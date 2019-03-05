Отжили свое: что будет с хостелами

Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению. Такова основная идея одобренного во вторник, 5 февраля, проекта закона о запрете размещения хостелов и гостиниц в жилых домах без перевода в нежилое помещение и специального оснащения. За инициативу проголосовали 417 депутатов, один депутат воздержался. Уже в среду документ может быть принят окончательно.

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Согласно пояснительной записке, гостиничная деятельность может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое и его оснащения всем необходимым для оказания услуг. Речь идет о системе звукоизоляции номеров, средствах противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфах для принятия на хранение денег и драгоценностей, а также средствах для уборки и санитарной очистки номеров.

«Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми», — говорится материалах к законопроекту.

Напомним, что законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2015 года. Но после первого чтения рассмотрение документа депутатами было поставлено на паузу.

«Четыре года мы занимаемся этой проблемой, противодействие было столь велико, что мы только сейчас приступаем ко второму чтению», — сказала 5 марта автор таких поправок в Жилищный кодекс РФ депутат Галина Хованская.

Возможно, документ не получил одобрения раньше из-за Чемпионата мира по футболу в 2018 году с учетом дефицита номерного фонда особенно в небольших городах, принимавших мундиаль. Кроме того, многие туристы предпочитают снимать более дешевое жилье. В среднем сутки в хостеле обойдутся в 600-1000 рублей.

«Сегодня в российских регионах от 20% до 40% гостиничного бизнеса составляют именно «малые» формы — хостелы. Они расположены преимущественно в жилых помещениях, а не специализированных гостиничных зданиях. Но именно этот «малый» сектор поддерживает конкуренцию в гостиничном секторе, стимулирует внутренний и международный туризм. И дает доступную возможность проживания для россиян и приезжих туристов», — говорил ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Новые правила негативно могут сказаться на туристическом рынке, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам,

сильнее всего может пострадать Санкт-Петербург, где небольшие гостиницы и хостелы занимают 30% рынка.

Там большое количество мини-отелей и хостелов открыто в бывших расселенных коммуналках.

Зачастую речь идет об исторических зданиях в центре города. Их будет сложно переоборудовать, например, сделать в них отдельный вход. При этом сдавать такие помещения как квартиры тоже не получится — помещения переделаны под номера, а спрос на такой объем площади вряд ли будет. В результате собственники останутся ни с чем.

«Раньше речь шла о том, чтобы ввести определенное регулирование, но регулирование — не запрет. Поэтому, безусловно, сейчас создали проблему», — говорит Прасов.

Риелторы в свою очередь отмечают, что наличие в жилом доме хостела крайне негативно сказывается на ликвидности жилплощади. %

«Если квартира расположена на одной лестничной клетке с хостелом, то она потеряет в цене порядка 15-25%. Если в том же подъезде, но на другом этаже, скидка составляет 5-10%. Даже если хостел располагается в соседнем подъезде, продавцу придется сделать дисконт в размере порядка 5%», — рассказали в «Метриум».

Появление хостела в жилом доме ведет к возникновению конфликтных ситуаций, жильцы жалуются на шум и дискомфорт. В результате дисконт при продаже квартиры в таком доме может доходить до 20%, подтвердил директор департамента продаж Est-a-Tet Валерий Ручий.

Ликвидность и стоимость объекта зависит от того, как именно организована работа хостела, разведены ли потоки клиентов и жильцов. Если все требования соблюдены и это никак не влияет на жизнь собственников, то стоимость недвижимости не снижается. «В элитных домах дореволюционной постройки в пределах Садового кольца до сих пор действуют хостелы, которые абсолютно не влияют на цену квартир, ведь последние остаются эксклюзивными предложениями и продаются за иностранную валюту», - отметил Ручий.

Согласно действующему законодательству, жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан, независимо от того, является такое проживание временным или постоянным. Использование жилого помещения для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности допускается, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.