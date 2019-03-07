БАМ и Транссиб усиливают новыми кадрами

Главой и председателем правления РЖД Олегом Белозеровым также были приняты и другие кадровые решения.

Заместитель Белозерова Олег Тони назначен куратором развития Центрального транспортного узла, бывший замначальника Департамента капитального строительства Илья Крашенинников стал исполняющим обязанности главы данного подразделения перевозчика, начальник Центра организации закупочной деятельности Ирина Митичкина по совместительству будет исполнять обязанности директора «Росжелдорснаба», а первый замруководителя Дирекции железнодорожных вокзалов Константин Кравцов временно занял пост главы Дирекции.

Александра Мудрац/ТАСС Олег Тони

Белозеров уже прокомментировал кадровые перестановки, связав перемены в компании со стоящими перед РЖД задачами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сформулированными Владимиром Путиным в «майском» указе и послании Федеральному собранию.

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Глава госмонополии особо подчеркнул, что «распределение полномочий между заместителями по стройке позволит более четко координировать наши работы, запланированные в Комплексном плане модернизации и развития магистральной инфраструктуры и стратегических документах компании».

Эксперты склонны связывать столь мощное усиление команды перевозчика, выражающееся, в частности, в появлении в рядах компании фигуры опытного управленца Виктора Зимина, с необходимостью завершить первый этап реконструкции БАМа и Транссиба точно в срок, а именно в 2019 году.

«Опасения выбиться из графика вполне обоснованы, - считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Даже при наличии четкого плана действий всегда что-то может пойти не так, и придется принимать стратегически важные решения на самом высоком уровне».

Политолог обратил внимание на исторически сложившиеся отношения между Владимиром Путиным и экс-губернатором Хакасии. Он не исключает, что кандидатура Зимина могла быть согласована с президентом, причем задолго до официального назначения.

«Еще несколько месяцев назад глава государства и губернатор Зимин уже обсуждали возможности модернизации Транссиба», - напомнил Виноградов.

По его мнению, при выборе кандидатуры куратора развития Восточного полигона учитывались «не только достижения Виктора Зимина на посту главы Хакасии, который он занимал с 2009 по 2018 год, но и его прошлая карьера железнодорожника» (долгое время Зимин возглавлял дирекцию строящихся объектов в Абаканском отделении Красноярской железной дороги).

Александр Колбасов/ТАСС Виктор Зимин

«Будучи губернатором, Зимин добился включения дороги между Хакасией и Кузбассом в федеральную программу «Развитие транспортной системы», тем самым обеспечив финансирование строительства из госбюджета», - отметил эксперт.

Теперь же чиновнику доверено одно из важнейших, если не самых главных направлений, в развитии транспортной системы страны, поскольку с завершением всех работ на БАМе и Транссибе, намеченных на 2025 год, связано не просто увеличение в разы грузоперевозок, в том числе, транзита из Китая в Европу.

Сегодня контейнеры доставляются до грузополучателей за 9 дней, но по окончании первого этапа программы модернизации сроки сократятся до 7 дней, что выведет Россию в лидеры по транзиту грузов между Европой и Азией. Функционирование Восточного полигона сегодня становится еще и необходимым и фактически единственным условием для мощного толчка к развитию экономики Дальнего Востока и Сибири.

Собственно этой задаче подчинены все последние важные решения, принимаемые руководством РЖД, в том числе в кадровой политике.

«Совершенствование нашей системы закупок, особенно в части малого и среднего бизнеса, требует выхода на новый уровень – в полном соответствии с теми принципами и задачами, которые сформулированы руководством страны и которые легли в основу Долгосрочной программы развития компании», - так Олег Белозеров прокомментировал назначение Ирины Митичкиной и.о. директора «Росжелдорснаба».

Глава РЖД также подчеркнул, что «именно сейчас компания формирует новый потенциал развития» для решения поставленных задач, о важности которых говорят «беспрецедентные в истории страны инвестиции, которые дадут прорывной эффект для наших железных дорог».

В частности, в 2019-м – в год, когда завершается первый этап строительства Восточного полигона и когда БАМ отмечает 45-летие – РЖД предстоит освоить свыше 216 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, когда на «стройку века» было потрачено более 47 млрд рублей – в разы больше.

«Задача трудная, но до сих пор РЖД удавалось исполнять все поставленные задачи, - считает Михаил Виноградов. – За последние годы отношение к БАМу поменялось кардинально – из масштабного проекта, к которому с большой долей романтики относились первые его строители, через «главный символ застоя», БАМ, во многом благодаря усилиям РЖД, снова превратился в мегапроект, способный вызывать ожидания серьезного экономического роста».

Так, развитие БАМа дало толчок освоению газовых месторождений в Амурской области – строящийся газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в стране и вторым в мире по объемам выпускаемого природного газа. Совершенствование железнодорожной инфраструктуры вдохнуло новую жизнь в проект освоения Удоканского медного месторождения, одного из крупнейших в мире. На очереди и многие другие перспективные проекты, которые раскроют промышленный потенциал российских регионов.

Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться железнодорожникам – та же Байкало-Амурская магистраль проходит через районы вечной мерзлоты, реки, горные хребты и территории повышенной сейсмической активности, РЖД удается решать задачи на опережение.

В одном 2018 году усилиями подрядчиков компании завершены строительство и реконструкция почти 40 км железных дорог, введены в эксплуатацию 32,4 км контактной сети, 11 малых мостов, четыре станции и другие объекты инфраструктуры. Однако уже сейчас понятно, что перевозка грузов осуществляется на пределе возможностей.

Поэтому с завершением первого этапа мегастройки работа над совершенствованием железнодорожных перевозок для обновленной команды РЖД продолжится. Задачи поставлены конкретные: к 2024 году пропускная способность БАМа и Транссиба должна вырасти в полтора раза – до 180 млн тонн, а к 2025-му – до 201 млн тонн.