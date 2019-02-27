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Все готово: США наносят новый удар по России. LIVE

Конгресс США подготовил новые санкции против России

Конгресс США опубликовал законопроект с новыми санкциями против России. Республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Мендес хотят запретить американским инвесторам вкладывать средства в новые выпуски российского госдолга. Кроме того, они хотят ввести санкции против против банковского и энергетического сектора России.
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14:15

«Если новые санкции все же будут приняты в предлагаемом варианте, что, на мой взгляд, маловероятно, то курсдоллара в моменте подскочит на 1-2%. Вместе с тем, нефть обычно реагирует ростом на обострение геополитической напряженности, это сдерживает темп ослабления рубля», - заключает Ващенко.

14:04

«Секторальные санкции были бы намного чувствительней для бизнеса. Но, как показывает практика (СССР жил в условиях жестких экономических санкций запада около 10 лет), безвыходных положений не бывает. Уровень долларизации в экономики, а вместе с этим, и чувствительность к санкциям, будет снижаться» - говорит Ващенко.

13:55

«Закон не предполагает последствий в виде немедленной продажи всех имеющихся гособлигаций всеми нерезидентами. А значит, и повода для резкого скачка курса нет. Тем более, что госдолг России сейчас низкий, около 13% к ВВП», - указывает Ващенко.

13:48

«Предлагаемые меры никаким образом не могут повлечь резкое обрушение рубля и экономики. Безусловно, в случае принятия нового пакета, торговля и финансовые операции, скорее всего, сократятся в этом году. Но для нашей экономики это не представляет огромной проблемы: на долю США приходится 3% российского внешнеторгового оборота», - комментирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

13:37

«Пока только химеры воображения больных политиков в Сенате и Конгрессе США, которым очень хочется насолить нам. И, наверное, за то злятся что их американская экономика уже всем странам в мире должна почти 100% от американского ВВП, вот и злятся, и «кусаются как бешенная собака», - говорит Блинов.

13:30

«На сегодня - это просто законопроект, но он написан почти по принципу «иранских санкций в отношении РФ». Если этот законопроект действительно примут в Конгрессе США, последствия его будут ощутимы для банковского сектора РФ и курса национальной валюты», - говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

13:17

Российский фондовый рынок предсказуемо сейчас в «красной зоне». Индекс МосБиржи упал на 0,36% до 2484 пунктов, индекс РТС снизился на 0,26% до 1189 пунктов.

13:09

Во время торгов доллар на максимуме доходил до 65,83 руб., евро - до 74,98 руб. Обе валюты имеют все шансы сегодня пробить отметки в 66 руб. и 75 руб. соответственно.

13:05

Пока рубль сдавать не намерен. По крайней мере сильно. На 13:00 на Московской бирже доллар к открытию подорожал на 7 копеек до 65,77 руб., евро тоже подорожал на 7 копеек до 74,9 руб.

13:00

13 февраля рубль практически мгновенно отреагировал на санкции. За полчаса после новостей о новом законопроекте доллар и евро подорожали почти на рубль. Посмотрим, устоит ли рубль сейчас.

12:55

О внесении такого документа стало известно 13 февраля. Новая версия санкций является ужесточением проекта закона, подготовленного Линдси Грэмом и Робертом Менендесом в августе 2018 года. Тот законопроект в итоге не прошел через Конгресс.

12:50

Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси ГРэм, Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендем, Джинн Шэхин и Бен Кардин.

12:45

Доброе утро, уважаемые читатели. Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. «Газета.Ru» следит за реакцией рубля и фондового рынка в режиме онлайн.