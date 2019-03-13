Главное дело Нацразведки: как США ищут деньги Путина

Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленных против российских властей. В частности, был одобрен законопроект с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина. Директор Национальной разведки США должен подготовить соответствующий отчет в течение полугода.

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«Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» предписывает главе Нацразведки включить в доклад «известные источники дохода» российского лидера. В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи как в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость.

Ведомство должно сделать акцент на поиске «подставных» или посреднических структур, с помощью которых Владимир Путин якобы скрывает какою-либо информацию. Кроме того, в докладе должны быть раскрыты доходы должностных лиц и бизнесменов — «наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелей и олигархов», которые являются сторонниками Путина.

В случае одобрения закона сенатом, документ ляжет на стол президенту США Дональду Трампу.

Конгрессмены также приняли закон, который запрещает признавать Крым российской территорией. Властям США запрещено предпринимать какие-либо действия, которые могут быть расценены как признание суверенитета России над полуостровом.

Третья одобренная законодательная инициатива касается противостояния «российским пропагандистским кампаниям» (Kremlin Act). Принятый документ обязывает разведку выяснить планы России по военным действиям против стран НАТО. Ведомство должно оценить возможные действия со стороны России, а также слабые места, которые Москва может использовать, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками. Нацразведка должна отчитаться через три месяца.

Все документы были поддержаны практически единогласно.

Конгрессмены также приняли резолюцию, осуждающую Россию за сокрытие подробностей об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве. Резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках «Глобального закона Магнитского» в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству. «При всех контактах» с членами российского правительства американские власти должны поднимать вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Доходы Путина

В конце февраля подготовку доклада о доходах Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» и призвал не относиться к нему серьезно.

«Мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — говорил Песков.

В Совфеде посчитали подготовку доклада о доходах и имуществе президента Владимира Путина попыткой оказать психологическое давление на Россию.

«На мой взгляд, это больше психологическое давление. Превратить Россию в изгоя не получится при всем желании», — заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Зарплата президента устанавливается президентским указом, также как и зарплата премьер-министра. В соответствии с законодательством Российской Федерации, президент РФ ежегодно отчитывается о своих доходах. В апреле 2018 года Кремль сообщил, что доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей. В собственности у него значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В 2016 году доход главы государства составил 8,86 млн рублей. Тогда в собственности у Путина был, помимо прочего, земельный участок площадью 1500 кв. м.

Дмитрий Песков объяснял тогда, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости. Позднее пресс-секретарь рассказал, что Путин получает зарплату и военную пенсию на банковскую карту российского банка, находящегося под санкциями — банка «Россия».