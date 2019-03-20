Новые правила: как вырастет пенсия

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Реклама

Ранее пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума (ПМ) в том регионе, где он проживает. Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого будет проведена индексация пенсии.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году», — сказали в Минтруде «Российской газете».

Например, если пенсия составляет 8 тыс. рублей, а ПМ в регионе — 10 тыс., то соцдоплата составляет 2 тыс. рублей.

Если через год пенсия индексируется на 7%, то у такого пенсионера она повышается на 560 рублей и равняется 8650 рублей. Прожиточный минимум тоже с каждым годом увеличивается. Если он увеличится на 2%, то составит 10200 рублей. Сейчас на руки пенсионер получает не на 560 рублей больше, а на 200 - 10200 рублей. Таким образом, индексацию он практически не почувствовал.

Однако после поправок сначала будет происходить доплата до 10 тыс. рублей, а после индексацию в 560 рублей прибавят к ПМ.

На руки пенсионер получит уже 10560 рублей, а не 10200.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры не получили.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб.

Накануне 19 марта депутаты Госдумы одобрили во втором чтении соответствующий проект закона о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Ранее правительство внесло этот законопроект по поручению президента РФ Владимира Путина.

Решение коснется более 4 миллионов человек,

отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев, пересчитанные социальные доплаты неработающие пенсионеры получат не позднее 1 июля 2019 года.

«Благодаря вот этому решению мы сможем не только продвинуться по проблеме, связанной с доходом пенсионеров, но это будет очень серьезный вклад в исполнение ключевой и национальной цели … — сокращение бедности и увеличение дохода», — заявил министр труда Максим Топилин на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

К 2020 году правительство сформирует единые правила формирования прожиточного минимума пенсионера для всех регионов, подчеркнул он.

Министр отметил, что в некоторых регионах занижают прожиточный минимум пенсионера.

«Там, где фактически за счет различных административных решений прожиточный минимум занижался — а примеры этого понижения разные есть, где-то это 100 рублей, где-то 200, а где-то и 1,5 тысячи, — это будет очень серьёзным шагом для того, чтобы единое пространство, регуляторика во всех регионах обязательно исполнялась», — подчеркнул министр.

По его словам, порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Ко второму чтению в законопроекте также добавили поправку, которая позволит правительству разработать методологию формирования прожиточного минимума для регионов и таким образом бороться с занижением ПМ.

Топилин добавил, что доплаты к пенсиям малообеспеченных пенсионеров будут пересчитаны в мае. «Мы исходим из того, что ПФР в майских ведомостях реализует данный законопроект, который будет в ближайшее время, я надеюсь, принят», — сказал он.

Во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова также рассказала, что она вместе с президентом буквально считали «в столбик», как получилась такая несправедливость. «Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — рассказала Голикова.

После выступления президента правительство внесло соответствующие поправки, принятые Госдумой 19 марта.