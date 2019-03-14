Чем богаты: сколько стоит вся нефть России

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России. Оценка дана на конец 2017 года, пишет РБК.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб., стоимость газа — 11,3 трлн руб., коксующегося угля — почти 2 трлн руб. Стоимость железной руды составила 808 млрд руб., алмазов — 505 млрд руб. и золота — 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей или 60% ВВП за 2017 год.

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Минприроды оценивало запасы, на которые выдана лицензия, то есть совокупный объем разведанных месторождений значительно выше. Для оценки использовался доходный подход — определение потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило: запасы нефти — в 9,04 млрд т; газа — в 14,47 трлн куб. м; золота — в 1407 т; алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак тоже оценил запасы нефти и газа в стране. По прогнозам министра, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн, сказал он в интервью «Газете.Ru». При этом они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Около 50% — то есть 15 млрд тонн — коммерчески извлекаемы, пояснил министр.

Новак отметил, что сейчас главный вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями, — с какой скоростью монетизировать эти запасы.

Запасы сырья держатся примерно на одном уровне, так как каждый год на баланс ставятся новые запасы. «Объем запасов, которые ставятся на баланс, даже несколько выше объема добычи. То есть это неснижаемый уровень», — пояснил министр.

Методология подсчета различных ведомств может серьезно отличаться, отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Например, в конце прошлого месяца министерство энергетики сообщало о цифре в 29 млрд тонн класса B и C - изученные запасы на основании разведочного бурения и георазведки. Иными словами, в эту оценку не были включены прогнозные ресурсы, наличие которых еще необходимо доказать,добавил он.

Помимо чисто технических трудностей при извлечении нефти стоит помнить и о коммерческой целесообразности: фискальная нагрузка и стоимость сырья на рынке может вносить свои коррективы в работу нефтяной отрасли. Уже изученных источников, при текущих уровнях технологий и объемах добычи в 550 млн тонн в год, хватит лет на 25, а значит основным вопросом, которым стоит задаться сейчас - какими темпами стоит расходовать эти запасы, задается вопросом эксперт.

По итогам 2018 года Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти — 10,7 млн баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию, которая добывает 7,69 млн баррелей. Первое место занимают США с показателем 11,66 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи газа — 725,17 млрд куб. м за год, что на 5% превышает показатель 2017 года.

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 129,05 миллиарда долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в прошлом году выросли на 28,8% — до 49,1 миллиарда долларов.

На 9% вырос объем экспорта в Германию, на 19,6% — в Австрию, на 34,2% — в Нидерланды, на 5,4% — во Францию, на 22% — в Румынию, сообщал «Газпром» в конце года.

Оценки Минприроды существенно занижены, уверен шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Если понимать под стоимостью всех ресурсов то, что вкладывает в это понятие, как правило, нормальный обычный житель России, а не чиновник министерства, то есть, люди хотели бы, наверное, оценить в деньгах вообще всё то, что можно когда-либо извлечь в России из недр как минимум на сотню лет вперёд. В министерстве же считают, можно сказать, по-бухгалтерски формально: только те запасы, добыча которых уже ведётся компаниями, плюс все те уже утверждённые проекты, на которые выдана документация, пояснил он.

Всего многообразия запасов эти подсчёты совершенно не исчерпывают, о чём говорят хотя бы в разы большие цифры оценок из ежегодника British Petroleum.

И, конечно, в процессе разведки, детализации, находится ещё больше и на континентальной территории, не говоря уже о шельфе Арктики. Плюс стоимость посчитана как чистый денежный поток, как оценка будущей прибыли, а не как стоимость, которую составляют эти ресурсы хотя бы в текущих ценах, подчеркивает Пушкарев.

Будущее нефтегазовой отрасли России может лежать в открытом море в холодных водах Арктики, Приразломное месторождение, которое в настоящее время является единственной морской операцией в российской Арктике, показывает, как такие разработки могут принести большой успех, полагает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.