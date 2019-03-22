Кошмар не кончается: ЕС отложил Brexit

Участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 21 марта единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, отмечает Reuters. Как заявил австрийский канцлер Себастьян Курц,

Британия должна будет покинуть ЕС 22 мая, если британский парламент одобрит сделку по Brexit, предложенную премьер-министром Терезой Мэй. Если этого не произойдет, то Лондон до 12 апреля должен сообщить Брюсселю о своих дальнейших планах.

Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что Лондон принял сценарии ЕС по отсрочке Brexit.

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«За сегодняшний вечер я несколько раз встретился с премьер-министром Мэй, дабы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки. И я рад сообщить, что мы достигли соглашения по этому вопросу», — сказал он.

Премьер-министр Тереза Мэй, в свою очередь, приветствовала итоги голосования ЕС по поводу отсрочки Brexit. Она подчеркнула, что сейчас британские власти находятся в «моменте принятия решения»: на следующей неделе палате общин предстоит новое голосование по сделке по Brexit.

Фактически, получается, что дата выхода Великобритании из состава сообщества целиком теперь зависит от готовности палаты общин идти на компромисс: если они на следующей неделе одобряют сделку Мэй, то покидают ЕС 22 мая, в противном случае 12 апреля происходит Brexit без сделки.

Перспективы урегулирования этого вопроса в британском парламенте в такой короткий срок весьма призрачны. Дважды палата общин отклоняла сделку, которую Тереза Мэй ранее согласовала с руководством Евросоюза.

Главным ударом для премьера было то, что противниками этой сделки стала значительная часть однопартийцев Мэй.

Основной камень преткновения между Лондоном и Брюсселем – ситуация вокруг Ирландии. Сейчас между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, нет границы. Лондон настаивает на полноценной границе после Brexit, а в Брюсселе предупреждают, что этот рубеж спровоцирует внутриполитический кризис и обрушит экономику региона.

Сделка, которую предлагает Мэй, предполагает, что Британия до конца 2020 года останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). Это так называемый вариант мягкого Brexit.

Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества и в первую очередь, по поводу соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

В документе прописана возможность задействовать механизм backstop, который предусматривает сохранение регламентов ЕС на территории Северной Ирландии, пока Лондон и Брюссель не смогут достичь компромисса в этом вопросе.

Британские сторонники евроразвода критикуют данный механизм, опасаясь, что он может быть использован, чтобы привязать страну к европейским правилам на неопределенный срок. Еще 11 марта на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Мэй удалось добиться нескольких поправок от ЕС, смягчающих возможность для Лондона выйти из backstop. Однако генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заключил, что эти уточнения «снижают риск» того, что Великобритания может остаться связанной европейскими правилами на неопределенный срок, но не устраняют его полностью. Это ослабило и без того не очень сильные позиции Мэй в парламенте.

Мэй обещает, что Британия не откажется от Brexit даже в случае третьего провала парламентского голосования.

Вообще, сама Мэй рассчитывала провести третье голосование по проекту сделки еще до 20 марта, а после просить Брюссель отложить дату выхода на три месяца, чтобы успеть принять нужные второстепенные законодательные акты.

Однако в ситуацию вмешался спикер парламента Джон Беркоу и нарушил планы премьера. 18 марта во время дебатов он заявил о существовании парламентского правила, которое запрещает выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект в течение одной сессии. Внесение незначительных изменений в соглашение не поможет, отметил он, запретив проводить голосование.

Фактически, Джон Беркоу заставляет Терезу Мэй внести в соглашение значительные изменения. С другой стороны, есть ЕС, который не один раз давал понять, что менять соглашение не намерен.

Усугубляет ситуацию и то, что на 23 мая намечены выборы в Европарламент. Сейчас политики рассчитывают, что к этому времени Британия уже не будет членом ЕС и ее места в ЕП будут распределены между представителями тех стран, которые представлены в меньшей степени.

Пять мест планировалось отдать Франции, столько же Испании. Италии и Голландии пообещали отдать по три кресла, по два места должны получить Ирландия. Швеция, Польша, Австрия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Дания, Румыния и Эстония ждали по одному месту. Если же Лондон из ЕС не уйдет, то и кресла в ЕП он сохранит за своими представителями, а выборы пойдут совсем не по тому сценарию, как рассчитывают в ЕС остающиеся страны.

В то же время

Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что в случае третьего провала парламентского голосования по сделке ЕС может предоставить Британии девятимесячную отсрочку по Brexit.

Ранее британские СМИ говорили о возможности попытаться отложить Brexit и на более длительный срок. Например, до 2021 года. The Guardian со ссылкой на источник сообщал, что в Брюсселе готовы к такой отсрочке. Собеседник издания говорил, что два года — «достойный период для решения нерешенных вопросов». Кроме того, именно через два года истечет проект семилетнего бюджетного периода Евросоюза.