Нажиться на кризисе: Россия заменила Америке Венесуэлу

Венесуэла снизила добычу нефти в феврале на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В среднем в прошлом месяце этот показатель в стране составлял 1,14 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Реклама

Между тем всего несколько лет назад страна с самыми большими запасами нефти в мире добывала свыше 2 млн б/с. Однако постепенно Венесуэла теряла свои позиции на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны США, коррупционных скандалов в национальной PDVSA и отсутствия своевременных инвестиций в разведку и добычу.

Ситуация усугубилась экономическим и политическим кризисом в стране.

29 января США ввели санкции в отношении PDVSA. Вашингтон заблокировал все активы и интересы венесуэльской нефтяной компании в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними.Это стало серьезным ударом для Каракаса, так как Соединенный Штаты были основным потребителем венесуэльской тяжелой нефти. Кроме того, на территории США находятся два НПЗ, принадлежащие «дочке» PDVSA. Как отмечает ТАСС, в результате этих действий поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали: с 4 по 10 февраля в страну из Венесуэлы ввозилось 117 тыс. б/с против 587 тыс. б/с с 21 по 27 января — накануне ограничительных мер.

«В других странах производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои поставки в США с относительно скромных уровней до примерно 150 тыс. б/с»,

— отмечается в материалах МЭА. .

По данным агентства Bloomberg, еще в ноябре 2018 года в США отгружалось примерно 49,5 тыс. б/с нефти из РФ, в декабре этот показатель вырос в 2,5 раза — до 134 тыс. б/с. Теперь в феврале это уже 150 тыс. б/с.

Рынок нефти глобален, поставки всегда можно заместить — хотя в случае Венесуэлы есть нюанс, нефть тяжелая, и некоторые американские НПЗ строились специально под переработку именно такой нефти, обращает внимание Дмитрий Маринченко.

США достаточно будет сотрудничать, хоть и временно, с Россией в этом вопросе, чтобы компенсировать нехватку венесуэльской нефти, уверен эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Поставки из Венесуэлы можно будет заместить нефтью из России и Ближнего Востока, соглашается Маринченко. Но это может негативно сказаться на марже нефтепереработки, так как транспортное плечо выходит значительно длиннее, добавляет он.

В то же время, по мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева,

можно отметить достаточно лицемерную позицию США: несмотря на громкие обвинения в адрес Германии, которая планирует получать газ через «Северный поток — 2», в нанесении ущерба всему блоку НАТО и финансировании геополитических аппетитов России путем покупки у нее ресурсов, американские компании сами охотно покупают российское сырье.

В МЭА предупреждают, что из-за сокращения добычи в Венесуэле и роста спроса на нефть в мире уже во втором квартале этого года на рынке может возникнуть дефицит: спрос превысит предложение на 500 тыс. б/с. Однако угрозой для рынка эксперты такое развитие событий не считают, так как у других стран ОПЕК достаточно возможностей увеличить добычу, которую они сократили в рамках соглашения ОПЕК+.

«Мы должны дождаться развития событий в Венесуэле, если произойдет коллапс производства, это может дать возможность другим производителям возместить сопоставимые объемы поставок нефти», — говорится в отчете МЭА.

Свободные мощности стран ОПЕК на сегодня оцениваются в 2,8 млн б/с .

«Большую часть резервных мощностей составляет нефть, аналогичная по своим качествам той, которую экспортирует Венесуэла. Таким образом, существует потенциал, достаточный для предотвращения серьезных сбоев на нефтяном рынке, если будет значительное сокращение поставок из Венесуэлы», — полагают в МЭА.

При этом большинство экспертов не считают, что даже при драматичном развитии событий в Венесуэле участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи откажутся от нее.

Напомним, 27 нефтедобывающих стран на фоне критичного падения цен впервые договорились о снижении добычи в ноябре 2016 года. С тех пор действие соглашение неоднократно продлевалось, а его параметры менялись редко. В последний раз в декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. В частности, на Россию пришлось 228 тыс. б/с. В феврале за счет перевыполнения квоты Саудовской Аравии общий уровень исполнения сделки достиг 94%. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

Спад добычи нефти в Венесуэле, несмотря на свой драматический характер, в существенной мере сформирован геополитикой и в связи с этим вряд ли может рассматриваться экспортерами в форме надежного инструмента балансировки нефтяного рынка, уверен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более вероятно, что сделку придется продлевать на вторую половину года, но с учетом ситуации в Венесуэле, возможно, будет принято решение немного увеличить квоты, полагает Дмитрий Маринченко.

Коллапс венесуэльской добычи больнее всего пока бьет по самим США.

Если предположить, что санкционное давление Штатов на Венесуэлу и Иран продолжит нарастать по той траектории высокой жесткости, о которой говорят в американском истеблишменте, то нефтяная переработка США неминуемо столкнется с нехваткой тяжелого сырья, что определит поиск поставщиков-заменителей,

отмечает Покатович.

Поэтому увеличение объемов поставок нефти из РФ в США может иметь характер начала превентивных мер именно по данному направлению, подчеркивает аналитик. Если говорить о прочих экспортерах, способных заместить для США венесуэльские и иранские поставки, то наиболее явными претендентами могут быть Мексика, Канада, Саудовская Аравия и несколько прочих экспортеров картеля.

Однако не у всех этих претендентов есть реальная возможность нарастить объемы поставок в Штаты. Например, канадские мощности находятся в прямой зависимости от мощностей транспортировки, доступных американским нефтедобытчикам, а расширение нефтяной инфраструктуры США является одной из наиболее сложных проблем американской нефтяной отрасли.