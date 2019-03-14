Пролетайте мимо: Россия закрыла небо для Boeing

Росавиация запретила самолеты Boeing 737 Max 8 и 9 в воздушном пространстве России до особых указаний, сообщил журналистам руководитель ведомства Александр Нерадько.

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«Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», — цитирует его ТАСС.

Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета будет принято после анализа директив и сообщений, которые будут приходить от властей США и самой компании Boeing.

Напомним, что в среду 13 марта президент США Дональд Трамп распорядился прекратить полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 Max 8 и 9.

«Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, находящихся сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме. По его словам, полеты лайнеров этих моделей прекращены до особого распоряжения.

После этого американская корпорация Boeing объявила о поддержке решения президента США.

«Boeing продолжает сохранять полную уверенность в безопасности 737 Max. Тем не менее после консультаций с Федеральным авиационным управлением (FAA), Национальным управлением по безопасности на транспорте, авиационными властями и потребителями во всем мире Boeing решил следующее: из предосторожности и для того, чтобы уверить общественность в безопасности самолетов,

рекомендовать FAA временно прекратить все операции глобального флота 737 MAX в полном составе (371 самолет)», — говорилось в сообщении корпорации.

Глава FAA Дэниел Элуэлл позже сообщил, что были обнаружены «некоторые сходства» в авариях 10 марта в Эфиопии и 29 октября 2018 года в Индонезии.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Cамолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. При этом у пилотов лайнеров возникли проблемы с системой управления самолетом в отсутствие внешних причин.

Причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации, считает замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Элуэлл отказался назвать срок, когда самолеты Boeing 737 Max будут снова допущены к полетам.

К моменту выступлений руководства Boeing и FAA более 40 стран закрыли воздушное простарнство для Boeing 737 Max и более 30 авиакомпаний приостановили использование этого типа лайнеров, не поверив заверениям авиастроителя и регулятора США в безопасности машин. В Конгрессе США уже пообещали внимательно изучить, почему решение о приостановке эксплуатации принималось так долго.

При этом FAA может в период запрета полетов Boeing 737 Max выдавать специальные разрешения для самолетов, если те не перевозят пассажиров, пишет Reuters со ссылкой на распоряжение ведомства.

Пока же по данным сервиса FlightRadar24,

в небе не осталось ни одного самолета Boeing 737 Max. Последний из них приземлился в Галифаксе (Новая Шотландия), в Канаде более 8 часов назад. Это был рейс авиакомпании Air Canada из Сан-Франциско.

Как сообщает Reuters, поставки лайнеров Boeing 737 Max фактически оказались заморожены, несмотря на то что их производство продолжается.

Boeing производит 52 самолета в месяц. И на лайнеры Boeing 737 Max приходится значительная доля производства, хотя компания не раскрывает конкретные цифры.

Теоретически запрет на полеты не должен стать препятствием для ряда поставок, в том числе в США. Но большинство авиакомпаний будут избегать покупки лайнеров, эксплуатация которых запрещена.

«Кто будет заказывать самолет, который нельзя использовать?»,

— цитирует Reuters специалиста по финансовым операциям в авиационной отрасли на условиях анонимности.

По подсчетам аналитиков,

из-за запрета Boeing будет ежемесячно терять от $1,8 до $2,5 млрд в результате задержки выручки.

Ранее Boeing прогнозировала выручку в 2019 году в размере $109,5-111,5 млрд. Однако очевидно, что эти цифры компании придется пересмотреть.

При этом компания может столкнуться с массовыми требованиями компенсации за простой самолетов, О намерении потребовать компенсацию в связи с приостановкой эксплуатации самолетов уже объявили индийская компания SpiceJet и норвежский авиаперевозчик Norwegian.

«Мы будем требовать компенсации от Boeing за приостановку эксплуатации этих самолетов. Мы будем также добиваться компенсаций за потерю доходов и за любой вид техобслуживания или технических изменений, которым придется подвергнуть эти самолеты», — цитирует газета Business Insider представителя SpiceJet.

«Norwegian не должен испытывать экономические проблемы, потому что не может использовать абсолютно новый самолет», — цитирует портал E24 пресс-секретарz авиаперевозчика Лассе Сандакер-Нильсена.

Акции Boeing упали в среду 13 марта на 3% на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. За три дня акции компании подешевели на 10%, что стоило Boeing $25 млрд рыночной капитализации.