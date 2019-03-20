США помогают рублю: доллар упал ниже 64

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 19-20 марта сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

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Федрезерв теперь ожидает одного повышения процентных ставок в текущем году и не планирует менять стоимость кредитования в следующем. Между тем еще в конце прошлого года ожидалось два повышения ставки в этом году.

Напомним, в 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз повышение составило 0,25 процентного пункта.

Нынешнее решение ФРС связано с тем, что американский ЦБ снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2019 год.

Так, прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1% против ожидавшихся в декабре 2018 года 2,3%. Ухудшился прогноз и на 2020 год — с 2% до 1,9%. Кроме того, в ведомстве предсказывают незначительный рост безработицы в Соединенных Штатах.

Кроме того, ФРС уточнила планы сокращения активов на балансе: темпы сокращения замедлятся с мая, оно будет полностью прекращено в сентябре.

В дальнейшем, принимая решение по ставке, ФРС обещает учитывать широкий спектр информации, включая состояние рынка труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, а также данные о финансовых и международных событиях.

Именно такой сценарий и предсказывали опрошенные «Газетой Ru» накануне эксперты.

К тому, чтобы больше не поднимать ставку, неоднократно призывал Федрезерв президент США Дональд Трамп, намекая даже на возможное увольнение главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Трамп отмечал, что в условиях, когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует, повышать ставку не стоит.

«Решение ФРС оставить резервную ставку без изменений ожидаемо, оно вкупе с «голубиным», то есть обещающим относительно мягкую денежно-кредитную политику комментарием приведет к тому, что развивающиеся рынки и их валюты еще какое-то время будут наслаждаться вниманием и спросом со стороны инвесторов», - комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Так, рубль с начала года укрепился к доллару на 8%.

На московской бирже 20 марта курс доллара упал ниже 64 рублей.

По данным на 21.22 мск, курс доллара обрушился падал на 57 коп. и составил 63,82 руб., а курс евро снижался на 23 коп. до 72,83 руб.

При этом в последний раз курс доллара опускался до такой отметки в августе 2018 года.

«Итоги заседания ФРС могут оказаться благоприятными для фондовых активов в среднесрочном периоде. Локально не исключаю фиксации «по факту», ибо приличная часть позитива уже заложена в котировки американского рынка акций. При прочих равных условиях, мягкая риторика регулятора благоприятна и для валют развивающихся стран, включая рубль. Динамика российских активов зависит от ситуации на мировых площадках, однако, на нее влияют и другие факторы, включая поведение нефти», - отмечает Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам «БКС Брокер».

Впрочем,нефтяные котировки сейчас также помогают рублю укрепиться. Майский фьючерс на нефть WTI достиг отметки в $60,19 (+1,52%). В последний раз цена на нефть марки WTI превышала $60 за баррель 12 ноября 2018 года. Майский фьючерс на нефть марки Brent поднялся до $68,45 (+1,23%).

Последние аукционы Минфина также свидетельствуют о колоссальном спросе иностранных инвесторов на российские бумаги. Так, 20 марта Минфин очередной раз крайне успешно провел аукционы по продаже облигаций федерального займа. Объем размещения составил 73,5 млрд рублей. Между тем на прошлой неделе было продано ОФЗ на 91,4 млрд рублей.

Как отмечает ведомство, с начала года общий объем размещенных ОФЗ составил 456,5 млрд рублей по номинальной стоимости. Это на 1,4% выше планового объема размещения ОФЗ в первом квартале 2019 года.

«Перевыполнение квартального плана стало возможно благодаря сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуре и не оказало негативного воздействия на рынок», — говорится в сообщении Минфина.

Между тем эксперты предупреждают, что укрепление рубля может быть временным.

«Отток спекулятивного капитала из России (в том числе из облигаций федерального займа (ОФЗ) начнётся тогда, когда Америка примет свой «адский» пакет санкций, включающий в том числе запрет на вложения инвесторов в новые выпуски российских ОФЗ», - комментировал Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании «ФинИст».

В данный момент из-за неповоротливости американской государственной машины и противостояния сторонников и противников Дональда Трампа внутри американских элит, законопроект откладывается.