от поставок из России.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике на прошлой неделе поддержал проект доработанной газовой директивы ЕС, которая расширит возможности Брюсселя по контролю над «Северным потоком — 2». Теперь директива должна быть рассмотрена полным составом Европарламента на пленарной сессии и утверждена Советом ЕС. После этого участники союза будут обязаны включить положения документа в национальные законодательства по энергетике.

Берлину удалось смягчить текст документа, и полная остановка проекту не грозит.

Решение о запуске «Северного потока — 2» ничто уже не изменит, и, более того, нитки уже почти готовы и будут сданы в эксплуатацию к концу 2019 года или в начале 2020 года, говорит Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

Однако документ все равно создает риски для российского проекта. Главный из них — что проект может остаться недозагруженным, комментировали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, директива подразумевает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор — в настоящее время это Nord Stream-2, на 100% принадлежащая монополии. При этом помимо «Газпрома» доступ к мощностям должны получить третьи лица, то есть 50% мощности новой трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа независимыми поставщиками. По российскому законодательству «Газпром» — единственная компания, имеющая право поставок газа в экспортные газопроводы. Это может привести к тому, что «Северный поток — 2» останется наполовину пустым.

Между тем избавить «Северный поток — 2» от жесткого регуляторного влияния Европы можно, отдав строительство части газопровода отдельной компании, отмечали эксперты.

При этом как заявил на днях генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, «Северный поток — 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны.

%«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является именно таким проектом, который может дать дешевый газ», — заявил Фрай. Этот газ можно использовать, например, для замены угля.

По его словам, в целом Россия остается «энергетической сверхдержавой».