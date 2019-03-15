Конфликт в море: ЕС ввел санкции против россиян

Власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ограничительные меры в отношении фигурантов очередного списка были введены «в связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей»

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, под санкции попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Кроме того, в списке значатся начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму (в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон») Руслан Ромашкин и начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексей Шатохин.

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Замыкают список трое российских моряков: командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын. Также было решено продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт сообщил журналистам в кулуарах энергетической конференции CERAWeek, что ситуация вокруг Керченского пролива осложняет возможную продажу американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину

Дэн Бруиллетт отметил, что отгрузки в черноморский регион сейчас осложнены конфликтом в Керченском проливе. «Так что не знаю, является ли он жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить»,— приводит РИА «Новости» слова заместителя главы Минэнерго США.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли морскую границу России, а затем в течение нескольких часов совершали в море маневры и игнорировали требования представителей российских властей. Керченский пролив принадлежит к акватории Азовского моря и соединяет его с Черным морем.

В итоге российские пограничники задержали все три украинских корабля и 24 члена экипажа, находившихся на них. Согласно заявлению ФСБ, они незаконно пересекли границу России. Всех украинских моряков и сотрудников Службы безопасности Украины арестовали до апреля.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии, а также в сокрытии информации об истинном состоянии здоровья задержанных украинских граждан. В конце января МИД Украины выразил протест и потребовал от России обеспечить моряков необходимой медицинской помощью. Кроме того, как утверждает украинская сторона, в Москве знали о предстоящих маневрах, поэтому неожиданностью для России они не были.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал конфликт в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

В марте НАТО заявил об усилении практической помощи Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море

При этом, как сообщалось 28 февраля, США отказались гарантировать президенту Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.

Что касается импорта американского сжиженного газа в Европу, то объемы поставок демонстрируют рост. Как сообщил в начале марта официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, импорт сжиженного газа из США в страны Евросоюза за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года вырос до 7,9 млрд кубометров.

Он отметил, что рост, таким образом, составил 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Винтерштайна, Евросоюз готов и дальше упрощать импорт американского газа, если предложение будет соответствовать рыночным условиям и конкурентным по цене.

В России, однако, к этим заявлениям относятся критически. Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что не видит потенциала конкуренции американского СПГ с газом России на европейском рынке.

«Что касается конкурентоспособности, я не вижу в принципе потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа, если говорить о рыночных подходах. У нас себестоимость добычи очень низкая, у нас инфраструктура в свое время создана и самортизирована», — сказал Новак. Американский сжиженный газ может быть востребован только там, где отсутствуют трубопроводы, уверен он.