Проклятый дефицит: Трамп опять обманул избирателей

Дефицит торгового баланса США по итогам прошлого года достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд. Это удар по планам президента Дональда Трампа, обещавшего сократить торговый дефицит.

Этот результат стал отрезвляющим напоминанием о том, что законы экономики все еще применимы и к американскому лидеру, который пообещал увеличить экономический рост, одновременно сократив хронический торговый дефицит США, пишет The Washington Post.

Именно эти двойные обещания оказались несовместимыми, как и предсказывали экономисты. Новая статистика торгового дефицита стала отражением экономической политики Трампа, считает The New York Times.

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Сокращая налоги и ослабляя регулирование, Трамп действительно подстегнул экономику к росту, отмечает вашингтонское издание. Политика президента позволила снизить налоги на $1,5 трлн. Однако это снижение в значительной степени финансировалось за счет государственных займов, отмечает The New York Times.

Вместе с тем, свои увеличившиеся доходы американцы все больше тратили на смартфоны Apple и автомобили Toyota, сделанные за рубежом, иными словами импортированные. При этом повышение процентных ставок ФРС укрепило доллар, сделав американский экспорт более дорогим.

«Источник особого гнева» для Трампа — $419 млрд торгового дефицита с Китаем, отмечает The New York Times.

Пошлины стали ключевой частью стратегии Трампа по сокращению торгового дефицита — разницы между высоким счетом на импорт и снижением экспортных продаж.

Президент США использовал импортные пошлины на солнечные батареи, стиральные машины, сталь, алюминий и различные китайские товары, чтобы заставить Китай вести переговоры с целью восстановления баланса торговых потоков. С Китаем дефицит торгового баланса достиг рекордных $419 млрд в прошлом году.

Первый раунд американских торговых санкций включил в себя введение 25-процентного тарифа — США ввели пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, а Китай ответил тем же. В сентябре Вашингтон ввел таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами от 5 до 10% на товары стоимостью $60 млрд.

Жесткие тарифы на китайские товары помогли замедлить экономику Китая, ограничив американский экспорт, который сократился почти на 50% в декабре 2018 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

По данным газеты The Wall Street Journal, США и Китай могут в ближайшее время наконец договориться и прекратить «военные действия». Китай согласен понизить тарифы на продукцию АПК, химическую, автомобильную и другую продукцию США. Тогда как Вашингтон готовится отменить большинство санкций, которые были наложены на товары китайского производства в 2018 году. О заключении торговой сделки может быть объявлено 27 марта.

Тем временем, общий торговый дефицит с учетом не только товаров, но и сферы услуг вырос на 12,5% с 2017 года — до $621 долларов. Хотя Соединенные Штаты зафиксировали положительное сальдо торгового баланса в сфере услуг, торговый дефицит товаров с ЕС и Мексикой вырос более чем на 10% — импорт рос быстрее, чем экспорт.

В декабре общий торговый дефицит товаров и услуг, включая все, от компьютеров и стиральных машин до туризма и интеллектуальной собственности, вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем до $59,8 млрд. Это самый высокий месячный дефицит торгового баланса с 2008 года — года, когда американская экономика была охвачена рецессией.

Хотя некоторые критики президента не винят его за неудачу, говоря, что некоторые колебания торгового дефицита в значительной степени находятся вне его контроля. Так, увеличение дефицита объясняют и глобальные факторы. Например, замедление темпов роста в Китае привело к снижению аппетита потребителей к американским товарам, а также к замедлению роста в Европе. Американским потребителям стало дешевле покупать товары иностранного производства, а иностранным покупателям наоборот стало труднее покупать товары американского производства.

Трамп в этом месяце назвал дефицит торгового баланса «катастрофой», обвинив в «ужасных сделках» своих предшественников. Президент заявил, что он «защищал американского рабочего» — то, что американский лидер делал «впервые за многие, многие десятилетия».

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил на прошлой неделе, что администрация предпринимает шаги к «более сбалансированной и устойчивой торговой системе», обсуждая пересмотр соглашений с Южной Кореей, Канадой и Мексикой, а также стремясь заключить новую сделку с Китаем.

«Во время кампании Дональд Трамп утверждал, что большой торговый дефицит был результатом неудачного управления и некорректной торговой политики», — сказал лидер большинства в палате представителей Стени Хойер. «Президенту Трампу пора признать, что его неорганизованный подход к торговой политике терпит неудачу, и объяснить, как он намерен изменить курс и обратить вспять этот рекордный дефицит», — заявил Хойер.

Трамп обещал сократить и дефицит федерального бюджета — пока тоже не получилось. Данные министерства финансов показали, что дефицит бюджета увеличивается, и в этом финансовом году он достигнет $1 трлн.

Это происходит в частности из-за снижения налогов. Доходы от подоходного налога с физических и юридических лиц в январе снизились на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Чиновники Федрезерва и некоторые экономисты предупреждают, что федеральные заимствования растут слишком быстро и, в конечном итоге, затопят американскую экономику, пишет The New York Times. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе предупредил, что федеральный долг находится на «неустойчивом» пути.

Все эти заимствования позволяют американцам наращивать свои расходы, в том числе на импортные товары, увеличивая торговый дефицит. Трамп пока не нашел выхода из этого замкнутого круга.

Сильный доллар продолжает служить фактором повышения цен для американских экспортеров. Согласно данным Федеральной резервной системы, доллар на 19% выше своего 10-летнего среднего значения по отношению к валютам основных торговых партнеров США.

Грядущая торговая сделка может и не стать спасением, предупреждают экономисты. Увеличение закупок Китая в США, вероятно, будет означать сокращение продаж в другие страны. Таким образом, даже если торговый разрыв с Китаем сократиться, в целом баланс останется без изменений. Американские фермы и фабрики имеют ограниченную способность и не смогут резко увеличить выпуск продукции для удовлетворения большего числа китайских заказов.