США проиграли битву за Европу: Россия наращивает поставки СПГ

Россия в феврале вышла на первое место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Европы. По данным информационной системы Refinitiv Eikon, с проекта «Ямал СПГ» в Евросоюз было отгружено 19 партий или 1,41 млн тонн СПГ.

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На втором месте Катар, из которого в феврале было поставлено 18 партий или 1,33 млн тонн СПГ, далее следуют Алжир (18 партий) и Нигерия (16). США, которые еще в январе были вторыми по отгрузкам СПГ в ЕС после Катара, в феврале поставили в Старый Свет всего 9 партий на 0,64 млн тонн.

Больше всего СПГ из России было поставлено на регазификационные терминалы на северо-западе Европы, отмечает Reuters.

Значительную долю европейского рынка СПГ ямальскому газу удалось занять еще в ноябре прошлого года. Тогда РФ стала второй после Катара страной по объему экспорта СПГ в ЕС, заняв 17% этого рынка, по данным международного консалтингового агентства ICIS.

По версии западных изданий,

рост поставок из РФ в Европу был вызван более низким по сравнению с ожиданиями спросом на СПГ в Азии. Эксперты отмечают, что этому способствует и снижение возможностей по ценовому арбитражу с азиатским рынком.

В последние дни февраля разница в ценах на европейских и азиатских торговых площадках упала до $0,3/млн БТЕ. В таких условиях снижается коммерческая целесообразность дополнительно тратиться на фрахт и транспортировать СПГ в Азию, отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Сейчас, по словам эксперта, более 90% партий с завода «Ямал СПГ» идут в направлении Европы и только разовые партии — Северным морским путем (СМП) в Азию. В Европе часть ямальских объемов перегружается на другие суда для транспортировки на рынки Азии, Ближнего Востока, Америки. Но все-таки большая часть этого газа остается в Европе.

В январе спотовые котировки на СПГ в Азии сократились практически до уровня европейских цен, обращает внимание консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Кроме того, пока не налажена круглогодичная навигация по СМП, поставки СПГ коротким маршрутом в зимний период не проводятся, а перевозить СПГ обходным маршрутом нецелесообразно при текущих ценах, добавляет она.

Проект «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения реализуется на одноименном полуострове совместным предприятием российской «Новатэк», французского концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Первый танкер с ямальского завода вышел в конце 2017 года. Предполагается, что с запуском всех линий завода «Ямал СПГ» доля России на мировом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10%.

Если сравнивать с американским СПГ, то ямальский выглядит сейчас более коммерчески привлекательным. Стоимость добычи газа на Ямале во много раз ниже.

Сверхдешевая добыча компенсирует несколько более высокую стоимость сжижения на российском проекте, отмечает Капитонов. При этом ранее в компании заявляли о намерении снизить издержки на сжижение и транспортировку.

Вашингтон неоднократно заявлял, что настроен развивать экспорт своего СПГ и рассматривает европейский рынок как один из самых перспективных. Однако пока при общем росте отгрузок СПГ из США большая часть этого газа идет не в Европу. По данным Управления информации Минэнерго США (EIA), поставки американского СПГ в Европу за 9 месяцев этого года составили 1,3 млрд кубометров. Для сравнения, в прошлом году поставки американского СПГ в Европу были выше — 2,65 млрд кубометров. В то же время

почти втрое выросли отгрузки американского СПГ в Индию, вдвое — в Японию, почти на столько же — в Южную Корею, растут поставки в Мексику, Аргентину, Бразилию и ряд других стран. Очевидно, пока американские поставщики делают упор на поставки по тем направлениям, где ценовые параметры более выгодные с учетом логистики.

Экономика поставок американского СПГ сильно зависит от стоимости транспортировки и соответственно динамики фрахтовых ставок, отмечает Колбикова. Так, в еще в октябре-ноябре 2018 года затраты на перевозку СПГ от порта Arthur в Мексиканском заливе до Великобритании составляли 1,5 долл./МБТЕ (миллион британских тепловых единиц) в обе стороны, а в январе-феврале 2019 г. они снизились более чем вдвое до 0,66 долл./МБТЕ. Таким образом, стоимость американского СПГ на рынке Великобритании с начала 2019 г. была 6,8 долл./МБТЕ. При этом ямальский завод, продавая свой газ в Европу по текущим ценам, чувствует себя вполне комфортно, так как его удельные затраты вместе с транспортом составляют 4,6 долл./МБТЕ, отмечает эксперт.

Аналитики полагают, что при имеющихся планах развития в пятилетней перспективе российский СПГ вполне может достичь на европейском рынке паритета с катарским газом.

Так, планируется реализация проекта «Арктик СПГ-2». «Сроки его строительства — с 2022 по 2025 год. Это еще почти 20 млн тонн к существующим мощностям», — оценивал ранее в интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго Александр Новак.

Куратор ТЭК рассказал о планах России занять до 20% мирового рынка СПГ.

«После ввода в прошлом году на полную мощность завода «Ямал СПГ» на севере ЯНАО производственные мощности уже равны более 27 млн тонн. Это порядка 9% мирового рынка, то есть буквально за последние несколько лет мы увеличили долю участия России на мировом рынке СПГ (с 4,5%).

Наша задача — увеличить долю до 15-20%», — заявил он.

Производство СПГ в России ведется также на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2», а поставки с предприятия осуществляются на рынки азиатско-тихоокеанского региона.