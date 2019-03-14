«Проект состоялся»: министерства собрали под одной крышей

«Решение о его (правительственного комплекса. – прим.ред.) создании было принято полтора года назад... Принято было не без обсуждений, скажем так, и не без сомнений, поскольку для наших федеральных органов исполнительной власти это совершенно новая ситуация. Принципиально новая, — открыл совещание в «Сити» премьер Дмитрий Медведев. Об идее переезда чиновников в деловой квартал «Москва-Сити» стало известно в июне 2017 года: тогда главы нескольких министерств обратились к премьер-министру с просьбой переместить ведомства в единый комплекс в одной из башен столичного «Сити». Министры утверждали, что это позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами». Премьер поддержал идею и поручил организовать переезд до конца 2019 года.

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«Проект состоялся, здесь работали наши коллеги – представители ведомств, работала наша структура ДОМ.РФ», — заявил на совещании Медведев, отметив работу компании, которая курировала проект переезда. В ноябре 2017 АО ДОМ.РФ выкупило помещения в небоскребе «IQ-квартал» за 24,9 млрд руб. за счет собственных и заемных средств.

Из кабинетов в открытые пространства

В «Москва-Сити» разместятся сотрудники центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества и их подведомственные организации. Всего это 5 тыс. человек, отметил премьер.

Для самих сотрудников переезд означает отказ от кабинетной работы и перемещения в опенспейсы, которые не только оптимизируют планировку, но и позволяют находиться в коллективе и оперативно решать рабочие вопросы. «Мы сейчас занимаемся внедрением в сферу управления цифровых технологий, платформенных решений. И здесь реализовано совершенно иное понимание межведомственного взаимодействия... Конечно, для коммуникаций это абсолютно другая история, и возможности открываются совершенно другие – с точки зрения цифровых технологий, возможности отказаться от бумаг, да и просто прямых коммуникаций между сотрудниками внутри одного ведомства и между отдельными министерствами», — заявил Дмитрий Медведев. В рамках межведомственного взаимодействия будет применяться проектный принцип управления, когда для решения конкретных задач будут формироваться проектные команды. Для уединения, отдыха, телефонных разговоров, перекуса, встреч в новом офисе предусмотрены альтернативные рабочие пространства и многофункциональные зоны.

В новом офисе уже работают свыше 500 человек, до конца апреля туда переберутся все остальные. Первыми в Сити переехали сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга. «С каждым днем нравится все больше, даже не хочется на внешние встречи и совещания выезжать», — написала одна из сотрудниц ведомства в Фейсбуке.

Опенспейсы и деловой дух «Москва-Сити» будут более понятны и привлекательны для молодого поколения, которое до сих пор не стремилось на госслужбу. «Но здесь совершенно другая, технологичная, хорошо организованная, современная рабочая среда. Я только что говорил коллегам, которые этим занимались: для молодого сотрудника в этом случае не будет никакой существенной разницы – работать в открытом пространстве в министерстве или в какой-то фирме. Это понятная для современных людей среда, которая радикально отличается от привычной кабинетно-коридорной системы. И она сегодня лучше соответствует задачам, которые стоят перед органами государственного управления», — заявил Дмитрий Медведев.

Одно окно

От переезда ведомств должны выиграть бизнес и население. «… у нас общая задача – добиться большей открытости и доступности исполнительной власти для граждан нашей страны, для бизнеса. В комплексе для этого действительно предусмотрена совершенно иная инфраструктура. Та же приёмная по принципу «одного окна» – это действительно удобно», — отметил в своём выступлении Дмитрий Медведев. Создание единой приемной в формате «одного окна» позволит федеральным органам исполнительной власти стать более открытыми для приема граждан. При этом учитывается психологический фактор – люди часто выбирают возможность прийти на личную встречу, вместо подачи электронного заявления. Формат общественной приемной дает возможность граждан получить быстрый и простой доступ к представителям органов власти. Сам деловой центр хорошо подготовлен для транзита больших потоков людей: здесь расположены сразу три станции метро и станция МЦК (Московское центральное кольцо МЖД).

Новое офисное пространство, в котором раз разместились чиновники, почти в два раза меньше тех площадей, которые министерства занимали ранее – это около 12 административных зданий, отметил премьер. «Когда мы эти решения с вами обсуждали и принимали, исходили из того, что новые стандарты размещения позволят сэкономить на содержании и охране зданий», — заявил Медведев на совещании. На эксплуатации, охране, хозяйственной деятельности в год министерства планируют экономить около 650 млн руб. «Содержанием зданий должны будут заниматься не подведомственные унитарные предприятия, а единый центр поддержки, который может с этим справиться и качественнее, и дешевле», — уточнил премьер. Здание имеет сертификацию по международному стандарту экологического строительства BREEAM, что позволяет существенно экономить на его обслуживании – в части расходов на электроэнергию, воду и других затрат на эксплуатацию.

Экономный небоскреб

Как говорили ранее РИА «Новости» в Минэкономразвития, аренда площадей в «IQ-квартале» обойдется в 4,2 млрд руб. ежегодно. Но дополнительных расходов бюджета не потребуется: до момента передачи помещений здания в собственность Российской Федерации затраты будут покрываться за счет выплат в бюджет дополнительных дивидендов ДОМ.РФ в 2018-2020 годах (АО ДОМ.РФ на 100% принадлежит государству, чистая прибыль в 2018 году выросла на 7% — до 19,3 млрд руб.).

Расходы ДОМ.РФ на покупку площадей для министерств должны быть компенсированы за счет реализации зданий министерств и ведомств по рыночным ценам. На их балансе находится в совокупности 182,8 тыс. кв. м в центре Москвы, писал «Коммерсантъ». «В этих зданиях можно будет создать новые образовательные, культурные, офисные пространства, — заявил Медведев. — Но надо сделать это таким образом, чтобы эти здания можно было использовать, чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а те здания, которые были, неизвестно где болтаются, и никакой выгоды от этого государству нет». В письме глав министерств ранее отмечалось, что здания могут быть вовлечены в рыночный оборот через аукционы ДОМ.РФ.

«Это позволит разгрузить исторический центр от офисной активности — она переместится непосредственно туда, где и должна быть сосредоточена – в центр деловой активности Москвы. А в исторических районах освободятся здания, которые могут быть использованы с пользой для города», — говорит управляющий партнёр агентства недвижимости Mcity.ru Игорь Бессонов.

Мировая тенденция

Перепланировка «бюрократических» пространств в России – только начало тенденции, которая давно развивается в западных странах. Например, так поступили в Минобороны Великобритании, где рабочие пространства с минимумом мест для общения переформатировали так, чтобы достигнуть компромисса между «кабинетным» и «офисным» принципом (например, кабинеты руководителей разместили на этажах рядом с сотрудниками), что позволило не только сократить занимаемые площади, но и улучшить коммуникации. А перепланировка в здании Управления госторговли Британии (там разместились сотрудники трех учреждений и трех подразделений Казначейства) позволила сократить занимаемую площадь на 20%, а неэффективные площади рабочих зон – на 25%. Кроме того, у сотрудников появились фокус-комнаты, зоны для командной работы, комнаты отдыха.