Без «Южного потока»: транзит газа через Болгарию будет закрыт

Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию с 1 января 2020 года. С этого момента «Газпром» перестанет поставлять углеводороды в Турцию по Трансбалканскому коридору, а перейдет на прямые поставки по новому южному маршруту «Турецкий поток».

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Как сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в интервью болгарскому каналу BTV, из-за этого болгарская сторона теряет $110 млн в год. Однако урегулировать этот вопрос в правительстве Болгарии рассчитывают за счет прокладки второй нитки «Турецкого потока» через территорию страны. По этому направлению газ из РФ будет поступать через Болгарию в Сербию и Венгрию.

В текущей ситуации важно сохранить позиции на газовой карте Европы, поэтому свою роль в этом сыграет «Турецкий поток», вторая нитка которого должна пройти через болгарскую территорию, отметила она.

Как уточняет Bloomberg, Теменужка Петкова заявила, что

«Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту из Украины в Турцию с января 2020 года».

Эксперты сомневаются, что речь идет о полном прекращении поставок.

Прекратить прокачку по Трансбалканскому коридору можно будет только в том случае, если в начале следующего года обе нитки «Турецкого потока» заработают на полную мощность, обращает внимание директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Пока этот сценарий не выглядит вероятным —

скорее всего, вторую нитку, которая должна пойти в Европу, не получится построить и запустить на полную мощность так быстро, но в перспективе года-двух это вполне может произойти, добавляет эксперт.

В настоящее время российский газ в Турцию поступает по газопроводу «Голубой поток» и через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по Трансбалканскому коридору. Последний является маршрутом для поставок турецкой Botas и частным турецким импортерам газа. По Трансбалканскому газопроводу частные турецкие компании покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год. Всего в 2017 году поставки газа из РФ в Турцию составили 29,03 миллиарда кубометров.

О том, что с запуском «Турецкого потока» Москва и Анкара откажутся от поставок по Трасбалканскому коридору, стороны договорились еще в 2017 году.

Новый маршрут предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ориентирована на поставки газа непосредственно на турецкий рынок, другая — транзитом через Турцию в страны ЕС. Причем, окончательный маршрут поставок по второй нитке довольно долго не был определен. Предлагалось несколько разных вариантов, из которых приоритетным стал маршрут через Болгарию в Южную и Юго-Восточную Европу, в частности, в Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

7 марта Сербия одобрила строительство ветки газопровода «Турецкий поток» на своей территории, заявил министр энергетики Александр Антич. Само строительство планируется начать в апреле.

В Болгарии теоретически тоже все согласны. Оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» в январе принял окончательное инвестрешение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии. По этой ветке будет поступать газ «Турецкого потока». По итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС две компании, в том числе «Газпром», забронировали 100% будущих объемов поставок.

Однако Россия хорошо помнит печальный опыт с похороненным по вине Софии другим проектом газопровода «Южный поток». Его планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, откуда дотянуть до Италии и Австрии. Болгария была среди ключевых участников проекта и в 2014 году под влиянием Еврокомиссии дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В итоге от трубы решено было отказаться.

Теменужка Петкова подчеркивает, что

София извлекла «горький опыт» из случившегося с «Южным потоком». По ее словам, от Еврокомиссии пока конкретного одобрения на вторую нитку «Турецкого потока» не получено, однако все законодательные нормы соблюдаются, поэтому нет причин для отказа в строительстве.

Посетивший 4 марта Болгарию премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение «Турецкого потока» через Болгарию будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия (ЕК) надежные гарантии беспрепятственной реализации проекту.

«О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии, — я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу, мы говорили об этом с моим коллегой», — сказал Медведев после встречи премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым (цитата по ТАСС).