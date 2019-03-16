Быстрее инфляции: цены на хлеб растут как на дрожжах

По итогам 2019 года ожидается, что рост стоимости хлебной продукции составит 5-6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК).

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При этом средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов с начала года снизились по сравнению с концом 2018 года.

«По имеющимся данным (Федстат), средние потребительские цены в январе 2019 года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились к предыдущему месяцу в целом по России на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%», — рассказали РИА «Новости» в РОСПиК.

В среднем ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 3-4%. Превышение этих значений обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок.

В РОСПиК говорят, что данные статистики не подтверждают существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий.

Между тем, годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2% с 5% в январе. Об этом говорится в сообщения Центрального банка по инфляции от 15 марта.

Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего. Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов.

Максимума годовая инфляция, по оценкам Банка России, достигнет в марте-апреле. Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год — 5-5,5%.

Напомним, ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что сегодня инфляция находится на уровне около 5%. Набиуллина пообещала, что к середине этого года инфляция в квартальном выражении будет на уровне 4%.

Эксперты сомневаются в перспективах значительного замедления инфляции.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, замедление потребительской активности, завершение сезонного роста цен на плодоовощную продукцию и дефляция в производственном сегменте также должны способствовать замедлению инфляции.

«Для усиления тренда замедления инфляции власти могут рассмотреть возможность ограничения объемов экспорта зерна (внутренние рублевые цены на которое находятся на исторических максимумах, а цены на международных рынках вблизи многолетних максимумов)», — сказал эксперт.

Скорее всего, большие надежды ЦБ связаны с влиянием сезонного фактора на динамику изменения потребительских цен, в первую очередь за счет снижения стоимости сельскохозяйственной продукции, сезонных овощей и фруктов, а также за счет реализации на рынке ранее сформированных запасов зерновых в преддверии нового урожая, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Это может стабилизировать рост цен как на хлеб, так и на мясную продукцию, в первую очередь на мясо птицы, которое к концу января, в сравнении с ценами на аналогичный период 2018 года стало дороже почти на 22%», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Однако стоит напомнить, продолжает эксперт, в прошлом году позитивного влияния сезонного фактора мы так и не увидели: в мае инфляция оценивалась в 0,4%, в июне ускорилась до 0,5%, чуть замедлилась до 0,3% в июле. Позитивное влияние сезонного фактора гарантировать не может никто, поскольку наличие позитива зависит от урожайности, а она в свою очередь от погодных условий.

«В течение ближайших двух месяцев падение инфляции с текущих уровней маловероятно. Свою роль играют страхи замедления мировой экономики и, как следствие, снижения цен на нефть, а также предложенные к рассмотрению конгрессом США санкций, направленные на нефтяную отрасль», — поделился мнением управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Пока финансовый регулятор обещает снижение темпов инфляции, расходы россиян продолжают расти.

«За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%»,

— приводит «Ромир» данные исследования.

По данным «Ромира», увеличение доли затрат на продукты составил до 54%, еще три месяца назад речь шла о 50%.

Главная причина роста расходов – увеличение цен вследствие повышения НДС с начала года с 18 до 20%. И хотя часть экспертов отмечает, что часть ритейлеров все еще держит цены, не перекладывая рост на плечи потребителей, но так будет продолжаться недолго. Поэтому эксперты не особо верят в возможность снижения «квартальной» инфляции к лету, а тем более годовой инфляции — показатель будет на выше 5%, считают они.