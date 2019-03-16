Занять небо: третий МС-21 поднялся в воздух

«16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300», - говорится в сообщении Минпромторга, который цитирует ТАСС.

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Там уточняют что продолжительность полета составила 1 час 30 минут. Самолет поднимался на высоту до 3,5 тыс. м при скорости до 500 км/ч.

«Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме», - говорится в сообщении.

«Летные испытания самолета МС-21-300 продолжаются. Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний устанавливается пассажирский салон», - привели в пресс-службе слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В Минпромторге уже пообещали, что премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году.

«Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера - повышенный уровень комфорта», - приводятся слова министра Мантурова.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации тем временем сообщили, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21.

Правительство сейчас активно призывает отечественный авиакомпании заказывать новый МС-21.

На этой неделе стало известно, что вице-премьер Юрий Борисов предложил лоукостеру «Победе» отказаться от покупок Boeing 737 Max в пользу отечественного МС-21.

«Ни у кого нет цели сорвать «Победе» закупки. Есть цель совместить инвестпрограммы госкомпаний с планами российских производителей», — цитировали его «Ведомости».

Ранее «Победа» авансировала покупку 20 Boeing 737 Max. Однако сейчас из-за авиакастрафы в Эфиопии экплуатация этого самолета приостановена по всему миру до выявления причин, приведших к трагедии.

В «Аэрофлоте» не исключили, что могут отказаться от закупкиуже заказанных для «Победы» самолетов Boeing 737 Max.

«Если не будет 100%-ной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет.

У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 Max, или мы будем заказывать другую машину», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

В пятницу 15 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин выступает за поддержку отечественной авиационной промышленности.

«Он (президент) всегда настоятельно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, обращая внимание самого авиапрома на необходимость соответствия всем высоким международным стандартам», - сказал Песков.

Эксперты считают, что активно закупать МС-21 отечественные авиакомпании в ближайшее время все равно не смогут.

Дело в том, что серийное производство гражданского самолета МС-21 уже отложено на 2021 год.

«Задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что все это посильно, — говорил Юрий Борисов. — Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов».

Проблем с производством МС-21 предостаточно.

Одна из главных связана с санкционным давлением из-за которого уже было объявлено, что производитель планирует заменить зарубежные двигатели на отечественные.

На первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14.

Сейчас самолет МС-21 проходит летные испытания с двигателями PW-1400G, производства компании Pratt & Whitney. Российский ПД-14 получил сертификат в конце 2018 года, сейчас идут испытания первого серийного образца.

Из-за санкций также возникли сложности с производством удлиненного крыла из композитных материалов.

Оно должно быть повысить экономичность самолета и увеличить ширину салона по сравнению с аналогами. Однако из-за ограничений со стороны США отгрузка необходимых компонентов в Россию прекратилась. Речь шла о поставках специального углеродного волокна, из которого в России делалось так называемое «черное крыло». В результате крыло потребовало доработки.