Крутое пике: Boeing уже не взлетит

Boeing спикировал на бирже

Акции Boeing ушли в крутое пике на торгах Нью-Йоркской биржи. На открытии котировки обвалились на 7%, при этом максимальное падение в течение дня составляло 13,5%. В какой-то момент акции ушли ниже отметки $370 за бумагу. Далее последовала коррекция и на 22:30 мск бумаги торговались уже по $398, что все равно намного ниже уровня закрытия торгов прошлой пятницы ($422,5).

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При этом акции основного конкурента Boeing - европейской Airbus предсказуемо ушли в плюс на 1,04%.

Так инвесторы отреагировали на катастрофу самолета 737 MAX в Эфиопии, которая 10 марта унесла жизни 157 граждан 33 стран мира. Эта авария стала уже вторым трагическим происшествием с новым лайнером Boeing - аналогичный самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в октябре у западного побережья острова Ява. Тогда погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа.

«Две аварии новых самолетов компании с относительно небольшой разнице во времени - крайне редкая и тревожная ситуация»,

- отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Cергей Дейнека.

В краткосрочном периоде акции Boeing будут находиться под давлением, новостной фон для компании, скорее всего, сохранится преимущественно негативным. Модели линейки МАХ, которых с мая 2017 поставлено уже более 350 по всему миру, обеспечивают компании основной прирост выручки, и вторая за пять месяцев катастрофа может «перевариваться» рынком несколько дольше, чем в октябре, поскольку новая авария образует уже ряд трагических происшествий, что вполне может поставить вопрос об отзыве проблемных моделей, отмечает аналитик.

Пока признаков какой-либо связи между двумя происшествиями официально пока не установлено. Равно как до сих пор нет свидетельств, которые бы четко указали на техническую проблему как на основную в случае с катастрофой в октябре 2018 года.

Тревога в авиации

Тем не менее авиационные эксперты по всему миру бьют тревогу.

«Здесь у нас есть совершенно новый самолет, который падает дважды за год. Это вызывает тревогу в авиационной промышленности, потому что этого просто так не происходит», - заявила авиационный аналитик CNN и бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво. «Это подозрительно», - добавляет она. При том, что

эксплуатация линейки MAX началась только в 2017 году, на них у Boeing уже порядка 5 000 заказов и около 400 таких лайнеров вовсю летают по миру в ливреях международных авиакомпаний.

Масла в огонь подливает то обстоятельство, что корпорация только после первой аварии в Индонезии уведомила эксплуатантов об установленной на новом типе самолета автоматический системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), которой на прежних модификациях 737 не было.

Эта система автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока. Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.

И хотя официального заключения, что именно эта особенность стала причиной первой катастрофы нет, а после трагедии в Эфиопии нет даже предварительных результатов расследования, ряд авиакомпаний уже заявили о том, что решили приостановить эксплуатацию лайнеров такого типа. Среди них Ethiopian Airlines и британская Cayman Airways. Приостановить полеты лайнеров такого типа до выяснения причин аварии распорядились власти КНР и Монголии. По данным Reuters, в Китае сейчас эксплуатируется порядка 60 самолетов Boeing 737 MAX.

Такие решения говорят о том, что в условиях отсутствия ответа о причинах происшедшего авиакомпании предпочитают перестраховываться, отмечает эксперт ВШЭ Федор Борисов.

Впрочем, далеко не все спешат останавливать свои «боинги».

Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио заявил на брифинге, что решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 ЕС примет по итогам консультаций с авиационными властями США.

«Европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают тесные контакты с организациями, проводящими расследование авиакатастрофы, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. Мы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании. Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия», - сказал он.

Американские перевозчики Southwest Airlines и American Airlines также пока не намерены останавливать полеты своих лайнеров. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что планирует оказать помощь в расследовании крушения.

«Мы находимся в контакте с Госдепартаментом и планируем присоединиться к NTSB в его помощи властям гражданской авиации Эфиопии в расследовании катастрофы», - говорится в сообщении агентства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что этот вопрос находится в ведении транспортных властей РФ. В Минтрансе «Газете.Ru» посоветовали обратиться в Росавиацию, в профильной службе на запрос не ответили. Представитель авиакомпании S7, которая в настоящее время единственная в России эксплуатирует лайнеры 737 MAX, отметил, что «пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало».

«Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем», - заверили в пресс-службе S7.

Рабочая лошадка

Между тем самолет 737 сегодня является наиболее распространенным лайнером в мире. «Это рабочая лошадка мира», - отмечает главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас. «За последние десятилетия у него (модели 737) был потрясающий рекорд по безопасности», - цитирует эксперта CNN. С 1960-х гг. было выпущено более 10 000 самолетов 737, что сделало его самым продаваемым лайнером всех времен. Для сравнения, за тот же период лайнеров Airbus A320 - основного конкурента 737 - было выпущено порядка 8 000.

Модификация MAX была призвана усовершенствовать лайнер, сделать самолеты на 10-12% более эффективными. Это был своеобразным ответом Boeing на более современную модификацию A320neo, которые поставляются заказчикам с 2016 года, а продаваться начали еще раньше.

Самолеты 737 MAX очень быстро стали популярными. Однако пока A320neo опережает конкурента. По состоянию на февраль 2019 года Airbus получил 6501 заказ и поставил таких 687 самолетов.

Аналитики в один голос говорят, что модели линейки MAX сейчас являются одними из главных драйверов роста выручки корпорации.

Модельный ряд 737 – главный генератор заказов для Boeing. В 2018 на них приходилось 580 штук или 72% доставленных заказов.

В четвертом квартале, к примеру, было доставлено 111 самолетов Max. В первом квартале 2019 ожидается рост до 140 моделей всех 737, из них 80%, то есть 112 самолетов придется на MAX, обращает внимание Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Подобная высокая зависимость от моделей говорит о том, что текущая авария вряд ли пройдет незаметной для бизнеса компании. Можно ожидать дальнейшую слабость акций, пока будет идти расследование аварии, отмечает аналитик. В то же время, маловероятно, что самолет будет снят с производства, так как проблемы, похоже, лежат в области программного обеспечения, а не двигателя, например. В то же время в случае обнаружения серьезных проблем у моделей MAX могут вырасти заказы у конкурирующей модели A320neo компании Airbus, добавляет Сабитов.

Лидерство в дуополии зависит сейчас от продажи экономичных самолетов, таких как 737 и Airbus A320, рабочих лошадок бюджетных перевозчиков, отмечает Bloomberg. В настоящее время A320 значительно опережает в этой гонке: на него около 6 500 заказов на новые двигатели в семействе A320 по сравнению с 4700 для 737 Max. Если Boeing хочет повысить уровень, ему, возможно, потребуется совершить прорыв, чтобы вернуть доверие своих клиентов, отмечает агентство.