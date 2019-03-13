«Мы же не рейдеры»: сенаторы отложили запрет хостелов

Совет Федерации отклонил депутатский законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. «За» предложение депутатов Госдумы проголосовали 2 сенатора, «против» высказался 151 сенатор.

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Согласно внесенной в Совет Федерации версии, гостиничная деятельность может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое и его оснащения всем необходимым для оказания услуг. Речь идет о системе звукоизоляции номеров, средствах противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфах для принятия на хранение денег и драгоценностей, а также средствах для уборки и санитарной очистки номеров.

В таком виде проект закона не устроил сенаторов, и они выступили за его дальнейшую доработку.

Проживающие в многоквартирных домах люди должны иметь гарантированное право на спокойную и безопасную обстановку для себя и своих семей. Но нельзя просто взять и закрыть бизнес, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Резкая одномоментная потеря более 50 тысяч мест размещения эконом-класса в системе туризма весьма болезненна для отрасли, в том числе для системы бронирования. Мы сегодня еще раз обратились в систему бронирования Booking.com, посмотрели загрузку Санкт-Петербурга. Глубина бронирования — июль и август месяц. Я уже не говорю о традиционных белых ночах, других мероприятиях: фестивалях, выставках...» — сказал Рязанский.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, сильнее всего от законопроекта мог бы пострадать Санкт-Петербург, где небольшие гостиницы и хостелы занимают 30% рынка.

Реализация закона, а именно его вступление в силу в конце марта, могло бы вызвать трудности с точки зрения трудовых отношений, обратил внимание Рязанский. По его подсчетам,

20-25 тыс. сотрудников хостелов и мини-гостиниц могли бы остаться без рабочих мест.

В заключение своего выступления он предложил в рамках согласительных процедур внести изменения в закон только в части установления переходного периода и даты вступления его в силу с 1 января 2020 года. «Для того чтобы это выполнить, нам потребуется сегодня отклонить этот закон с предложением создать согласительную комиссию», — заключил Рязанский.

Сенатор Сергей Рябухин также выступил за перенос сроков законопроекта, указав, что в случае его принятия будут выпадающие доходы субъектов РФ, компенсация которых не предусмотрена в бюджете на 2019 год.

Представитель от Республики Крым Сергей Цеков и вовсе выступил против закона.

По его словам, инициатива вызвала негативную реакцию на полуострове. «По нашему мнению такие законы перечеркивают все наши заявления о малом и среднем бизнесе, об экономической стабильности, о развитии санаторно-курортной сферы, о строительстве. Конечно, мы с ним абсолютно согласиться не можем», — сказал сенатор. Он также добавил, что удивляет и скорость принятия законопроекта, а также отсутствие обсуждения с регионами.

История длится давно, напомнила автор поправок, депутат нижней палаты парламента Галина Хованская. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2015 года. Но после первого чтения рассмотрение документа депутатами было поставлено на паузу.

«Четыре года назад законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Четыре года были непрерывные переносы этой законодательной инициативы под разными предлогами. Мы выступаем за малый бизнес, но он должен быть цивилизованным. Наш закон ничего не добавляет, он только уточняет нормы законодательства», — сказала она.

Хованская обратила внимание, что инициатива касается только многоквартирных домов, и не нужно спекулировать Крымом, потому что крымчане как сдавали свои квартиры по договору найма, так и будут сдавать.

Депутат напомнила, что Гражданский кодекс запрещает предпринимательскую деятельность в жилых помещениях до перевода в нежилые, и эта норма существовала еще до принятия новых поправок в Жилищный кодекс. Также согласно жилищному законодательству, нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, так как у них разные санитарные нормы.

«Жилое помещение по-другому облагается налогом на недвижимость. Это уже те недоборы бюджетов, о которых мы так все с вами беспокоимся. Тарифное регулирование для граждан и для предпринимателей тоже отличается», — сказала она.

Разница по уплате налога на жилое и нежилое помещение действительно заметная, рассказал «Газете.Ru» эксперт ОНФ Арсений Беленький. Например, за нежилое помещение площадью 50 кв. метров разница составит 10 тысяч рублей: 5 тыс. руб., если речь идет о квартире и 15 тыс. руб., если говорить про хостел, оформленный в нежилом помещении. «Разница платы за коммунальные платежи составит примерно 20%, так как нежилое помещение, используемое под хостел, требует больше услуг и работ от управляющей компании, чем для обычной квартиры», — сказал эксперт.

В итоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы не оспаривают необходимость принятия этого закона, они поддерживают в целом его концепцию и не возражают по тексту предложений.

«Против чего мы выступаем, это против незамедлительного ввода этого закона в действие», — сказала она, добавив, что необходимо создать согласительную комиссию, чтобы написать, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, по ее словам, появится возможность цивилизованно закрыть бизнес, уволить людей, переоформить такие гостиницы в нежилые помещения или изменить структуру бизнеса, закрыть кредит, договор аренды.

По ее словам, нельзя одномоментно закрыть бизнес.

«Мы не рейдеры, нельзя так поступать», — добавила Матвиенко.

В Ассоциации отельеров новость об отклонении депутаткой инициативы о запрете хостелов в жилых домах оценили положительно.

«Я за то, чтобы не запрещать, а регулировать. Здесь надо искать взаимоустраивающие правила игры, чтобы не потерять тот же рынок Санкт-Петербурга. Закон бы вступил в силу через 10 дней после подписания президентом. А это значит, что большое количество средств размещения оказались бы вне закона. Я считаю, что это не очень правильно», — сказал Пасов.

По его словам, у владельцев хостелов появилось время, чтобы легализовать свою деятельность с учетом планируемых изменений в законодательстве. Он также предположил, что запретительная мера в изначальном виде могла бы поспособствовать переводу части рынка в теневой сектор.