Быстрее звука: как взлетел Concorde. LIVE

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Концепция новой схемы крыла вдохновила многих. Однако изначально у британцев и французов амбиции в сверхзвуке были разными. Первые хотели создавать большие самолеты на 100-150 пассажиров для трансантлантических и региональных рейсов, французы же делали ставку на небольшой самолет, избегая конкуренции с нацеленными на трансантлантические рейсы американскими проектами.
Идея использовать сверхзвук в гражданской авиации многим скептикам тогда казалась сомнительной. Во-первых, по причине их надежности. Появившиеся в 1950-1960гг. боевые сверхзвуковые самолеты имели тонкое и короткое крыло большой стреловидности, мощные двигатели, были очень требовательны в эксплуатации и малонадежны.
Первым гражданским самолётом, преодолевшим звуковой барьер, стал пассажирский лайнер Douglas DC-8. Это произошло 21 августа 1961 года. Самолет смог развить скорость 1262 км/ч в ходе управляемого пике с высоты 12 496 м. Эксперимент был предпринят сознательно, чтобы собрать данные для будущих проектных работ.
С конца 1950-х гг. – практически сразу после создания сверхзвуковых бомбардировщиков – авиастроители стали работать над создание сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Одновременно исследования велись сразу в нескольких странах, включая США, СССР, Францию и Великобританию.
Чуть больше года спустя звуковой барьер смогли преодолеть и советские летчики на истребителе Ла-176. Почти сразу же возникла идея распространить возможности сверхзвука и на гражданскую авиацию.
Эта работа активизировалась после Второй мировой войны. 14 октября 1947 года американский лётчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолёте Bell X-1 с прямым крылом и ракетным двигателем XLR-11 стал первым пилотом, достигшим сверхзвуковой скорости в управляемом полете.
Ученые, инженеры, проектировщики бились над задачей увеличения скорости полетов еще с того момента, когда человек впервые смог подняться в небо. Большого прогресса в этом направлении удалось добиться военным летчикам и авиаконструкторам, однако преодолеть так называемый звуковой барьер долгое время не мог никто. Было распространено даже почти мистическое убеждение, что он непреодолим в принципе. Однако влюбленные в авиацию энтузиасты, часто рискуя жизнью, продолжали попытки взять и этот рубеж.
Добрый день, дорогие читатели. Ровно 50 лет назад - 2 марта 1969 года на аэродроме де Тулуз - Бланьяк в Тулузе совершил свой первый полет прототип авиалайнера Аэроспасьяль-BAC Concorde. Он находился в небе 29 минут. Вместе с вами мы восстанавливаем хронологию тех событий и рассуждаем о будущем сверхзвуковой гражданской авиации.