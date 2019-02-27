Все готово: США наносят новый удар по России. LIVE

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«Если новые санкции все же будут приняты в предлагаемом варианте, что, на мой взгляд, маловероятно, то курсдоллара в моменте подскочит на 1-2%. Вместе с тем, нефть обычно реагирует ростом на обострение геополитической напряженности, это сдерживает темп ослабления рубля», - заключает Ващенко.
«Секторальные санкции были бы намного чувствительней для бизнеса. Но, как показывает практика (СССР жил в условиях жестких экономических санкций запада около 10 лет), безвыходных положений не бывает. Уровень долларизации в экономики, а вместе с этим, и чувствительность к санкциям, будет снижаться» - говорит Ващенко.
«Закон не предполагает последствий в виде немедленной продажи всех имеющихся гособлигаций всеми нерезидентами. А значит, и повода для резкого скачка курса нет. Тем более, что госдолг России сейчас низкий, около 13% к ВВП», - указывает Ващенко.
«Предлагаемые меры никаким образом не могут повлечь резкое обрушение рубля и экономики. Безусловно, в случае принятия нового пакета, торговля и финансовые операции, скорее всего, сократятся в этом году. Но для нашей экономики это не представляет огромной проблемы: на долю США приходится 3% российского внешнеторгового оборота», - комментирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».
«Пока только химеры воображения больных политиков в Сенате и Конгрессе США, которым очень хочется насолить нам. И, наверное, за то злятся что их американская экономика уже всем странам в мире должна почти 100% от американского ВВП, вот и злятся, и «кусаются как бешенная собака», - говорит Блинов.
«На сегодня - это просто законопроект, но он написан почти по принципу «иранских санкций в отношении РФ». Если этот законопроект действительно примут в Конгрессе США, последствия его будут ощутимы для банковского сектора РФ и курса национальной валюты», - говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».
Российский фондовый рынок предсказуемо сейчас в «красной зоне». Индекс МосБиржи упал на 0,36% до 2484 пунктов, индекс РТС снизился на 0,26% до 1189 пунктов.
Во время торгов доллар на максимуме доходил до 65,83 руб., евро - до 74,98 руб. Обе валюты имеют все шансы сегодня пробить отметки в 66 руб. и 75 руб. соответственно.
Пока рубль сдавать не намерен. По крайней мере сильно. На 13:00 на Московской бирже доллар к открытию подорожал на 7 копеек до 65,77 руб., евро тоже подорожал на 7 копеек до 74,9 руб.
13 февраля рубль практически мгновенно отреагировал на санкции. За полчаса после новостей о новом законопроекте доллар и евро подорожали почти на рубль. Посмотрим, устоит ли рубль сейчас.
О внесении такого документа стало известно 13 февраля. Новая версия санкций является ужесточением проекта закона, подготовленного Линдси Грэмом и Робертом Менендесом в августе 2018 года. Тот законопроект в итоге не прошел через Конгресс.
Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси ГРэм, Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендем, Джинн Шэхин и Бен Кардин.
Доброе утро, уважаемые читатели. Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. «Газета.Ru» следит за реакцией рубля и фондового рынка в режиме онлайн.