Шаурма, наркотики и олигархи: что обещают украинцам

Старый новый курс

Самые дорогие в истории выборы — не совсем то, что сейчас нужно Украине, если учитывать ее огромный внешний долг и туманные экономические перспективы. Кандидаты в президенты страны, однако, стараются не акцентировать на этом внимание и заваливают украинцев манящими обещаниями лучшей жизни: почти без налогов, с огромными зарплатами, вкусной едой и умопомрачительно прекрасным будущим.

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Однако представления 39 претендентов на пост главы государства об экономике и способах решения ее проблем зачастую оказываются весьма неоднозначными, если не сказать странными. Даже кандидаты с серьезной предвыборной программой, претендующие на глубокое понимание экономических процессов, оказываются компетентны только на словах. Например, один из лидеров президентской гонки Юлия Тимошенко в прошлом году опубликовала программу «Новый экономический курс Украины» — титанический труд объемом в 401 страницу. Но специалисты независимой аналитической платформы VoxUkraine подробно изучили текст программы и пришли к выводу, что это «смесь плагиата, самоплагиата, несуществующих источников и ошибок».

«Зачем команда Тимошенко написала экономическую программу на 400 страниц, если в ней контента на 30-50 максимум? Ответ оказался простым — чтобы всем говорить, что у ЮВТ есть новая, детальная, пошаговая экономическая программа на 400 страницах, а у других нет», — написал на своей странице в Facebook главный редактор VoxUkraine Борис Давиденко.

Действительно, другие кандидаты в президенты обошлись для описания своих экономических идей значительно меньшим количеством страниц, однако на громкие (и вряд ли выполнимые) обещания не скупится ни один из них.

Жизнь богачей в налоговом раю

Все участники борьбы за пост президента Украины обещают населению рост минимальных пенсий и зарплат. С точки зрения экономики, даже самые скромные из этих обещаний будут не по карману украинскому бюджету.

Так, депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко обещает рост средних зарплат до 23 000 гривен (54,4 тысячи рублей), экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута — до 20-25 000 гривен (почти 60 тысяч рублей), а председатель партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко — и вовсе до 27 000 гривен (около 64 тысяч рублей).

Для сравнения — по данным Государственной службы статистики, в декабре 2018 года этот показатель составлял 10 573 гривны, то есть чуть больше 25 тысяч рублей.

В среднем кандидаты в президенты Украины обещают повысить пенсии до 500 долларов в месяц. При этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что обычные доярки и свинарки должны получать пенсии больше, чем прокуроры. Юристам придется радоваться и такому развитию событий, ведь еще один кандидат в президенты, экс-мэр города Глухова Мишель Терещенко в случае своего избрания обещает первым же указом вообще ликвидировать все прокуратуры в стране.

Если верить предвыборным обещаниям политиков, украинцев ожидает не только рост доходов, но и существенное снижение расходов, ведь многие кандидаты предлагают отменить на Украине большинство налогов и заменить их парой-тройкой необременяющих выплат в бюджет. Например, миллионер Геннадий Балашов предлагает оставить два налога — 5% с покупок и 10% социального налога, а все остальные статьи налоговых доходов казны, в том числе таможенные пошлины, акцизы, государственные сборы и отчисления, упразднить за ненадобностью.

«Должно быть свободное перемещение товаров и людей. И тогда все бизнесмены из Европы и США поедут к нам делать деньги», — уверен он. У Балашова есть и несколько других интересных идей. Согласно его программе «5.10», в налоговом раю, в который превратится Украина, каждый сможет рассчитываться любой валютой, не тратя время и не теряя на обмене.

При этом гривна будет законодательно прикреплена к доллару США, а государство больше не сможет влиять на обменный курс. Геннадий Балашов также предлагает позвать британцев для руководства Верховным судом Украины, что, по его логике, должно решить все проблемы в нижестоящих судебных инстанциях.

Кандидаты в президенты широким жестом готовы превратить в богачей едва ли не все население страны, однако при этом их собственное отношение к людям состоятельным и влиятельным весьма неоднозначно.

Так, врач-дерматолог и политик Ольга Богомолец выступает за «политическую кастрацию» для олигархов, хотя до сих пор точно не известно, что она понимает под этой фразой.

Кандидат экономических наук и еще один претендент на высший государственный пост Андрей Новак, напротив, считает количество олигархов на Украине недостаточным. Он не верит тем политикам, которые говорят, что «придут и расстреляют всех коррупционеров или бросят их в яму и отрубят руки».

«Нам надо не 5, а 105 олигархов. И не ресурсники, которые существуют за счет экспорта сырья за границу. Один олигарх должен делать самолеты, другой — корабли, третий — автобусы, кто-то — грузовики, кто-то — вертолеты, другие — одежду для всего мира», — пояснил Новак свою идею в видео-интервью порталу Politeka.

Безопасная шаурма в каждый дом

Участники предвыборной гонки озабочены не только глобальными проблемами вроде доходов от транзита газа, но и более простыми вещами — например, пропитанием вверенного им населения.

Олег Ляшко обещает сделать так, чтобы у рядового украинца каждый день был полный холодильник продуктов, причем на его полках обязательно должно быть мясо — не по праздникам, а для ежедневного употребления в пищу. «Чтобы выйти на улицу было не страшно, купить шаурму в киоске — безопасно для здоровья, открыть бизнес и работать честно — выгодно, держать деньги в банках — надежно», — таковы предвыборные обещания лидера Радикальной партии. По словам Ляшко, после избрания его президентом будет установлено государственное регулирование цен на лекарства и продукты питания.

Политтехнолог и блогер Владимир Петров, находящийся под домашним арестом в рамках дела о секс-скандале, в случае победы на выборах обещает обеспечить людей бесплатным хлебом. «Должны быть заведения, куда малоимущие смогут прийти и взять хлеб, у нас в стране его достаточно много», — заявил он новостному агентству «Харьков».

Кроме того, Петров предлагает разрешить людям воровать, правда, не все подряд, а только вещи стоимостью до 1500 гривен (примерно 3550 рублей).

«Нужно разрешить людям воровать, нельзя забивать тюрьмы людьми, которые осуждены за мелкие кражи»,

— полагает кандидат в президенты. В этом вопросе с ним солидарен и Олег Ляшко, только он предлагает отменить уголовную и административную ответственность за кражу продуктов питания на сумму до 1000 гривен.

А шоумен Владимир Зеленский, который по результатам опросов является лидером борьбы за президентское кресло, указал в своей предвыборной программе, что «Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом».

Еще один борец за украинское благополучие, кандидат в президенты Александр Бессмертный, предлагает легализовать в стране легкие наркотики. По его словам, использование марихуаны для нужд науки и медицины уже давно разрешено в развитых странах мира. «А мы даже здесь продолжаем топтаться на месте и создаем огромный разрыв между государством и реальными потребностями общества», — отметил он в своем блоге на портале Gazeta.ua.

До выборов президента Украины осталось около недели, и электорату предстоит принять непростое решение. Особенно непростое с учетом того, что в голове трудно удержать даже имена всех кандидатов — если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км. Однако, возможно, на почти метровом листе бумаги с именами всех желающих стать президентом найдется и тот человек, который действительно приведет Украину к светлому будущему.