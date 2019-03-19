Лакомства из Карелии: как сделать бизнес на ягодах

Семейный бизнес

Бизнес, который постепенно превратился в компанию «Ягоды Карелии», основал отец Александра Самохвалова.

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«Мы давно живем в Карелии, в маленьком городке Костомукша с населением в 30 тысяч человек, на границе с Финляндией. Мой отец раньше занимался продуктами питания – у нас была небольшая сеть магазинов площадью от 100 до 2000 квадратных метров в городе и других населенных пунктах республики», — рассказывает бизнесмен.

Для торговой сети семейное предприятие производило колбасы, сосиски, пельмени, пекло хлеб, фасовало мед и так далее. Однако тогда еще не было технологий, позволяющих эффективно управлять бизнесом на расстоянии, поэтому Самохваловы стали искать для себя новое занятие.

Проживая рядом с границей, они видели, что шведские и финские компании скупают за относительно небольшие деньги свежие, неочищенные ягоды – бруснику, чернику, клюкву, морошку. Затем эти ягоды вывозились за границу, там их охлаждали, замораживали, очищали и перепродавали в другие страны, в том числе за океан. Казалось, что иностранцы зарабатывают на этом обманчиво простом занятии большие капиталы, и семья Самохваловых решила попробовать заняться тем же самым.

«На тот момент у нас как раз пустовало помещение большого склада. Мы построили морозильную камеру и в 2003 году начали принимать от населения ягоды – первоначально это была брусника. Зарубежные компании этому не обрадовались, и всячески пытались с нами конкурировать», — вспоминает Александр Самохвалов.

В пылу конкурентной борьбы «Ягоды Карелии» закупили сырье в Костомукше и окрестных деревнях по заоблачным ценам, в то время как шведы запасались ягодами не только на нашей территории – здесь ягоды им тоже достались дорого, зато в остальных местах они купили ягоды очень дешево, по обычным ценам. Соответственно, у иностранцев средняя цена получилась достаточно низкой, порядка 15 рублей против 40 рублей у предпринимателей из Карелии.

«В конце сезона мы поняли, что это была очень дорогая покупка, но если бы мы на этом остановились, это означало бы полное поражение. Поэтому мы решили не только замораживать ягоды, но и правильно их очищать, а затем поставлять напрямую тем покупателям, с которыми работают шведы. С тех пор мы этим и занимаемся», — говорит Самохвалов.

Победители шведов

За прошедшие 15 сезонов «Ягодам Карелии» удалось добиться того, что шведы перестали закупать в России необработанные ягоды, а закупочные цены в нашей стране стали стабильно выше, чем в Финляндии, Швеции и Норвегии – на 20-40%.

«Мы обогнали практически всех конкурентов, занимающихся очисткой ягод в России, а в Европе занимаем 2-3 место по объемам очистки дикорастущих северных ягод», — утверждает Самохвалов.

За это время компания построила большое количество холодильников и морозильников по всей северо-западной части страны — есть морозильник в Мурманске, по всей территории Карелии их около 15 штук. «Ягоды Карелии» закупают ягоды и в Архангельской, и в Вологодской, и в Псковской, и в Ленинградской областях, и в республике Коми, и в Пермском крае. Часть ягод привозят из Сибири – например, облепиху или калину (то, что не растет в европейской части России или растет в меньших количествах). Карельские предприниматели сотрудничают с такими крупными компаниями, как Danone, «Мираторг», Nestle, Valio и Fazer.

«По сути, все продукты с ягодами, которые есть в магазинах, от йогуртов до джемов, произведены из наших ягод.

По отдельным позициям мы являемся крупнейшими оптовыми поставщиками в мире – например, мы ежегодно поставляем более 600 тонн морошки, что в 2-4 раза превышает объемы всех конкурентов вместе взятых», — отмечает управляющий директор компании. Дело в том, что растет эта ягода в основном в России, а потребляется в преимущественно в Скандинавии, и Карелия находится на стыке заготовки и потребления.

Таким был первый, но не последний этап развития компании. Своей конечной целью в «Ягодах Карелии» называют производство хорошей розничной продукции. На сегодняшний день компания уже производит джемы, морсы, нектары и соки, запустила фабрику-сублиматор для производства порошков из ягод, начинает делать конфеты из ягод – например, клюкву в сахарной пудре.

«К сожалению, мы вынуждены признать, что наш экспорт, в том числе и конечных продуктов, растет (мы поставляем их в 23 страны мира), а продажи в России – нет. Мы это связываем, в частности, с низкой покупательской способностью населения», — сетует Самохвалов.

Кооператив сборщиков ягод

Сырье для производства всех этих лакомств поступает от большого сельхозкооператива, членами которого являются все сборщики ягод – сейчас их около 10 000 человек. Они собирают ягоды в лесу и на болотах, потом приносят их на закупочный пункт (на каждый приходится около 100 сборщиков), там ягоды аккумулируются в течение дня, а затем их забирают и привозят в ближайший холодильник.

Там ягоды охлаждаются, замораживаются и едут на завод в Костомукшу. Аналогичным образом обстоит ситуация и с грибами, и с березовой чагой. Сборщиком может стать любой человек, собравший в лесу грибов или ягод, который пришел в приемочный пункт и заполнил заявление о вступлении в кооператив.



Кроме того, в Костомукше у «Ягод Карелии» есть свои общежития и транспорт, который они готовы сдавать в аренду сборщикам ягод. В рамках проекта «Сбор ягод» компания приглашает людей со всей России на сезонную работу.

«Согласно статистике, в нашей стране собирается меньше, чем 0,001% биологических запасов ягод. Дело и в нехватке рабочих рук, и в отсутствии нормальных дорог, по которым можно было бы добраться до лесов», — объясняет Александр Самохвалов.

Люди, которые приезжают на заработки в Карелию, платят за проживание 200 рублей в сутки, берут в аренду машину, карты по сбору ягод, устройства слежения и ведра, а компания следит, чтобы они не потерялись. Сезон длится с 20 июля по 10 октября.

По данным компании, за день на сборе ягод можно заработать до 3000 рублей, а за сезон, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин – до 180 000 рублей.

Ягоды будущего

На данный момент у «Ягод Карелии» уже более 100 розничных продуктов, и компания намерена продолжить развитие этого направления.

«Мы начали выпускать мед с сублимированными порошками ягод – с брусникой, черникой, малиной и так далее. Сейчас мы запускаем отдельное кондитерское производство – будем производить полезные, натуральные конфеты», — рассказывает Самохвалов. В ближайших планах предпринимателей также значится запуск линии по производству мороженого с ягодами внутри (производство в данный момент достраивается).

Помощь в развитии компании оказывают и региональные власти, и Корпорация МСП. «Сама Корпорация МСП позвала нас в гости и предложила свою помощь в работе с контрагентами, а ведь готовность помочь – это уже очень хорошо», — отмечает управляющий директор компании.

По его словам, для малого бизнеса такая помощь может стать настоящим прорывом. «Дело в том, что мы уже скорее средний, чем малый бизнес, нас хорошо знают на рынке, и поэтому сильно большой помощи от них не потребовалось. Но если бы мы раньше о них знали, это была бы существенная помощь», — говорит Самохвалов. «Ягоды Карелии», в свою очередь, рассчитывают на помощь Корпорации МСП в переговорах с розничными сетями, которые не всегда проходят гладко.

«Я считаю, что они делают очень правильную вещь, помогая малому бизнесу получать кредиты на льготных условиях, выступая поручителями по этим займам и оказывая им дальнейшую поддержку. А Бизнес-навигатор МСП – это прекрасная идея для бизнеса, такой каталог данных и полезной информации будет полезен любым предпринимателям», — уверен бизнесмен.

«Ягоды Карелии» также очень благодарно за поддержку республиканским властям – по словам Александра Самохвалова, в руководстве республики стали искренне интересоваться тем, как живут местные жители, где и в каких условиях им приходится работать. «Мы видим реальные действия нашего губернатора Артура Парфенчикова, который разобрался в ситуации и пришел нам на помощь. Дело в том, что в Карелии было очень дорогое электричество – 10,8 рубля, выше, чем в других регионах России. А губернатору удалось найти способ, чтобы снизить эту цену вдвое», — говорит предприниматель.