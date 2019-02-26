МC-21 остается мечтой: кто сорвал срок запуска в серию

Зарубежные двигатели на российском гражданском самолете МС-21 могут быть заменены на отечественные. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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«Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели», — сказал вице-премьер. При этом, по его словам, на первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14.

В тоже время, по его словам, «мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить».

Первый самолет, произведенный полностью по серийным технологиям, будет доработан под установку двигателя ПД-14 для проведения летных испытаний, уточнили ТАСС в «Иркуте», где производится самолет МС-21.

«Мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что все это посильно, – заявил также Юрий Борисов. – Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть».

«Черное крыло» под вопросом

Также во вторник стало известно, что японская сторона, вслед за американскими фирмами, прекратила поставки спецматериала для МС-21. Япония создала России «большие проблемы» отказом от поставок композитного материала для самолета МС-21, что привело к задержке в реализации данного проекта. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое «черное крыло», современное крыло для гражданского самолета МС-21», — рассказал Иванов.

По его словам, тем самым японцы «создали нам большие проблемы». «Нам теперь надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

В январе стало известно, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и «Ростеха» привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. По данным газеты, оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов.

Ранее 18 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что запуск самолета в серию сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла. Такая необходимость возникла в связи с остановкой их поставок из США.

«Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», — говорил глава «Ростеха».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что Чемезов слишком оптимистичен, и решение проблемы может потребовать длительного времени. С учетом необходимости проведения опытно-конструкторских работ и сертификации, это может занять пять лет и более, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Пока в правительстве и на уровне конструкторских бюро и профильных ведомств есть уверенность, что собственные наработки в нашей стране есть и заменить импортные материалы вполне реально, однако то, что проект может быть отодвинут вплоть до 2025 года уже мало кто отрицает, соглашается партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев.

Удлиненное крыло из композитных материалов задумывалось как одно из конкурентных преимуществ самолета, которое должно повысить его экономичность и увеличить ширину салона по сравнению с аналогами. Но под давлением американских санкций отгрузка из Японии и США компонентов для композитов, которые использовались для производства крыла и части киля, прекратилась.

Санкции мешают взлету

С крылом уже возникали сложности. В Минпромторге «Газете.Ru» сообщали, что «первое в классе среднемагистральных самолетов инновационное крыло из полимерных композиционных материалов в ходе прочностных испытаний в начале 2017 г. потребовало доработки». После усиления крыла проведены дополнительные испытательные работы.

Кроме того, в Минпрпомторге подчеркнули, что замена композитного материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена, как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации.

Ранее звучал вариант отказаться от композитного крыла вовсе, чтобы сэкономить время. Однако в этом случае реальное конкурентное преимущество самолета может быть утеряно, что не даст ему шансов создать весомую конкуренцию в гражданской авиации.

Когда начались санкционные атаки со стороны США, уже было понятно, что в тех отраслях, где российская продукция явно может составить конкуренцию, трудности появляться точно будут. Тем более в такой отрасли как авиационная промышленность, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Это отчасти доказывает состоятельность наших конструкторов и инженеров, но вот с точки зрения технологий, импортозамещение пока не работает. Технологии в ряде отраслей у нас абсолютно заимствованные, констатирует эксперт.

Проблемы у нового самолета могут возникнуть и с сертификацией, точнее с признанием разрешительной документации наших авиационных властей в ЕС, предупреждал ранее Сергей Чемезов, и подтверждал «Газете.Ru» источник в правительстве. В середине февраля испытатели Европейского агентства по безопасности полётов (EASA) завершили только первую сессию полётов в рамках программы сертификации.

Сейчас самолет МС-21 проходит летные испытания с двигателями PW-1400G, производства компании Pratt & Whitney. Российский ПД-14 получил сертификат в конце 2018 года, сейчас идут испытания первого серийного образца.