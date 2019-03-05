Мечты рушатся: потеряет ли Россия газовое богатство

«Газпром» занимает примерно две трети в российской добыче газа, на него приходится 12% мировой добычи, он является монополистом по экспорту трубопроводного газа, объем его добычи в 2018 году составил 497,6 млрд кубометров. В начале марта 2019 года капитализация составила менее $56 млрд. В рублях стоимость «Газпрома», который не попал под санкции, – 3,7 трлн руб., а подсанкционного Сбербанка – 4,66 трлн руб.

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«Когда мы говорим о капитализации, важно понимать, из чего она сформирована. Если убрать активы, например, «Газпром нефть» и другие, то капитализация будет куда меньше», — говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Газпрому» принадлежит 95,7% «Газпром нефти», капитализация которой составляет около 1,6 трлн руб. (то есть доля «Газпрома» оценивается в 1,5 трлн), 53,5% «Мосэнерго» (капитализация – 85 млрд), ряда других компаний, а также 10% «Новатэка» (капитализация – 3,3 трлн). Раньше доля была больше, но в 2010 году она была продана за 57,46 млрд рублей (около $1,9 млрд). На тот момент на Лондонской бирже пакет в 9,4% стоил бы $3,218 млрд.

В первой половине 2008 года капитализация «Газпрома» достигала пика и входила в тройку среди энергетических компаний. В рейтинге Forbes Global 2000 2018 года «Газпром» занял 200 место по размеру капитализации, хотя по долларовой и рублевой выручке ее показатели в последние годы росли. Для главного акционера – государства – отчеты, однако, не означают получение больших дивидендов. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев поручал принять решения о выплате дивидендов не менее 50% от прибыли компаний с госучастием по МСФО. По итогам 2017 года «Газпром» выплатил 190 млрд руб. – около 27%.

«Обещания (о росте капитализации. – прим.ред.) были даны в 2008 году, конечно, прошло много времени, но важно понимать, что нынешняя модель управления «Газпромом» сверхконцентрированная, она, видимо, начинает давать сбои. Мы это видели и на деле Арашуковых, потом кадровая чехарда началась», — полагает Олег Бондаренко.

Не для нас

В конце января в Москве был задержан сенатора Рауф Арашуков, а в Петербурге – его отец Рауль. Следствие обвиняет Рауля и топ-менеджеров нескольких компаний в создании схемы по воровству газа – всего более чем на 30 млрд руб. Рауль Арашуков занимал должность советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза», схема, по версии следствия, действовала годами. Это дело может являться вершиной айсберга, говорил Бондаренко «Ленте.Ru». «Исходя из того что, оказывается, как мы теперь узнали, к деятельности Арашукова-старшего были вопросы еще 8 лет назад, наверное, это говорит о том, что, может быть, его шефу какие-то вопросы надо задать, — полагает эксперт. Схожую позицию высказывал и партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин, который считает, что «схемы хищения газа на Северном Кавказе, ущерб от которых следствие оценивает в 30 миллиардов рублей, не могли работать без ведома кого-нибудь из руководства «Газпрома» и «Газпром межрегионгаза». «После 2011 года Арашуков занимал своего рода пост-прикрытие, формально ни за что не отвечал, но мог заниматься разными схемами. Без ведома руководства такие объемы не воруют», — утверждает эксперт.

25 февраля в отставку отправлены два зампреда-«мастодонта» — Валериий Голубев (отвечал за внутренний рынок) и Александр Медведевым (экспорт), а также освобожден Всеволод Черепанов, занимавший пост начальника департамента 307 (курировал добычу). Во время работы топ-менеджеров доли компании на мировом и российском рынке падали, а прогнозы корректировались. Так, в 2009 году в презентации на Дне инвестора говорилось об ожидаемой добыче газа в 2012 году на уровне около 600 млрд, в 2020 году – до 620 млрд кубов. Прогнозы не сбылись.

Согласно материалам компании, ее доля в добыче газа в России снизилась с 84% в 2007 году до 68% в 2017 году, а доля запасов газа в РФ выросла с 62% в 2007 году до 72% в 2017 году. Объем продаж газа в России в 2007 году составлял 307 млрд куб. м, а в 2017 году – 230 млрд куб. м.

Снижение добычи в долгосрочной ретроспективе связано с неравномерным спросом в Европе и тем, что появились российские независимые производители, которые не боятся отъедать долю у «Газпрома» и успешно работают на внутреннем рынке, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. По его оценкам, на внутреннем рынке продажи газа компания занимает менее 50%, независимые производители за счет предоставления скидок переключили на себя промышленных потребителей и тех, кто находится недалеко от районов добычи, а «Газпром» должен держать резервы для снабжения населения и предприятий ЖКХ. Некоторый объем «Газпром» может продавать через биржу. «Он требует расширения (этого объема. – прим. ред.), чтобы конкурировать, независимые производители в ответ требуют, чтобы государство установило честные и прозрачные тарифы на транспортировку газа, потому что они не могут брать транспортировку в дальние регионы, так как больше платят за прокачку «Газпрому». А за прокачку газа со своих дочерних структур «Газпром» берет меньше, чем с независимых производителей», — объясняет Юшков.

«Газпрому» исторически было выгодно поставлять газ на экспорт, некоторое время назад внутренний рынок был убыточен, а сейчас там работают даже мелкие производители, отмечает гендиректор «Инфотэк-Терминал» Рустам Танкаев. Газ для ГТС компания засчитывает в добычу и поставку на внутренний рынок, говорит эксперт. «Если считать газ, который идет на газотранспортную систему, то «Газпром» обеспечивает 60% поставок на внутренний рынок. Если газ ГТС исключить, и брать только тот газ, который идет конечным потребителям, но «Газпром» обеспечивает внутренний рынок сейчас на 35%», — указывает Танкаев. По его мнению, сужение рынка сбыта ведет к снижению добычи компанией, хотя в целом добыча газа в России не падает.

Кроме того, провалилась и программа газификации страны – президент Медведев в 2009 году обещал газифицировать все села в 2015 году. Уровень газификации на 1 января 2018 года составил 68,1%, сельской местности — 58,7%. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин называл этот показатель газификации села катастрофой.

Глобальный рынок

В 2009 году на «Газпром» приходилось 20% мировой добычи газа, говорилось в материалах «Газпром экспорта». Сейчас она оценивается в 12,1%, но доля в мировых запасах относительно стабильна. Для снижения доли есть и объективные, и субъективные причины, говорят эксперты. Одна из них – снижение потребления газа в Европе. Потребление газа в ЕС в 2014 году достигло минимума (401 млрд кубов), говорит Юшков. Потом цены упали, и европейцы стали покупать больше. Тенденция по росту доли России в европейском потреблении газа все равно росла – с 25% до 34,7%, но объемы менялись.

По итогам 2018 года экспорт должен превысить 200 млрд кубометров. Правда, как посчитал «Интерфакс», чтобы отчитаться о круглой цифре, компании пришлось продать газ самой себе. Речь, по данным агентства, идет о сделке 27 декабря на €1,2 млрд. Покупателем стал Gazprom Marketing & Trading. Без учета этого объема суммарный экспорт «Газпрома» вместо 201,7 млрд кубометров составил бы 196,8 млрд кубов, утверждает агентство.

При этом некоторые газопроводы стоят недозагруженными. Причина в том числе и в новых правилах демонополизации газового рынка, введенных Еврокомиссией. «Главная причина, на мой взгляд, кроется и в несовершенстве законодательства, в том, что не без большой лоббистской поддержки «Газпрома» в российском законодательстве осталось сохранившееся с советских времен монополия на экспорт природного газа по трубопроводу», — говорит Олег Бондаренко. Допуск независимых производителей к экспорту по трубе был бы благом, рассуждает Танкаев – это вообще могло бы снять проблему третьего энергопакета.

«Газпром» потерял много рынков сбыта, причем далеко не все по своей вине, признает эксперт. «Главным рынком сбыта газа была Украина», — напоминает Танкаев. По его словам, среди причин и консервативность «Газпрома». «20 лет «Газпром» бился за то, чтобы сохранить долгосрочные договоры с фиксированными ценами, которые привязаны к нефти. Время этих договоров ушло. Сейчас в мире работают хабы – газовые биржи, которые позволяют устанавливать цены на газ без всякой привязки к нефти ежедневно. И, конечно, чтобы это освоить, нужно время. А «Газпром» просто даже не хотел ничего осваивать. В конце концов, года 3 назад, наконец, свершился перелом, и они начали выходить на хабы», — говорит эксперт.

В условиях сужения рынков все компании мира стали бороться за самый привлекательный – китайский. Из России туда ведет газопровод «Сила Сибири». Важным звеном технологической цепочки этих поставок является Амурский ГПЗ. При этом цена вопроса постоянно растет. В 2018 году «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления департамента 333 (строительства) Андрея Воробьева сообщил, что оценка строительства «Силы Сибири» повышена с 800 млрд руб. (в ценах на начало 2011 года) до 1,1 трлн руб. (с НДС), а Амурского ГПЗ – до 950 млрд руб. (сначала была заявлена цена в 670 млрд, потом – 791 млрд руб.). Ввод на полную мощность запланирован на 1 января 2025 года. При этом борьба за китайский рынок идет уже сейчас.

Приоритетом инвестпрограммы компании остаются трубопроводные проекты, говорится в декабрьском обзоре Vygon Consulting «Мировой рынок СПГ: иллюзия избытка». «Газпром» входит в один СПГ-проект на Сахалине. Приоритет инвестпрограммы тормозит реализацию третьей очереди «Сахалина-2», пишут эксперты. Совместно с Shell планируется строительство Балтийского СПГ в Усть-Луге. В то же время, прогнозируют аналитики, с 2024 года конкуренция на рынке СПГ обострится, поэтому решения о строительстве новых заводов надо принимать уже сегодня.

К конкуренции в настоящее время подготовиться уже не успели. В октябре 2014 года Миллер заявил, что доля СПГ достигла 30% и больше меняться не будет. В 2015 году компания решила, что ориентированный на восток проект «Владивосток СПГ» в ближайшее время реализован не будет. Незавидной оказалась и судьба Штокмана. Сейчас объем СПГ в мировой газовой системе уже превысил оценку Миллера пятилетней давности и составляет 35%, по прогнозам экспертов, к 2035 году – это будет 50%. Как говорил в интервью «Газете.Ru» министр энергетики Александр Новак. Задача России – увеличить долю на этом рынке до 15-20%. В то же время в США заявлены несколько СПГ-проектов и терминалов. По оценкам аналитиков, в 2019 году США могут увеличить предложение почти вдвое, а в перспективе — занять 20-30% рынка.