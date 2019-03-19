Шанс для Airbus? Кому выгодно падение Boeing

После двух авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737 MAX 8, произошедших за последние полгода в Индонезии и Эфиопии, авиакомпании по всему миру приостановили полеты имеющихся у них лайнеров этого типа и заморозили запланированные поставки этой техники. Казалось бы, наступил идеальный момент для Airbus, чтобы захватить новые рынки сбыта своих самолетов и потеснить конкурента, оказавшегося в центре скандала, но этого не произойдет, пишет газета Financial Times.

Дело в том, что европейский производитель самолетов уже использует свои мощности по максимуму, и этого едва хватает, чтобы справиться с имеющимися заказами

Согласно данным Airbus, на конец февраля объем заказов узкофюзеляжных самолетов составлял почти 6 000 единиц, причем свыше 5,8 тысячи из них приходилось на аналог Boeing 737 MAX — A320neo. Компания уже объявила о намерении нарастить производство самолетов этого типа до 60 в месяц к середине текущего года, а к 2021 году — до 63 в месяц. Однако это, вероятно, предел возможностей европейцев, потому что ситуацию сильно осложняют проблемы с поставками комплектующих.

Реклама

Совокупный объем заказов на самолеты семейства MAX составляет 4,66 тысячи. Как сообщалось ранее, Boeing ежемесячно производит 52 таких самолета и компания не намерена сбавлять темп или приостанавливать производство из-за заморозки поставок.

На момент катастрофы в Эфиопии уже был предоставлен заказчикам 371 лайнер Boeing 737 MAX. Все они сейчас выведены из эксплуатации.

Общий парк американских авиалиний составляет 2,4 тысячи воздушных судов. До скандала они эксплуатировали только 72 самолета семейства 737 MAX. В России лайнеров такого типа было всего два — полеты на них выполняла авиакомпания S7.

Ранее во вторник, 19 марта, президент авиакомпании Boeing Деннис Мюленберг выступил с официальным заявлением. По его словам, компания предпринимает действия для полного обеспечения безопасности полетов 737 MAX, основываясь на данных о трагедиях в Индонезии и Эфиопии.

«Мы едины с нашими клиентами, международными регуляторами и государственными органами в стремлении поддержать расследование, установить факты произошедшего и предотвратить новые трагедии в будущем», — подчеркнул Мюленберг

По словам Мюленберга, представители Boeing находятся на месте катастрофы в Эфиопии, чтобы помочь компетентным органам в расследовании и предоставить техническую экспертизу. Глава компании также сообщил, что вскоре авиапроизводитель выпустит обновление программного обеспечения и будет обучать пилотов для полетов на 737 MAX. Напомним, ранее сообщалось, что полноценные авиасимуляторы для обучения пилотов к моменту начала эксплуатации самолетов еще не были готовы и им приходилось изучать особенности пилотирования 737 Max на планшетах.

«Мы также осознаем и сожалеем о проблемах, которые приостановка эксплуатации флота создала заказчикам и пассажирам», — резюмировал директор Boeing.

В конце октября прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, погибли 189 человек. Вторая катастрофа с самолетом аналогичного типа произошла в Эфиопии 10 марта — погибли все 157 человек на борту, в том числе трое россиян.

Специалисты полагают, что причиной крушения могла стать новая система управления самолетом, которая должна была предотвращать его сваливание, а вместо этого неправильно оценивала положение носа лайнера относительно горизонта и отправляла его в пике.

По мнению аналитиков Morningstar, специалистам Boeing, возможно, удастся разобраться в этой проблеме и устранить ее в относительно короткие сроки. Если неисправность окажется не критической, клиенты не станут отменять заказы на Boeing 737 MAX 8.

Однако на прошлой неделе в «Аэрофлоте» не исключили, что могут и вовсе отказаться от закупки уже заказанных для «Победы» самолетов Boeing 737 Max.

«Если не будет 100-процентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет.

У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 Max, или мы будем заказывать другую машину», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

В правительстве посоветовали «Победе» отказаться от закупок Boeing 737 MAX в пользу МС-21. Однако в ближайшее время отечественные авиакомпании все равно не смогут его приобрести. Серийное производство гражданского самолета МС-21 уже отложено на 2021 год. К тому же из-за санкций производителю придется устанавливать отечественные двигатели. Также нерешенной остается проблема производства крыльев, которые ранее задумывали сделать из композитных материалов. Но из-за ограничений США их поставки прекратились.