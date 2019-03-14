Brexit отменяется? Британия умоляет об отсрочке

Парламент Великобритании проголосовал за перенос даты выхода страны из Европейского союза на 30 июня. За проголосовали 412 парламентариев, против — 202 . В тексте, представленном премьером, содержится предложение перенести дату выхода с 29 марта на 30 июня — но только в том случае, если депутаты одобрят договор с ЕС до 20 марта. Если к этому сроку сделка одобрена не будет, то Brexit отложат на еще более поздний срок. Британские парламентарии уже дважды отвергали сделку с Брюсселем.

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Теперь Тереза Мэй должна обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. Затем 27 остальных стран ЕС должны единогласно решить, следует ли перенести дату Brexit.

Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Премьер-министр подчеркивала, что при длительном переносе стране придется принимать участие в грядущих выборах в Европарламент.

«Длительное продление (срока выхода) потребует от нас принять участие в выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. Я не думаю, что это был бы правильный шаг», — заявила она.

Мэй ранее подчеркнула, что в ЕС уже одобрили вариант соглашения и не склонны его пересматривать. «Евросоюз четко заявил, что имеющееся соглашение — это единственное возможное соглашение», — заявила Мэй.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил Euronews, что продление сроков выхода Великобритании стало бы политическим маневром. «В таком случае я знаю, какой будет реакция со стороны Евросоюза. В Брюсселе их спросят: «А зачем вам нужна эта отсрочка? Вы хотите провести новый референдум? Новые выборы?» Я не могу ответить на эти вопросы за британское правительство», — сказал он.

При этом Барнье подчеркнул, что ЕС больше не будет проводить никакие переговоры с британским правительством.

«С переговорами покончено. Председатель (Жан-Клод) Юнкер очень четко высказался на этот счет: больше мы ничего обсуждать не будем.

Позволю себе напомнить вам, что это Великобритания покидает ЕС. А мы намерены защитить Союз и его основы, в том числе наш единый рынок, понятие значительно более широкое, чем зона свободной торговли», — заявил он.

Глава Евросовета Дональд Туск говорил, что в преддверии саммита ЕС он намерен обратиться к лидерам 27 стран с призывом быть открытыми для продления срока Brexit — если Великобритания «сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из ЕС и построить консенсус вокруг нее».

Выразить свое мнение посчитал нужным и американский президент Дональд Трамп, сказав, что «удивлен тем, насколько плохо идут переговоры».

«Я поделился с премьер-министром своими идеями о том, как их вести, она не послушала», — сказал он.

В четверг парламентарии также обсуждали возможность повторного всенародного голосования по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. К предложению правительства о переносе сроков Brexit парламентарии представили 10 поправок, четыре из которых выбрал для голосования спикер Джон Беркоу. В частности, одна из поправок предусматривала возможность проведения второго референдума. 334 голоса было отдано против повторного плебисцита, всего 85 — за.

Накануне парламент Великобритании отказался от так называемого жесткого Brexit, то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Против такого сценария проголосовал 321 парламентарий, за — 278. И в ЕС, и в Великобритании неоднократно давали понять, что из всех возможных способов расстаться этот — наименее желаемый. Кроме того, парламентарии поддержали поправку к правительственному законопроекту, которая запрещает при любых обстоятельствах реализацию Brexit без сделки.

12 марта британские парламентарии повторно отклонили соглашение по выходу из ЕС, подготовленное правительством Терезы Мэй. Предыдущее голосование прошло 15 января 2019 года. Против сделки проголосовали 432 депутата, за — 202.

Таких поражений действующий премьер-министр Великобритании не терпел в парламенте почти век — 95 лет.

После голосования Мэй пыталась согласовать с Брюсселем изменения по самым спорным условиям соглашения, но на серьезные уступки ЕС не пошел.

Основной камень преткновения между Лондоном и Брюсселем — граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Сейчас между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, нет границы. Лондон настаивает на полноценной границе после Brexit, а в Брюсселе предупреждают, что этот рубеж спровоцирует внутриполитический кризис и обрушит экономику региона.

Сделка, которую продвигает Мэй, предполагала, что Британия покинет Евросоюз 29 марта этого года, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). Это так называемый вариант мягкого Brexit. Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласовали бы параметры дальнейшего сотрудничества и в первую очередь, по поводу соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. В документе прописана возможность задействовать механизм backstop, который предусматривает сохранение регламентов ЕС на территории Северной Ирландии, пока Лондон и Брюссель не смогут достичь компромисса в этом вопросе.

Согласно Лиссабонскому договору, на выход из ЕС стране-участнице отводится два года. За это время Великобритании и ЕС должны урегулировать вопрос границы с Ирландией, перенос европейских учреждений на континент и пенсионные отчисления за работу европейских госслужащих. Великобритания первой из стран ЕС отказывается от членства.

В 2016 году в ходе референдума о выходе страны из ЕС 51,9% британцев, принявших участие в голосовании, поддержали идею Brexit. Дэвид Кэмерон, занимавший в то время пост премьера, после подсчета голосов ушел в отставку. Воплотить в жизнь волеизъявление народа взялась лидер Консервативной партии Тереза Мэй, в июле 2016 года занявшая пост премьер-министра.