Ставки растут: Киев хочет с «Газпрома» еще $200 млн

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины» вырос на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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По его словам, речь идет о процентах от $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне по итогам двух споров.

«Мы заставим «Газпром» выполнить решение арбитража по делу о транзите и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн»,

— цитирует Витренко пресс-служба «Нафтогаза».

По общему правилу начисление пени за просрочку при погашении сформированных долговых обязательств, возникших в результате решения арбитражного суда, не останавливается в случае подачи апелляционной жалобы на период ее рассмотрения, поясняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Таким образом

долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» действительно растет за счет начисляемых процентов, формируя новые долговые обязательства, которые, впрочем, могут быть сняты в случае, если в апелляции решение арбитража будет пересмотрено в пользу «Газпрома»,

добавляет юрист.

Судебный спор между Киевом и Москвой длится с 2014 года. «Нафтогаз» и «Газпром» подали встречные иски в Стокгольм, чтобы оспорить условия прописанных в контрактах объемов закупки и прокачки газа: из-за спада спроса в Европе «Газпром» снизил объемы прокачки газа через ГТС Украины, «Нафтогаз» — уменьшил объем закупки газа у российской компании из-за спада потребления в стране. В прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В итоге российский газовый концерн оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд, однако не стал платить и подал апелляцию. «Нафтогаз» в то же время пытается оспорить эти действия и арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг.

Так,

28 февраля «Нафтогаз» объявил о начале принудительного взыскания долга с российской компании в Люксембурге.

«Нафтогаз» начал процесс исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга «Газпрома» в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно — и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах», — заявили в украинской компании.

Между тем, Россия и «Газпром» категорически не согласны с решением Стокгольмского арбитража и считают, что компромиссным для дальнейших отношений сторон вариантом было бы «нулевое решение» по спорам. Только на таком условии Москва готова обсуждать новый договор на поставки газа в ЕС через Украину. Действующий контракт истекает к 2020 году. На этой неделе в интервью «Газете.Ru» министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там установлен самый высокий тариф — в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах.

Киев и Брюссель настаивают на сохранении транзита газа через ГТС Украины,но Москва согласна на это только на экономически привлекательных условиях.

«Представьте, вам предложили, допустим, поехать из Москвы в Петербург. Вы хотите через 4 часа на «Сапсане» уже добраться. А вам бы сказали: «Нет, вы не можете ехать, потому что вы должны использовать старую железнодорожную инфраструктуру, старый локомотив, старые вагоны. Вот езжайте, пожалуйста, по ним, по-другому вы не можете». Но это просто нонсенс какой-то на самом деле», — возмутился министр.

Киев на компромиссы не настроен, особенно в преддверии мартовских выборов президента страны. Предложение отказаться от судебных претензий друг к другу в украинской компании назвали «шантажом» и пообещали «не поддаваться».

Решение Стокгольмского арбитража и долг «Газпрома» являются главными козырями «Нафтогаза» в рамках обсуждения условий нового контракта, который необходимо заключить до конца 2019 года, чтобы не оставить рынок Украины и Восточной Европы без поставок топлива, напоминает Пахомов. И чем больше требований к «Газпрому» «Нафтогаз» заявляет сейчас, тем шире поле для отступления в рамках торга между заинтересованными сторонами, добавляет он.

Ранее украинская сторона подала еще один иск по транзиту примерно на $12 млрд, оценив в такую сумму свою упущенную выгоду от возможного отказа от прокачки газа через ГТС Украины.

Все давно понимают, что подобная бурная деятельность со стороны Украины преследует как минимум две цели: Киев пытается оказывать давление на «Газпром», чтобы сохранить транзит через свою территорию; во-вторых, перед грядущими выборами Петр Порошенко пытается показать, как он выступает за интересы Украины и пытается их защитить, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Но мы должны учитывать тот факт, что с «Газпромом» другие страны ссориться не собираются, особенно Европа, которая зависит от российского газа. И данные судебные прения могут закончится по сути нулевым результатом, полагает эксперт.