Кредиты на подарки: зачем россияне залезают в кабалу

В преддверии праздников кредитные организации ждут новых клиентов. Все опрошенные «Газетой.Ru» банки зафиксировали высокий спрос на кредиты в феврале, в преддверии праздника 23 февраля, и ожидают продолжение его в марте.

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Так, как рассказала руководитель центра разработки продуктов потребительского кредитования Промсвязьбанка Ирина Головлева, в феврале число заявок на кредиты и выдачи по сравнению с январем традиционно растет из-за праздников.

В частности, в банке зафиксировали рост спроса на кредиты на 30% в феврале по отношению к январю. В марте сезонный спрос на кредиты продолжается: его подогревают и весенние праздники с подарками и путешествиями, и планирование ремонта, и подготовка к весенне-летнему дачному сезону, говорит эксперт.

Того же ожидают и в других опрошенных «Газетой.Ru» кредитных учреждениях. Так, по словам начальника управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрия Полякова, общий объем выдач потребительских кредитов в феврале в 1,5 раза превышает показатели предыдущего года.

«По нашим ожиданиям, показатели за март также превысят результаты 2018 года», — говорит банкир.

В Сбербанке отказались комментировать возможные итоги февраля-марта.

В прошлом году на март пришелся абсолютный рекорд роста розничных кредитов — на 22% по числу одобренных заявок и на 40% в денежном выражении, отмечает Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Повышенный спрос на кредиты перед праздниками — устоявшаяся закономерность, ориентируясь на которую множество банков ежегодно также открывают вклады на специальных условиях и предлагают повышенную ставку, приуроченную к праздничным датам, говорит в свою очередь Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Однако вклады, даже с высокими ставками, сейчас не очень сильно интересуют россиян.

«Вряд ли сформируется ажиотажный спрос на вклады из-за промоакций, никаких предпосылок для этого нет», — говорит Александр Шустов.

Так, по итогам января объем депозитов физлиц сократился на 2,5%.

По словам Шустова, в январе уже почти традиционно объем вкладов населения снижается, так было и в 2018 (минус 1,5%), и в 2017 (минус 0,8%), и в 2016 (минус 1,8%). В этом году снижение депозитов физлиц происходит несмотря на то, что ставки по вкладам не падают, как обычно в начале года, а растут. Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях начала расти и составила 7,54% против 7,5% во второй декаде февраля.

При средневзвешеной максимальной ставке в 7,5% у банков сейчас есть предложения с доходностью выше 8% годовых, но население не спешит нести деньги в банки, констатирует Шустов .

По мнению эксперта, объясняется это тем, что большой части населения просто нечего нести в банки.

По данным Росстата, в прошлом году реальные доходы россиян упали еще на 0,2%, а накопленным итогом за последние пять лет люди стали беднее на 12%. По данным на декабрь прошлого года, лишь 11,9% граждан РФ имели ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей. Более половины — 55,2% — жили на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц.

Данные за январь 2019 года не внушают оптимизма. Так, согласно информации Росстата, реальные доходы россиян сократились на 1,3%.

При этом потребность россиян в заемных ресурсах так велика, что многие готовы идти к нелегальным кредиторам.

«Есть целый ряд признаков, которые говорят, что параллельно с легальным рынком кредитования растет спрос населения на «серые» кредиты у «частных» кредиторов под различные виды обеспечения — например, под залог автомобилей и квартир. По-прежнему виден рост спроса на услуги ломбардов», — говорится в исследовании Финансового университета при правительстве, проанализировавшего направления развития российского рынка банковских и страховых услуг в конце 2018 — начале 2019 года.

Объем рынка нелегальных займов по официальным оценкам уже превысил 100 млрд рублей и это только то, что смогли подсчитать эксперты, заключает генеральный директор финансового маркета Юником24 Юрий Кудряков.