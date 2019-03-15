Удар единым фронтом: кому угрожают новые санкции Запада

Первым утром 15 марта о новых санкциях объявил Евросоюз.

Ограничительные меры в отношении фигурантов очередного списка были введены «в связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей».

Всего ЕС включил в черный список восемь российских военнослужащих и сотрудников ФСБ.

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Ограничительные меры были введены, в частности, в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму, контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб погрануправления, капитана первого ранга Руслана Ромашкина, замначальника погрануправления, капитана первого ранга Андрея Шеина, начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму, капитана второго ранга Алексея Шатохина, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Кроме того, в список попали начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму (в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон») Руслан Ромашкин и начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексей Шатохин.

Следом вечером о совместных с ЕС и Канадой санкциях против России объявило Министерство финансов США, расширив санкционный список по Украине.

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».

Таким образом в «черный список» США попали шесть физических лиц.

Это замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, замглавы ЦИК самопровозглашенной ДНР Алексей Найденко, секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, начальник службы в Балаклаве погрануправления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин.

Кроме того, рестрикции были расширены на восемь компаний. Это Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького, петербургские концерн «Океанприбор» (производит оборудование для кораблей ВМФ), АО «Звезда» (поставщик дизельных двигателей для ВМФ).

В санкционном списке США также значатся крымские предприятия. Это завод «Фиолент», «Консоль-строй», «Новые проекты» и конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит».

Наконец, последней опубликовала свой «черный список» Канада. Он на удивление оказался самым длинным: 114 физлиц и 15 предприятий.

«В координации с Евросоюзом и США Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия РФ в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма», — сказано в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

Среди физических лиц в санкционном списке числятся, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Из юридических лиц под санкции Канады попали такие предприятия как «Стройгазмонтаж», «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Силовые машины» и Объединенная авиастроительная корпорация.

Расширение санкционного списка является хорошим подарком к выборам президента на Украине, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Инцидент в Керченском проливе особенно характерен, учитывая, что организовали провокацию украинцы. Схема сработала: провокация — реакция — санкции. Это значит, что Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет.

Хороший подарок Запада к украинским президентским выборам»,

— написал он на своей странице в Facebook.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли морскую границу России (по мнению ФСБ, они сделали это незаконно). В итоге российские пограничники задержали все три украинских корабля и 24 члена экипажа, находившихся на них.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал конфликт в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Между тем, 15 марта МИД Великобритании потребовал от России «немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда».

Как отреагировал рубль

Рубль новость о санкциях США, Канады и ЕС проигнорировал.

Под закрытие торгов отечественная валюта обновила максимум с октября прошлого года, за доллар предлагали ниже 65 рублей. По итогам закрытия официальных торгов на Московской бирже доллар стоил 64,93 руб. Евро также подешевел до 73,48 руб. — минимума с августа прошлого года.

На внебиржевых торгах наблюдается та же ситуация.

На 22:30 мск доллар стоит 64,91 руб., евро – 73,48 руб.

Удерживаться рублю помогает нефть, которая торгуется у максимумов с ноября прошлого года. Сейчас она стоит порядка $66,8 за баррель.

«Данный пакет санкций с точки зрения влияния на экономический рост или финансовый рынок (самый ликвидный инструмент — пара доллар/рубль на валютном рынке) фактически несет в себе околонулевые риски. Даже теоретически возможный негативный сантимент если и найдет отражение, то будет так мал, что потеряется среди внутридневной волатильности в понедельник 18 марта», — считает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

«Сегодняшние новые санкции произошли на фоне роста курса рубля почти на 1% и сопоставимом росте индекса Мосбиржи, +0.7%.

Рынок этих санкций не заметил», —

говорит гендиректор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

По мнению экспертов, главный риск связан с возможным принятием «адских санкций».

«В ожидании их введения в курс доллара на Мосбирже был заложен санкционный дисконт около 6 руб. Таким образом, если их не примут в нынешнем виде или примут сильно смягчив, у рубля есть потенциал к укреплению», — полагает Нигматуллин.

«Большие резервные фонды, сравнимые по объему со всеми обращающимися выпусками ОФЗ, а также с корпоративным долгом, позволяют экономике России в таком вялотекущем режиме развиваться и ждать, что удастся переломить отношение к себе во внешней политике, ждать, что сменится политический курс в США и Евросоюзе. Инвестиционный климат в России страдает, прямые иностранные инвестиции падают, но это следствие не только санкций, но и отношения государства к инвесторам, уровень защиты частной собственности», — рассуждает Вальтер.