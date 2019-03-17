Сорок лет: когда у Америки закончатся деньги

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что Соединенные Штаты будут доминировать в мировой экономике еще около 40 лет. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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При этом, по словам Кудрина, рано или поздно американская экономика ослабнет, но до этого американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать»,

— сказал Кудрин.

Напомним, что дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд. Это удар по планам президента Дональда Трампа, обещавшего сократить торговый дефицит.

Этот результат стал отрезвляющим напоминанием о том, что законы экономики все еще применимы и к американскому лидеру, который пообещал увеличить экономический рост, одновременно сократив хронический торговый дефицит США, пишет The Washington Post.

Именно эти двойные обещания оказались несовместимыми, как и предсказывали экономисты. Новая статистика торгового дефицита стала отражением экономической политики Трампа, считает The New York Times.

Сокращая налоги и ослабляя регулирование, Трамп действительно подстегнул экономику к росту, отмечает вашингтонское издание. Политика президента позволила снизить налоги на $1,5 трлн. Однако это снижение в значительной степени финансировалось за счет государственных займов, отмечает The New York Times.

Вместе с тем

свои увеличившиеся доходы американцы все больше тратили на смартфоны Apple и автомобили Toyota, сделанные за рубежом, иными словами импортированные. При этом повышение процентных ставок ФРС укрепило доллар, сделав американский экспорт более дорогим.

«Источник особого гнева» для Трампа — $419 млрд торгового дефицита с Китаем, отмечает The New York Times.

Пошлины стали ключевой частью стратегии Трампа по сокращению торгового дефицита — разницы между высоким счетом на импорт и снижением экспортных продаж.

Президент США использовал импортные пошлины на солнечные батареи, стиральные машины, сталь, алюминий и различные китайские товары, чтобы заставить Китай ввести переговоры с целью восстановления баланса торговых потоков.

С Китаем дефицит торгового баланса достиг рекордных $419 млрд в прошлом году.

Первый раунд американских торговых санкций включил в себя введение 25-процентного тарифа — США ввели пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, а Китай ответил тем же. В сентябре Вашингтон ввел таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами от 5 до 10% на товары стоимостью $60 млрд.

Жесткие тарифы на китайские товары помогли замедлить экономику Китая, ограничив американский экспорт, который сократился почти на 50% в декабре 2018 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

По данным газеты The Wall Street Journal, США и Китай могут в ближайшее время наконец договориться и прекратить «военные действия». Китай согласен понизить тарифы на продукцию АПК, химическую, автомобильную и другую продукцию США. Тогда как Вашингтон готовится отменить большинство санкций, которые были наложены на товары китайского производства в 2018 году. О заключении торговой сделки может быть объявлено 27 марта.

Тем временем, общий торговый дефицит с учетом не только товаров, но и сферы услуг вырос на 12,5% с 2017 года — до $621 млрд. Хотя Соединенные Штаты зафиксировали положительное сальдо торгового баланса в сфере услуг, торговый дефицит товаров с ЕС и Мексикой вырос более чем на 10% — импорт рос быстрее, чем экспорт.

В декабре общий торговый дефицит товаров и услуг, включая все, от компьютеров и стиральных машин до туризма и интеллектуальной собственности, вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем до $59,8 млрд. Это самый высокий месячный дефицит торгового баланса с 2008 года — года, когда американская экономика была охвачена рецессией.