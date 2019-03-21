Газа не будет: Украина поймала Россию на отмене транзита

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — указал он.

В «Газпроме» пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее власти Болгарии получили от «Газпром-экспорта» письмо, в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года, говорила в интервью глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова. В «Газпроме» тогда заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии.

По словам Коболева, «Натфогаз» с 1 января 2020 года передаст национальную газотранспортную систему (ГТС) независимой компании, которой будет необходимо подписать контракт с «Газпромом». Он отметил, что «этот процесс двигается крайне тяжело».

Киев надеется, что независимый оператор сумеет договориться с «Газпромом» о продолжении транзита топлива. Если этого не произойдет, Украина планирует компенсировать выпадение доходов от транзита через Стокгольмский арбитражный суд.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года суд вынес два решения по транзитному контракту «Нафтогаза» с «Газпромом», сначала признав долг украинской стороны в $2 млрд, а затем долг российской компании за недоставку газа на транзит — $4,6 млрд. В результате «Газпром» приостановил все контракты на поставку и транзит газа с Киевом, сочтя судебное решение несправедливым. Продолжение действия контрактов «Газпром» признал «экономически нецелесообразным и невыгодным».

6 июля прошлого года «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома», требуя пересмотреть тарифы на транзит газа c марта 2018 года. Денежные требования украинской стороны указаны в размере $11,58 млрд.

«Либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», — сказал Коболев.

Дело в том, что договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в конце 2019 года. Нового соглашения стороны пока не подписали. В феврале в МИД РФ подчеркивали, что продолжение транзита возможно только на условиях Москвы.

Украина должна обезопасить себя на случай полного прекращения Россией транзита газа: чтобы «пройти» зиму 2020 года потребуется закачать в хранилища на три миллиарда кубометров газа больше, чем обычно, заявил Коболев.

Руководство «Нафтогаза» давно опасается, что Украина может остаться без транзита. В начале марта Коболев заявил, что газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — говорил он.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода (первая — для турецких потребителей, вторая — для Южной и Юго-Восточной Европы), мощность каждой из которых составит по 15,75 млрд куб. м.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что прекращение транзита в 2020 году является очень вероятным из-за невостребованности украинского маршрута в сравнении с «Северным потоком» — магистральным газопроводом между Россией и Германией, проходящим по дну Балтийского моря (мощность 55 млрд куб. м.). По его оценке, лишившись транзита, Украина потеряет примерно четыре процента ВВП.

Коболев уверен, что позиция Германии может привести к полному прекращению транзита. ФРГ выступает за строительство «Северного потока — 2» несмотря на сопротивление Украины, США и ряда других европейских стран.

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и «Северный поток — 1». При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.