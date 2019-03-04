Ждите до лета: когда пенсионеры получат прибавку

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам cверх прожиточного минимума. Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева и датированное 28 февраля опубликовано на сайте правительства.

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Документ предлагает обеспечить неработающих пенсионеров социальной доплатой к пенсии – для этого из общей суммы материального обеспечения предлагается исключить размер текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, где он живет.

Получателям таких доплат к пенсии, согласно законопроекту, всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного прожиточного минимума

Также с 1 января 2019 года предусматривается доплата денежных средств, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году в связи с определением размера соцдоплаты.

Законопроект был подготовлен Минтрудом. Его цель, как отмечают авторы – повышение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров. Сейчас закон предполагает только выплаты до уровня прожиточного минимума, установленного в субъекте федерации, и не более того.

Пресс-служба правительства сообщает, что увеличение выплат коснется около 4 миллионов пенсионеров.

У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату – 876 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце февраля заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, а выплаты начнутся не позднее 1 июля 2019 года.

По словам Медведева, действующее законодательство предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать выплаты не меньше прожиточного минимума, однако достичь этого показателя зачастую удается именно за счет индексаций и надбавок. Теперь же эту систему ждут принципиальные изменения, уверял премьер.

«Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона, и только потом будет проводиться индексация пенсий», — пояснил глава правительства.

Медведев отметил, что в результате внесенных поправок доходы пенсионеров «ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации и единовременной денежной выплаты в текущем году».

«Законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Он направлен в профильный комитет. Совет Государственной Думы рассмотрит его завтра на внеочередном заседании»,

- заявил 4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты», - приводятся его слова на сайте Госдумы.

По оценке Пенсионного фонда России, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах

Масштаб проблемы с индексацией пенсий и доплатами пенсионерам вскрылся после того, как на нее обратил внимание Владимир Путин.

Социальный вице-премьер Татьяна Голикова накануне обращения президента к Федеральному собранию сообщила ему о множестве полученных жалоб от пенсионеров – те сетовали, что так и не дождались индексации пенсий и увеличения своих доходов.

Чтобы выяснить, что же случилось, президент и вице-премьер прибегли к надежному средству – подсчетам в столбик. Они показали, что выплаты придется пересчитывать заново, потому что все пошло не по плану

Владимир Путин пояснил, что произошло это в результате того, что из регионального или федерального бюджета шли доплаты до так называемого прожиточного минимума пенсионера. «В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

Этот нюанс никто не учел. В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.