Основное препятствие: Греф назвал главную проблему России

Основная проблема России сегодня — отсутствие эффективной системы государственного управления. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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«Это главное», — сказал он, выступая на форуме «Лидеры России».

Греф уверен, что

после решения проблемы госуправления все остальные исчезнут сами собой, они «будут преодолены автоматически».

«Я глубоко в этом убежден », — сказал банкир, отвечая на вопрос о проблемах России.

Тема реформы госуправления одна из любимых у главы Сбербанка. Пять лет назад он отмечал, что успех экономического развития зависит «только от качества госаппарата», и в мире много примеров, когда государства с большим количеством ресурсов, но с неэффективными институтами остаются бедными.

«Страны, создавшие институты, обслуживающие только узкую прослойку правящей элиты, проигрывают. Если качество власти высокое — создаются качественные институты. Для России сегодня это является одной из наиболее существенных проблем», — говорил Греф.

В 2017 году он уже предупреждал, что экономический рост России в 2019 году будет зависеть только от команды, которая придет к управлению страной в 2018 году.

И реформа госуправления, по мнению руководителя Сбербанка, должна стать ключевой задачей этого правительства. Греф даже сообщил тогда о возможности построения в России «Государства 3.0».

На Биржевом форуме он показал презентацию, посвященную эволюции госуправления.

Нашлись и те, кто поддержал Грефа. «Надо улучшить качество управления, чтобы лучше проводить любые структурные реформы», — заявила тогда глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также называет одной из главных проблем России низкий уровень государственного управления.

Именно низкое качество государственных институтов не позволяет России войти в топ-пять экономик мира.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом поставил перед правительством РФ задачу вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира до 2024 года. Цель зафиксирована в майском указе.

Также он поручил обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов. При этом рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики в ближайшие шесть лет должен быть не менее 5% в год.

«Я думаю, что и элита, и особенно бизнес-элита, и рабочий класс это скоро почувствуют, мы все понимаем, что институты судебной системы, госуправления, и образования, и здравоохранения неудовлетворительно работают», — говорил Алексей Кудрин в 2016 году, призывая как можно скорее провести структурные и институциональные реформы.

В 2017 году тогда еще глава Центра стратегических инициатив снова высказался о неудовлетворительной работе государственного аппарата. Кудрин повторил свой излюбленный тезис, что прежде всего надо провести реформу госуправления и судебной системы.

Напомним, что Центром стратегических инициатив был разработан пакет предложений по перестройке работы и правительства, и всей системы госуправления. В частности, Кудрин предлагал создать в структуре кабмина Центр эффективности госуправления, который займется соответственно реформой госаппарата, кадрами и цифровизацией госфункций.

«Должен быть создан Центр эффективности государственного управления, который будет заниматься принципами эффективного управления, внедрять их. Может быть, это должно быть под премьером или на базе какого-то министерства, даже не исключаю Министерства экономического развития, если оно от других функций откажется, в том числе тех, которые являются текущими, рутинными», — говорил Кудрин будучи главой центра.

В 2018 году Кудрин прогнозировал, что к 2024 году можно на треть снизить численность госаппарата. «Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — рассказывал он. Соответственно, это могло бы существенно сократить расходы на содержание армии чиновников.