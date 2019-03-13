Жесткая посадка: Трамп отменил полеты Boeing 737 Max

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился остановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.

«Вводится запрет на полеты всех Boeing 737 Max 8 и Max 9 в США»,

— заявил президент во время брифинга для журналистов в Белом доме в среду 13 марта.

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«Пилоты и авиалинии уведомлены об этом, — подчеркнул Трамп. – Для нас в первую очередь важна безопасность американцев и всех людей».

«Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения», — уточнил президент.

Он уточнил, что связывался по поводу этого решения с представителями Канады и других стран. По мнению Трампа, это было лучшим решением «с психологической точки зрения и других».

Сразу после этой новости акции Boeing на торгах упали на 3,1% на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Американская корпорация Boeing объявила, что поддерживает решение президента США о приостановке полетов всех Boeing 737 Max. При этом компания, судя по опубликованному заявлению, продолжает уверять в безопасности этих машин.

«Boeing продолжает сохранять полную уверенность в безопасности 737 Max. Тем не менее после консультаций с Федеральным авиационным управлением (FAA), Национальным управлением по безопасности на транспорте, авиационными властями и потребителями во всем мире Boeing решил следующее: из предосторожности и для того, чтобы уверить общественность в безопасности самолетов,

рекомендовать FAA временно прекратить все операции глобального флота 737 MAX в полном составе (371 самолет)», — указывается в сообщении корпорации.

Глава FAA Дэниел Элуэлл позже раскрыл детали.

«С тех пор, как произошла катастрофа, мы не предпринимали никаких действий, пока у нас не было больше информации о событии», — сказал он. По его словам, полученные данные свидетельствуют о связи причин аварии 10 марта в Африке и 29 октября 2018 года в Индонезии. Были обнаружены некоторые сходства в происшествиях на основе изучения обломков самолета и данных спутниковых систем слежения за траекторией их полета.

В результате крушения Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Cамолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

Элуэлл отказался назвать срок, когда самолеты Boeing 737 Max будут снова допущены к коммерческим полетам.

«Я не могу и не буду гадать, как долго (это продлится). Я надеюсь, что FAA, перевозчики и производитель, все вместе мы сделаем так, чтобы эти самолеты как можно скорее вернулись обратно в небо», — сказал он.

После крушения 10 марта в Эфиопии Boeing 737 Max 8 компания Boeing совместно с FAA уверяла всех в безопасности этого типа лайнера. «Мы полностью уверены в безопасности (модели) Max», — заверяла во вторник Boeing, ссылаясь на решение FAA не предпринимать никаких действий в отношении Boeing 737 Max.

Однако заявления авиастроительной компании и авиарегулятора США не убедили остальных. И авиакомпании по всему миру объявляли о приостановке эксплуатации этого типа лайнера, а страны одна за другой закрывали для него свое воздушное пространство.

К вечеру среды более 30 авиакомпаний, во флоте которых был Boeing 737 Max, отказались от его использования. В том числе

приостановила полеты этого лайнера S7 – единственная российская компания, у которой были эти самолеты в наличии (речь идет о двух машинах). При этом Россия не закрывала свое воздушное пространство для Boeing 737 Max.

В среду стало известно, что глава Boeing Деннис Мюленбург лично обратился к президенту США Дональду Трампу после крушения лайнера в Эфиопии, писала газета The New York Times со ссылкой на источники. Мюленбург позвонил Трампу и заверил главу государства в безопасности самолетов модели 737 Max 8.

Но затем The Wall Street Journal поведала, что пилот упавшего в Африке Boeing сообщал о проблемах в управлении.

Гендиректор Ethiopian Airlines Теволд Гебремариам рассказал о последнем разговоре между диспетчерами и пилотами разбившегося Boeing незадолго до крушения. По его словам, сообщений о внешних проблемах не поступало, зато пилот говорил о проблемах с управлением самолетом и сообщал о необходимости вернуться в аэропорт Аддис-Абебы. Разрешение на это он получил, но после сразу пропал с радаров.