Проблемная вилла: Керимов снова под следствием

Российский сенатор Сулейман Керимов вновь столкнулся с французским правосудием.

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Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр уточнил, что в отношении россиянина начато новое расследование.

«Заседание состоялось вчера вечером, ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он (Керимов) был помещен под судебный контроль и перевел в качестве залога €20 млн»,

- сообщил прокурор агентству.

Пока, по словам чиновника, сенатор остается во Франции. Дата судебного заседания по этому делу пока не называется.

Местная газета Nice-Matin ранее сообщала, что в отношении Сулеймана Керимова начато расследование по запросу министерства экономики и финансов Франции. Речь идет о сделках по покупке недвижимости на мысе Антиб во Франции. При проведении купли-продажи стоимость вилл и особняков по документам была значительно занижена, что позволило продавцам уклониться от выплаты части налогов. В частности, сообщается, что Керимов якобы приобрел виллу Hier за €127 млн, а в документах, поданных в налоговую инспекцию, стояла цена в €35 млн.

Отметим, что эта же вилла уже была причиной скандала и уголовного преследования российского сенатора. Осенью 2017 года его задержали в аэропорту Ницце по обвинению в совершении незадекларированных сделок с недвижимостью.

По данным AFP,

французские власти подозревали его в сокрытии €400 млн налогов при покупке пяти вилл на Лазурном берегу с 2006 года. Керимов занизил стоимость недвижимости, считает следствие. В частности, речь шла все о той же вилле Hier, которую члены семьи Боргетти продали Керимову через члена совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александра Штудхальтера.

Чтобы сэкономить на налогах, Боргетти предложили перевести часть денег на офшорные счета, а в официальных документах указать заниженную стоимость. Позже из-за внутренних разбирательств в семье Боргетти о схеме узнала полиция и прокуратура. При этом, как отмечали ранее французские СМИ, сам Керимов на этой сделке мог выиграть лишь в уменьшении суммы сборов на регистрацию недвижимости.

Согласно материалам дела, сенатор также мог ввезти во Францию от €500 млн до 750 млн «чемоданами».

И Штудхальтер, и Керимов были задержаны и отпущены под залог. Долгое время находящийся под следствием сенатор оставался во Франции и получал право на выезд в РФ лишь эпизодически.

Летом прошлого года Апелляционный суд Экс-ан-Прованса прекратил уголовное преследование Керимова и Штудхальтера. Суд счел, что в их действиях не было состава преступления. Теперь, видимо, в деле обнаружены новые обстоятельства.

Помощник сенатора Алексей Красовский заявил РИА «Новости», что адвокат Сулеймана Керимова обжалует «незаконное и необоснованное» обвинение, предъявленное во Франции.

«Адвокат обжалует незаконное и необоснованное обвинение», - сказал Красовский, уточнив при этом, что сам Керимов находится в Москве на рабочем месте.

В Совете Федерации заявили, что будут следить за ситуацией вокруг этого дела.

«Насколько можно понять из сообщений, обвинения в адрес Керимова не изменились, думаю, и в нашей позиции никаких изменений не будет. Будем следить за ситуацией», - сказал агентству член комитета по регламенту Совфеда Сергей Фабричный.

«В прошлый раз Совет Федерации пристально следил за этой ситуацией, думаю, это было одной из причин того, что в результате справедливость восторжествовала», - добавил он.

В Кремле пока новые обвинения в адрес Керимова не прокомментировали.

После задержания сенатора во Франции в 2017 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял:

«Мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов. Разумеется, здесь особое значение — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал Песков.