Недетский бизнес: как делают игрушки для малышей

Каждый ребенок мечтает о собственном пространстве для игр. Чтобы воплотить эту мечту в жизнь, кто-то ставит палатку в саду, кто-то строит штаб из подручных материалов, а кто-то просто сооружает уютное жилище из подушек, одеял и скатерти. Чаепитие с куклами в полумраке ткани, свисающей между спинок двух стульев, хихиканье и перешептывание с друзьями в штабе при свете прыгающего луча фонарика, или теплые объятия мамы, читающей тебе любимую книгу в маленьком жилище, куда нет доступа никому, кроме вас двоих. Такие моменты запоминаются на всю жизнь, и эта потребность в собственном месте в мире – надежном, безопасном, наполненном беззаботностью, весельем и легкой таинственностью – остается с нами и во взрослой жизни.

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Современным детям разжиться собственной «недвижимостью» не составляет никакого труда, вопрос только в возможностях кошелька и вместительности жилплощади их родителей. Домики могут быть картонными, пластиковыми, деревянными, какими угодно, но при выборе такой игрушки всегда возникает несколько проблем.

Первая – а не наскучит ли ребенку этот дом через пару недель? Вторая – куда ставить такую большую вещь, особенно в условиях обычной городской квартиры? И, наконец, третья – что делать с домиком, если ребенок все же потерял к нему интерес? Ведь такая вещь стоит недешево, к тому же заинтересованность через какое-то время может и вернуться. Соучредитель ярославской компании Wawata Владислав Конечнов полагает, что нашел решение всех этих проблем, создав конструктор из вспененной резины для строительства детских домиков – и любых других проектов, созданных детской фантазией.

В 2017 году дипломированный инженер-строитель Владислав Конечнов, занимавшийся проектированием и возведением коттеджей, неожиданно для себя заинтересовался товарами для детей. «Я изучал детские площадки и городки, которые обычно делаются из дерева, потому что мне было интересно переключиться с основного занятия на что-то более эксклюзивное – ведь строительных фирм и так навалом, а мне хотелось чего-то более интересного и красивого», — вспоминает бизнесмен.

Изучая разные варианты домиков для детей, Владислав Конечнов подумал, что здорово было бы привлечь ребенка не только к игре в собственном жилище, но и к его строительству. Так родилась идея сделать такую форму домика, чтобы ребенок мог собрать ее самостоятельно. Самым простым вариантом для сборки казался сруб, то есть детали должны были просто стыковаться друг с другом на углах здания. Следующим шагом стал выбор материала для будущего конструктора – Конечнов рассматривал картон, облегченную фанеру и другие варианты, но в итоге он остановил свой выбор на вспененной резине, которую активно используют для производства детских ковриков.

«Есть множество прекрасных и интересных материалов, но они не проходят по нормам, предъявляемым к детским товарам. Я подумал – раз этот материал активно применяется в детских, значит, у него необходимый допуск есть», — рассказывает предприниматель.

Затем начался этап проб и ошибок – была закуплена пробная партия материала, чтобы понять, какой толщины должны быть детали конструктора, какова их идеальная форма, расцветка, способ крепления между собой и так далее.

Здесь на помощь Владиславу Конечнову пришел его друг Александр Киселев, дизайнер и архитектор с множеством наград, который стал вторым соучредителем будущей компании Wawata. Затем к ним присоединился и их третий товарищ, Евгений Никонов, ландшафтный дизайнер – он единственный имел хоть какое-то отношение к индустрии товаров для детей, так как раньше владел детским магазином. Так трое мужчин с серьезными, взрослыми профессиями, стали создателями конструктора для малышей. И ничуть об этом не жалеют.

Новозеландская фантазия

Своим необычным названием компания также обязана Владиславу Конечнову. «Я хотел придумать звучное название, которое подчеркнуло бы основную идею проекта – дать детям от души пофантазировать», — вспоминает он. В итоге было выбрано слово Wawata, которое переводится как «фантазия» с языка маори, аборигенов Новой Зеландии.

Вначале партнеры пробовали использовать для изготовления деталей лазерную и плазменную резку, применяли фрезерный станок и другие варианты, но результат получался далеким от идеала. Основной проблемой была форма краев – например, лазерная резка их обжигала, оставляя характерный запах жженой резины. Какой именно способ был выбран в итоге, Владислав Конечнов предпочел не говорить, но материал для изготовления конструктора закупают в России. Первоначальные вложения в бизнес составили около 500 тысяч рублей.

«Первоначально мы использовали для производства не свое оборудование – хорошие станки стоят около 10-15 млн рублей. На первом этапе нам помогли наши друзья-партнеры, занимающиеся производством в другой области – мы докупили навесное оборудование на имеющиеся у них большие станки, которое позволяют работать с нашим материалом», — рассказывает Конечнов.

Доработка конструктора продолжается постоянно – если сначала вариант домика был только один, то затем появились рыцарский замок, игрушечное оружие, ферма с животными и птицами, мельница и многое другое. Активное участие в совершенствовании игрушки принимают сами дети: например, на детских праздниках, в которых Wawata принимает участие, юные строители создают из деталей домиков лодки, драконов с крыльями, самолеты, велосипеды и пушки. Затем корабли и сказочных чудовищ легко можно превратить обратно в домик, потому что мягкие детали сохраняют свою форму. А испачкавшиеся части достаточно помыть и играть снова.

Дополнительный плюс конструктора, по словам Конечнова, состоит в его безопасности – даже если ребенок с разбега прыгнет на домик, он просто разложится на детали, а мягкий материал исключает вероятность травм. Если же домик временно не нужен, его можно сложить в коробку и убрать (например, под кровать), чтобы он не занимал место. Или собрать из него коврик для ванной.

По сравнению с пластиковыми или картонными домиками, продукция Wawata стоит существенно дороже – самый маленький домик «Лимончик» из 85 деталей обойдется в 23 900 рублей. Владислав Конечнов говорит, что установить цену ниже пока просто не представляется возможным. «Это не ради какой-то сверхприбыли, просто сам материал очень дорогой – если речь идет о толщине, которая позволяет собирать объемные предметы. В данном случае ценник является доказательством качества», — отмечает бизнесмен. Возможно, в будущем цену удастся снизить, но для этого необходима закупка крупных партий материала – до этого бизнесу еще нужно дорасти.

«У нас есть идея делать не только домики, но и, например, ракеты или машины, потому что материал предоставляет очень богатые возможности», — делится планами на будущее Конечнов. По его словам, Wawata ведет переговоры с компаниями, занимающимися экспортом товаров в Европу, и потенциальный интерес к детским домикам за границей уже выразили. Кроме того, сейчас компания выстраивает работу на Ebay и собирается подключить к продажам «Яндекс.Маркет».

Для развития своего маленького предприятия партнеры активно используют Бизнес-навигатор МСП. «Мне очень понравилось, что у них довольно большая база компаний и организаций, с которыми можно наладить контакты. Например, оттуда мы узнали о людях, занимающихся сертификацией и тестированием материалов», — говорит Конечнов. Так партнеры быстро нашли 2-3 компании, способные испытать их материал по заданным критериям.

Кроме того, как отмечает бизнесмен, на портале постоянно публикуют полезные новости, касающиеся малого и среднего бизнеса – например, о принятых или рассматриваемых правовых актах. «Такие новости не прочитать в обычном агрегаторе в интернете, а здесь все удобно собрано в одном месте, и это очень помогает в ведении бизнеса», — отмечает Владислав Конечнов. По его словам, благодаря Бизнес-навигатору МСП он узнал о Российском экспортном центре, который сейчас помогает компании Wawata оформить документы для работы за рубежом. «Для нас Бизнес-навигатор МСП – это информационный партнер и база полезных контактов», — подчеркивает предприниматель.