«Перевалочная база»: как Минск поставляет в Россию санкционку

Россельхознадзор запретил с 22 марта ввозить в Россию «турецкие» яблоки через Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

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​«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь санкционной продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая Республика из Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Как отмечают в Россельхознадзоре, они неоднократно просили коллег из Белоруссии подтверждать страну происхождения продукции, которая отправляется на реэкспорт в Россию.

Однако из Белоруссии продолжала поступать продукция с недостоверными сведениями в сертификатах.

В частности, в марте этого года было отмечено резкое увеличение поставок на территорию Российской Федерации свежих яблок, которые, согласно документам, были произведены в Турции.

«Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной. При этом отмечалось нелогичное логистическое передвижение продукции, которая вместо того, чтобы напрямую из Турции поступить в порт Новороссийска, проделала следующий маршрут: Турция – Латвия – Беларусь – Россия. Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — говорится в сообщении ведомства.

Продуктовое эмбарго было введено Россией в 2014 году. Оно подразумевало запрет на поставки свинины, говядины, рыбы, молока, сыров, а также фруктов и овощей из большинства стран Западной Европы. Первоначально оно было введено сроком на один год. Но потом продуктовое эмбарго неоднократно продлевалось. Согласно указу президента России, запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, продлевается с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Хотя Турция не вводила против России санкции, однако эмбарго на поставку турецкой сельхозпродукции Россия также вводила. Запреты были введены в 2016 году в ответ на действия Турции, военные самолеты которой сбили в небе над Сирией российский самолет Су-24. Однако после того, как кризис в российско-турецких отношениях был преодолен, постепенно турецкие продукты вернулись на российский рынок. Так, в 2018 году окончательно были сняты запреты на ввоз в нашу страну турецкой сельхозпродукции.

О том, что под видом турецкой и другой разрешенной в России сельхозпродукции поступают товары из стран, находящихся под санкциями, российские чиновники говорили не раз.

В частности, как отмечал бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев,

после введения продуктового эмбарго Белоруссия стала перевалочной базой для поставок санкционной продукции.

Таким образом, по его словам, в Россию поставлялись попавшие под запрет товары из Польши, Голландии, Франции и других стран.

«Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России», — говорил Александр Ткачев.

Такие действия Минска он называл «стремлением ​стать входными воротами, или, если угодно, задней дверью, российского рынка».

Если в 2012 году импорт из Белоруссии в Россию составлял 1%, то после введения продэмбарго в 2014-м году Минск занял более 15% импортного рынка, заявлял Ткачев.

Вопрос поставок в Россию через Минск санкционной продукции затрагивается и на высшем уровне.

В начале этого года премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсуждали поставки через территорию Белоруссии подсанкционной продукции, рассказал в феврале министр экономического развития России Максим Орешкин. Сама встреча глав двух правительства состоялась в Алма-Ате в рамках межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Премьер-министр Белоруссии поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована»,

— отмечал Орешкин.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что за поставками санкционной продукции в Россию стоит российский бизнес: это «крупные дельцы с тяжелыми погонами». Как заявили в июле 2018 года сотрудники белорусской таможни, после введения продуктового эмбарго Москвой они не пустили через свою территорию в Россию санкционных товаров на $21 млн. Также Минск возбудил 30 уголовных дел за попытки поставок «санкционки» по поддельным документам.