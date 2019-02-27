Все готово: США наносят новый удар по России. LIVE

«Пока только химеры воображения больных политиков в Сенате и Конгрессе США, которым очень хочется насолить нам. И, наверное, за то злятся что их американская экономика уже всем странам в мире должна почти 100% от американского ВВП, вот и злятся, и «кусаются как бешенная собака», - говорит Блинов.