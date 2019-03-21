Новый перерасчет: пенсионеры выйдут в плюс

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума. Законом вносятся поправки в действующий федеральный закон «О государственной социальной помощи».

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По действующим нормам, в России пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. Если пенсия ниже прожиточного минимума, положена доплата из регионального или федерального бюджета.

С 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, в результате которой сами пенсии увеличились, а доплаты сократились. Таким образом, пенсионеры практически не ощутили надбавку.

На эту проблему во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Таким образом, депутаты реализовали поручение президента РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что цель закона – «поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Новые правила

По новым правилам, сначала будут устанавливать социальную доплату, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем - проводить индексацию.

Раньше пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума. Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого будет проведена индексация пенсии. В результате пенсионеры получат более ощутимую надбавку, отмечали ранее в Министерстве труда.

Закон исключает «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах.

Суммы индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии, так как и прожиточный минимум в регионах меняется каждый год. При этом в следующем году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры не получили.

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсионеры, которым пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума до 1 июля. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

По оценке Минфина, доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.

Кроме того, закон содержит норму о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — заявил Володин.

Советом Федерации закон может быть рассмотрен 27 марта.