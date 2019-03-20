Казахстан на перепутье: что может потерять Россия

ЕС или ЕАЭС?

Главный вопрос, который сегодня волнует инвесторов и партнеров Казахстана, — сможет ли новый глава государства найти баланс между сотрудничеством с Россией, Западом и Азией, как ранее это удавалось Нурсултану Назарбаеву.

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Назарбаев ушел в отставку, оставив приемником Касым-Жомарт Токаева. Экс-глава государства довольно удачно лавировал между партнерами в разных проектах, сохраняя нейтралитет, и этот баланс нужно будет выдержать, чтобы не впасть в зависимость от кого-то из них, предупреждают эксперты.

Если посмотреть официальную статистику, прямые иностранные инвестиции в национальную экономику Казахстана за 9 месяцев 2018 года составили $17,3 млрд. При этом многолетним лидером по инвестициям в экономику страны являются Нидерланды – за три квартала прошлого года голландские инвесторы направили в Казахстан $4,74 млрд, на втором месте США ($3,9 млрд), на третьем Швейцария ($2,2 млрд).

Для сравнения российские компании за это же время вложили в проекты в Казахстане $1,17 млрд.

И хотя эта сумма значительно выше аналогичного показателя за 2017 год — $586,3 млн – тем не менее по вложениям в экономику соседней республики Россия пока значительно отстает от Европы и США.

Впрочем, это, не мешает Москве оставаться ключевым партнером Астаны, переименованной 20 марта в Нурсултан. Назарбаев ранее отмечал, что доволен динамикой роста товарооборота между нашими странами

Так, например, за прошлый год этот показатель вырос на 7,2% по сравнению с 2017 годом и достиг $17,6 млрд. По объему ввоза продукции в Казахстан Россия занимает первое место – на поставки из нашей страны приходится 37,3% всего импорта в республику. Экспорт из Казахстана в Россию, по данным посольства Казахстана в Москве, вырос на 11,3%, составив $5,2 млрд.

Казахстан вполне доволен, как растет торговля с Россией, и в то же время у страны нет плохих отношений с Западом,

обращает внимание эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Как отмечают СМИ Казахстана, за 9 месяцев 2018 года взаимная торговля между республикой и ЕС составила $28,6 млрд, что на 30% выше прошлогоднего показателя. Доля Евросоюза здесь растет с 2016 года и уже превышает 41% от общего объема внешней торговли республики.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже заявил после смены главы государства, что сохранит темпы инвестиционного сотрудничества с Казахстаном. В 2018 году стороны подписали соглашения по новым инвестиционным проектам почти на €0,5 млрд.

Прошлой осенью министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Карин Кнайсль заявила, что в первой половине 2019 года Евросоюз примет новую стратегию сотрудничества с Центральной Азией. Назарбаев в ответ отмечал, что ЕС необходимо наладить сотрудничество с ЕАЭС, куда республика входит вместе с Россией, Киргизией, Арменией и Белоруссией, так как альтернативы этому нет.

До сих пор ЕС и Евразийский союз прорывами похвастаться не могли. Готовность продолжать отстаивать интересы объединения со стороны Токаева не менее значима, чем прямые отношения с РФ. От этого во многом будет зависеть формат присутствия ЕС на постсоветском пространстве.

«Казахстану придется проводить очень тонкую политику, которая предполагает, что они не могут уходить далеко от РФ, а с другой стороны, каким-то образом налаживать отношения с Западом. Эта тонкость в подходе и покажет, насколько новое руководство готово к своим функциям, поскольку при Назарбаеве это было основано на личном опыте и влиянии», — уверен Брутер.

Новому лидеру страны Касым-Жомарт Токаеву придется лавировать не только между Москвой и Брюсселем, сглаживая санкционные углы и находя компромиссы в корпоративных спорах. Сохранять и развивать партнерство ему предстоит еще и с США и Китаем, которые находятся в непростых торговых отношениях между собой, не говоря уже о сложном подходе Америки к России.

Между Пекином и Вашингтоном

Значимость Китая наглядно демонстрирует тот факт, что после своей отставки Назарбаев экстренно вылетел в Пекин разъяснять Си Цзиньпину последствия своего ухода для сотрудничества двух стран, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Китай, по словам эксперта, волнуется, чтобы после смены лидера в стране не снизились объемы торгового оборота и не ужесточились условия для работы китайского капитала.

Пекину действительно есть, что терять. За последние пять лет двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг исторически высокого показателя – $28,6 млрд.

На конец первого полугодия 2018 года объем вложений китайских инвесторов в экономику Казахстана составил $15,6 млрд против $14,8 млрд в 2017 году. По данным Нацбанка республики, последние три года наблюдается линейный рост инвестиционных потоков из Китая — до 6,6% в год. В 2018 году главным инструментом китайских инвесторов впервые стали прямые инвестиции в Казахстан, кумулятивный объем которых по итогам первого полугодия составил $9,5 млрд, при том что объем вложений в общей сложности составил $15,6 млрд. За 9 месяцев 2018 года объем ПИИ со стороны КНР составил $1,15 млрд.

Казахстан сегодня является привлекательным и для другого важного инвестора – США. Предприятия Казахстана сотрудничают с такими американскими гигантами, как Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburt. В январе прошлого года Назарбаев был в Вашингтоне с официальным визитом, в ходе которого были заключены новые торговые и инвестиционные соглашения на общую сумму порядка $7 млрд. Не говоря о том, что Соединенные Штаты уже вложили в Казахстан свыше $40 млрд.

Помимо экономических у Вашингтона есть ряд стратегических интересов в Казахстане. В частности, привлечение республики к сотрудничеству с блоком НАТО, чего бывшее руководство страны старательно избегало.

Для США Казахстан остается привлекательным партнером. Но Токаев является таким же авторитарным лидером, как и сам Назарбаев. По этой причине практически исключена возможность возникновения в Казахстане военной базы США после ухода первого президента, полагает Рожанковский.

Звонок Путину

Тем не менее, чтобы правительство Казахстана могло поддерживать экономическую стабильность и действующие реформы, необходимо взаимодействие с широким кругом партнеров, подчеркивает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Поэтому никаких существенных изменений в политике страны здесь быть не должно. И Казахстан продолжит расширять сотрудничество с Россией, Китаем, Европой и США.

Напомним, теперь уже экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке вечером 19 марта по местному времени в специальном обращении к народу. Его приемником был выбран Касым-Жомарт Токаев – глава правительства республики. Незадолго до официального заявления Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Это показательный момент.

Несмотря на то, что Россия занимает не первое место по объему инвестиций в казахскую экономику, традиционно северный сосед считается его ключевым партнером.

Владимир Брутер уверен, что быстрых изменений ждать не стоит. Назарбаев не отказался от власти. Он остался председателем Совета безопасности, наделенным серьезными полномочиями и сохранил пост члена конституционного совета и председателя партии «Нур Отан». Его дочь Дарига Назарбаева стала председателем сената парламента страны.