Отдать кусок трубы: как спасти «Северный поток — 2»

Оператор газопровода «Северный поток — 2» рассматривает возможность создания отдельной компании под строительство последних 50 километров трубы в территориальных водах членов ЕС, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

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Такая мера, отмечает издание, поможет проекту избежать регулирования со стороны новой Газовой доктрины, которая в ближайшее время должна быть одобрена Европарламентов и Еврокомиссией.

Напомним, речь идет о распространении действия антимонопольного законодательства ЕС на новые проекты и морские газопроводы. То есть, таким образом, «Северный поток — 2» может остаться наполовину пустым, так как по закону ЕС один поставщик не может занимать более половины мощностей для поставок. Кроме того, «Газпрому» придется решать вопрос с собственностью Nord Stream 2 — оператора проекта (сейчас 100% принадлежит «Газпрому»), так как монополия не может быть его единственным владельцем.

Берлину при поддержке Парижа удалось лишь вставить в поправки часть о том, что страна, которая принимает трубу на территории ЕС (то есть сама ФРГ), может отменить часть действия Газовой директивы при согласовании с ЕК, однако в реальности это означает судебно-процессуальные споры, которые могут занять много лет.

По версии источников FT,

подводный участок в 50 км будет подпадать под действие европейских законов, так как проходит в территориальных водах члена ЕС, в то время как остальная часть «Северного потока — 2» — около 1,2 тысячи километров - останется вне юрисдикции Евросоюза.

Высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с данным предложением, отметил, что если удастся это осуществить, то дискуссия вокруг «Северного потока — 2» окончательно перейдет из юридической или технической плоскости в политическую.

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 «Газете.Ru» пока не ответили на просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Эксперты считают такое решение юридическим и формальным.

Каждая из сторон проекта хочет обезопасить себя до момента начала фактических поставок, комментирует ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

На текущей стадии, если не будет никаких юридических препятствий для открытия фирмы по строительству части проекта, что исключит фактор влияния законов ЕС на трубопровод, подобный шаг будет сделан, считает она.

Своеобразное решение о выделении лишь небольшого участка «Северного потока — 2» в отдельную компанию под юрисдикцией ЕС может выступить компромиссным юридическим казусом в спорах по проекту, соглашается руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Интересно, что предлагаемая схема напоминает действующий вариант работы первого «Северного потока»: в отдельную компанию выделен отвод от сухопутного участка трубы OPAL. Правда, урегулирование его работы заняло не один год.

Вполне вероятно, что формальное разделение юрисдикций разных участков «Северного потока — 2» даст возможность «сохранить лицо» европейским властям. То есть позволит указывать, например, на юридическую невозможность препятствования строительству и эксплуатации газопровода, поскольку основная его часть не будет принадлежать компании, подконтрольной Евросоюзу, добавляет он.

В то же время директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко обращает внимание, что вопрос «быть или не быть» в отношении «Северного потока — 2» находится, скорее, в политической, нежели юридической плоскости.

Если предложенная схема и поможет разрешить некоторые формальные моменты, создается ощущение, что она противоречит «духу» европейского законодательства, это может оказаться неприемлемым для европейской стороны,

предупреждает он.

Для «Газпрома» важнее, чтобы труба была построена и по ней пошел газ, пусть и в меньших объемах, чем предполагалось ранее. Со временем все проблемы юридического плана, вероятно, удастся разрешить, как это произошло с первым «Северным потоком». Сейчас главный риск для проекта не европейское регулирование, а американские санкции, добавляет Маринченко.

11 мая министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты не считают трубопровод «Северный поток — 2» «экономическим» проектом и поэтому хотят ввести против него санкции. По словам Перри, данный вопрос «еще рассматривается».

Европейским странам следует иметь «большое количество» поставщиков топлива, добавил он.

В Кремле такой подход назвали «рейдерством».

«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции [США с «Северным потоком — 2»], а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона считает «неприемлемой» такую позицию США. В случае с «Северным потоком», заверил Песков, речь идет о конкурентном преимуществе российского газа и США следует думать над тем, как снизить цену на газ, который они продают.