«Фантастически дешево»: как Росреестр избавится от мошенников

Росреестр совместно с Министерством экономического развития разрабатывает законопроект об ответственности за перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Инициатива находится в высокой стадии готовности, рассказала в четверг, 21 марта, журналистам глава Росреестра Виктория Абрамченко. Она уточнила, что поправки будут внесены в Кодекс об адмнистративных нарушениях (КоАП) и закон о связи.

Ведомство предлагает ввести штрафы для компаний, перепродающих выписки из реестра, в том числе в случае рецидива речь может идти о сумме до 300 тысяч рублей и приостановки деятельности.

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Также предполагается осуществлять блокировку ресурсов с подобными предложениями.

Объемы теневого рынка по перепродаже сведений из ЕГРН достигает порядка 2,5 миллиарда рублей, сказала Абрамченко.

При этом она обратила внимание, что компании-посредники не могут гарантировать достоверность предоставленной информации, в то время, как их клиенты будут в полной уверенности, что им выдали сведения из реестра.

Перепродажа должна быть запрещена законом, потому что создает почву для мошенничества, считает замглавы Росреестра Андрей Приданкин.

«У нас сейчас выписки из ЕГРН стоят фантастически дешево, по сути мы выписку… продаем за 70 копеек. Этим пользуется огромное количество посредников, которые делают интерфейсы и продают их пользователям рынка под видом аффилированных с Росреестром компаний», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что сегодня открытые данные об объекте недвижимости из единого реестра может получить любой человек, который не является его собственником. Закон не предусматривает, что данные может предоставлять только Росреестр и многофункциональные центры. Для получения сведений потребуется официальный запрос и оплата госпошлины. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской.

За предоставление сведений взимается плата в размере 300 рублей с граждан и 950 рублей с юридических лиц. Сведения ЕГРН предоставляются в срок не более 3 рабочих дней со дня получения Росреестром запроса.

Но зачастую клиентам требуется получить выписку в более сжатые сроки. Соответственно, цена услуг посредников оказывается выше. «Услуги стоят 3000 рублей за выписку», — привел примеры расценок руководитель практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев.

В основном такие компании запрашивают информацию по ряду объектов, и это им обходится гораздо дешевле, чем одна выписка физлицу, а затем продают уже отдельно данные по каждому объекту.

Среди прочих причин, по которым услуги фирм-посредников оказываются востребованными, нежелание клиентов оставлять следы, что они запрашивали какую-то информацию, потому что собственник может проверить кто интересовался объектами, которые находились в его собственности. Также услуга пользуется спросом, когда требуется убедиться в чистоте совершаемой сделки (к примеру, нужно подтверждение прав и отсутствие обременений по объекту недвижимости).

В Госдуме полагают, что бороться нужно не только с последствиями проблемы, но и с ее причинами, и штрафами для посредников здесь не обойтись. Прежде всего, нужно будет решить вопрос, связанный с внутренней дисциплиной внутри ведомства, сказал «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Сейчас не решен вопрос ответственности за предоставление сведений по недвижимости компаниям-посредникам, признает Абрамченко. А это создает благоприятную среду для мошенничества, указывает адвокат Павел Жигульский.

Как к компаниям попадают сведения из Росреестра, которые они затем продают? По словам Пугачева, скорее всего, передавать эти данные могут сотрудники самого Росреестра, либо органы, которым ведомство дает бесплатный доступ к ЕГРН на основании межведомственного взаимодействия, предполагает юрист.

Кроме того, это могут быть риелторы и любые прочие компании, занимающиеся недвижимостью, добавил Жигульский.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН внесено 162,5 млн объектов недвижимости. Суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества Российской Федерации превышает 672 трлн рублей. Стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, иных объектов недвижимости — более 548 трлн рублей, уточнила Абрамченко.