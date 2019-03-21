Непобедимая бедность: почему россияне богатеют на бумаге

В последнее время российская статистика говорит о победе над бедностью. Как сообщил на днях Росстат, уровень бедности в России снизился. По данным статистического ведомства, уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, за чертой проживают 18,9 млн россиян.

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Напомним, в майском указе президентом России Владимиром Путиным была поставлена чиновникам амбициозная задача — снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. Таким образом, к этому году уровень бедности должен составить около 6%.

При этом последние статистические данные намекают на то, что достижение этой цели становится реальным. Так, бедность на уровне 12,9% — это самый низкий показатель уровня бедности после 2014 года, когда он составлял 11,2%. Минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году (10,7%). После этого он начал расти. Так, в начале прошлого года он составил 13,2%, а в середине года — 13,6%.

«Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в IV квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 п. п. и составил 10% населения. В целом, год к году наблюдается некоторое снижение бедности в 2018 году — на 0,3% п.п., до 12,9% населения», — отметил Росстат.

При этом снижение уровня бедности совсем не говорит о том, что бедных стало действительно меньше, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. Это лишь статистическая погрешность, связанная с особенностями подсчета бедных в четвертом квартале прошлого года.

Так, в последнем квартале прошлого года доходы россиян выросли. Среднедушевые среднемесячные денежные доходы увеличились с 31 891 рублей в третьем квартале до 37 493 рублей в четвертом квартале.

Номинальная зарплата выросла с 41 830 рублей до 46 850 рублей. Но это не значит, что россияне богатеют. Это традиционный сезонный рост, связанный с выплатами предновогодних премий.

Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, сокращение уровня бедности в 2018 году было связано с тем, что это электоральный год. Так, власти провели индексацию зарплат для самых низкооплачиваемых работников госсектора перед выборами президента. К тому же в декабре прошлого года ПФР начал выплачивать январскую пенсию, которая уже была проиндексирована на 7%.

Кроме того, в последнем квартале прошлого года был снижен прожиточный минимум. В третьем квартале прожиточный минимум составлял 10 451 рублей, в четвертом он упал до 10 213 рублей.

В так называемую «победу» над бедностью не верится, поскольку другие показатели совсем о ней не говорят,

говорит Коренев.

В частности, как отмечает эксперт, если снижается бедность, то почему не активно растет потребление у россиян, торговые обороты компаний и куда деваются свалившиеся на россиян деньги. Данные Росстата не бьются с другой статистикой, констатирует он.

Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось, в частности, в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.

В то, что в 2019 году уровень бедности серьезно снизится, эксперты также не верят. Для реального снижения уровня бедности, а не показателей на бумаге «в стране должна быть создана соответствующая благоприятная бизнес-среда, надежно защищена частная собственность, реформированы судебная и правовая системы, снижен уровень коррупции, а налоговая система должна сделать максимально привлекательным развитие малого и среднего бизнеса», полагает Алексей Коренев.

При этом, судя по статистике, россияне все больше залезают в кредиты, поскольку денег на повседневные покупки не хватает. Так, согласно данным Национального бюро кредитных история (НБКИ), в феврале 2019 года банки выдали на 16,5% больше новых кредитных карт. Если в феврале 2019 года количество выданных кредитных карт составляло 875,1 тыс. ед., то в соответствующий период прошлого года — 751,2 тыс.

Больше всего (в абсолютных цифрах — «Газета.Ru») новых выданных кредитных карт пришлось на Москву — 56,5 тыс., Московскую область — 44,4 тыс. и Краснодарский край — 33,8 тыс.

На северную столицу пришлось 30,3 тыс. ед. новых выданных кредитных карт.

Если же смотреть по динамике роста выдачи новых кредитных карт, то больше всего их было оформлено в Удмуртии (+27,8%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО, +27,4%) и Саратовской областях (+27,4%). На четвертом месте Москва с 26,8% ростом выдачи новых кредитных карт, на пятом — Ханты-Мансийском АО (+26,1%). Совсем немного от пятерки регионов, активнее всего наращивающих выдачу кредитных карт, отстал Пермский край. В феврале здесь было выдано на 25,4% больше кредитных карт.

Единственным регионом из топ-30, который в феврале 2019 года продемонстрировал сокращение выдачи новых кредитных карт по сравнению с февралем 2018 года, стала Кемеровская область (-1%).

Учитывая падение реальных доходов населения (денежные доходы населения с учетом индекса цен, налогов, тарифов, инфляции — «Газета.Ru»), стремление россиян запастись кредитами вполне понятно, говорят эксперты.

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд. Так, по итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%. В общей сложности с 2014 года реальные доходы упали почти на 11%. В январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. При этом январь был последним месяцем, когда статистическое ведомство на ежемесячной основе опубликовало данные о реальных доходах населения.

На днях Росстат сообщил о том, что перейдет на новую методологию расчета денежных доходов граждан. Доходы за первый квартал 2019 года будут рассчитаны и опубликованы уже по обновленной методике вместе со скорректированными динамическими рядами показателя за шесть предшествующих лет.

«Учитывая темпы падения реальных зарплат, граждане будут в ближайшее время еще больше нуждаться и брать больше кредитов. Спрос на короткие деньги до зарплаты, даже под высокий процент, остается устойчивым, поэтому на 20-25% сейчас ежегодно растет выдача микрозаймов», — комментирует Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни». При этом эксперт беспокоится, что потребность в деньгах толкнет многих россиян в руки серых кредитов.

Нет ничего удивительного в том, что сейчас наблюдается замедление роста реальных зарплат, это ожидаемая тенденция, так как бюджетные социальные расходы не растут, а текущее состояние экономики ограничивает возможности увеличения зарплат в частном секторе, комментирует в свою очередь главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Сами россияне также готовятся к худшему. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.