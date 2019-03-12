Опасный манёвр

«Положительный эффект от введения запрета для экономики в целом существенно превышает потери отдельных экономических субъектов» - утверждают авторы документа.

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Несмотря на то, что с момента публикации инициативы прошло больше месяца, а до 1 мая остаётся всё меньше и меньше времени, Минпромторг пока что не высказался однозначно по данному вопросу, что усиливает напряженность среди участников рынка сбора и переработки металлолома.

Более того, на прошлой неделе о неизбежных негативных последствиях введения ограничений заявили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

«Значительные объемы экспорта металлолома осуществляются через порты тех регионов, где нет предприятий по его переработке. Запрет экспорта лома черных металлов может привести к существенным негативным последствиям для портовых операторов, специализирующихся на перевалке данного вида груза», - говорится в заявлении Ассоциации.

В 2018 году через российские порты было отгружено на экспорт чуть более 4 млн. тонн металлолома. Перевалку осуществляют свыше 40 стивидорных компаний во всех регионах страны.

Для ряда портов металлолом составляет весомую долю грузооборота (до 30-40%).

«Перевалка осуществляется, как правило, на специализированных комплексах, включающих обустроенные площадки для накопления судовых партий и высокопроизводительное перегрузочное оборудование, создание и обустройство которых потребовало от портовых операторов целевых инвестиций. Ограничение экспорта лома черных металлов приведет к обесценению инвестиций, непроизводительным тратам на содержание простаивающих мощностей до момента их перепрофилирования, сокращению квалифицированного персонала», - утверждают в АСОП.

«Важно отметить, что в настоящее время уже заключены договоры перевалки на 2019 год, объемы груза гарантированы заключенными внешнеторговыми контрактами. Формирование цепей поставок на внешний рынок и завоевание доли рынка поставок лома черных металлов зарубежным потребителям – совместное достижение экспортеров и транспортных компаний. В случае введения запрета экспорта на шесть месяцев будет в значительной мере подорвано доверие к российским поставщикам, а их место на мировом рынке займут компании из США, Китая и других стран», - отмечают в Ассоциации морских торговых портов.

По их подсчётам, серьёзные потери понесёт и госбюджет.

Снижение налоговых отчислений стивидорных компаний составит до 700 млн рублей, экспортных пошлин бюджет недополучит на сумму не менее 20 млн евро.

При этом в АСОП особо подчеркнули, что значительная часть трубопроката тоже идёт на экспорт, вот только пошлина на такую продукцию составляет 0% против 5% (но не менее 5 евро за тонну) для лома черных металлов. То есть «отдельные экономические субъекты», которые «недополучат прибыль» - это не только экспортеры лома, но и российские порты, а также госбюджет.

Кроме того, вероятный запрет может серьёзно ударить по регионам.

Например, на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области отсутствует транспортная инфраструктура для вывоза лома на российские перерабатывающие предприятия, единственная возможность для этих регионов избавляться от лома - экспорт.

«В случае запрета экспорта мы и другие компании Сахалинской области, Магадана и Камчатки будем вынуждены закрыться, потому что не будет сбыта. Если лом невозможно будет вывозить с острова, это ухудшит экологическую обстановку в регионе… Всего в отрасли по Сахалинской области заняты сотрудников компаний - 400 человек, сдатчиков - 12 тыс. человек. Все эти люди лишатся заработка, а бюджет - отчислений», - пишет гендиректор сахалинской компании «Умитэкс».

Похожие письма в адрес Минпромторга и Национальной саморегулируемой организации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления «РУСЛОМ.КОМ» написали руководители десятков компаний из различных регионов страны.

Всего в отрасли, по данным «РУСЛОМ.КОМ» заняты около миллиона сдатчиков и 65 тыс. сотрудников компаний. Валютная выручка от экспортных операций с ломом превышает $1,3 млрд. в год, а ежегодные таможенные пошлины, уплачиваемые экспортерами, составляют более 3,5 млрд рублей.

Отечественная металлургия потребляет ежегодно не более 28,5 млн тонн лома, при заготовке сырья не менее 35 млн тонн. Ломообразование в стране превышает 45 млн тонн в год. На свалках захоронено более 250 млн тонн черных и цветных металлов, отмечают в НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

«Объективных и законодательно предусмотренных оснований для запрета экспорта металлолома с территории России в настоящий момент нет, в том числе отсутствует дефицит лома. На экспорт традиционно идут излишки сырья в объеме не более 14% от общего ломосбора, которые оказались не востребованы металлургическими заводами на внутреннем рынке», - говорит директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

На следующей неделе в Москве пройдет ежегодный форум «Лом черных и цветных металлов», на который съедутся работники отрасли со всей страны. Все они ждут от Минпромторга ответа - как им работать после 1 мая.