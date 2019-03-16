Россия против Запада: кто выигрывает битву

Россия побеждает в санкционной войне против Запада. Так считает профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг. К такому выводу она пришла в статье для журнала National Interest.

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По мнению Твигг, контрсанкции, введенные Москвой в ответ на ограничения в ее адрес, стали «даром» для российского сельского хозяйства. Речь идет о поставок продовольственных товаров из США и стран ЕС на территорию России.

«Эффект от контрсанкций оказался таким, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанные с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции», - пишет профессор», - ссылается на слова политолога «Российская Газета».

Твигг также отметила, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят объемы ее потребления. Москва стала главным поставщиком пшеницы на мировой рынок. Местные фермеры и агрохолдинги уже полностью обеспечивают местный рынок курицей и свининой российского производства

По словам политолога, более 200 миллионов гектаров земли в России сейчас не используется. По прогнозам эксперта, российское сельское хозяйство будет активно развиваться и дальше, что даст развитию других сфер экономики.

Она полагает, что

Западу нужно осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу и в санкционной войне с Западом Москва «на несколько шагов впереди».

Первые санкции против России Запад ввел сразу после референдума в Крыму в 2014 году. С тех пор санкционное давление только нарастает.

Однако, по мнению Твигг, результат у ограничений, скорее, обратный. Рестрикции стимулировали рост российской экономики и усиление патриотических настроений.

В России признают тот факт, что страна может адаптироваться к санкциям Запада. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ко всем санкциям можно приспособиться, и можно найти выход из положения. «Некоторые будут даже на пользу конкуренции. Например, если государственным банкам будет что-то нельзя, может их продать надо и выйти государству из капитала. Тогда банки, став частными, выйдут из-под санкций, а качество услуг будет лучше», — отметил он.

Правда, что касается, новых санкций, по его словам, это попытка ввести такие ограничений, которые Россия точно почувствует, чтобы изменить ее поведение в Сирии, Венесуэле, Украине.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился мнением, что новые санкции будут более жесткими, чем предыдущие, и несомненно будут постоянно усиливаться.

«Америка хочет сдерживать Россию в различных форматах, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации. Безусловно, санкции не будут вводиться одномоментно, все сразу.

Американские политики хорошо знают, что угроза всегда тяжелее, чем ее исполнение. Россия постоянно должна находиться в несколько подвешенном состоянии и ожидать худшего, что будет способствовать тому, чтобы в России сохранялось внутреннее напряжение и чтобы вызывать у нас неадекватные, излишне жесткие реакции или, наоборот, отсутствие реакции»,

— высказался собеседник «Газеты.Ru».

По словам Брутера, в качестве толчка к новым санкциям можно рассматривать ситуацию в Венесуэле, а также на Украине, например, если взять заявление Волкера (спецпредставитель США Курт Волкер) о том, что санкции будут нарастать пока Россия не отдаст Крым. «Я думаю, что США будут продолжать вводить санкции постоянно. Они не будут останавливать процесс, хотя бы потому, что каждый, кто вводит ограничения, будь то конгресс или администрация должны показать жесткость намерений, свою силу», — сказал эксперт.

В пятницу 15 марта Евросоюз, США и Канада скоординированно ввели санкции против России из-за Керческого инцидента. Под рестрикции США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Европейский союз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий. Однако рубль и фондовый рынок проигнорировали новые ограничения, оставшись в «зеленой зоне».