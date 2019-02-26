Продать зиму: кого примет русская Арктика

Мамонты не вымерли, а ушли в подземный мир, пребывая там по сей день и поддерживая космический порядок, их тропы стали руслами рек, а следы – озерами – гласит нганасанская легенда. Нганасаны – коренной сибирский народ, живущий по сей день на Таймыре, самом северном полуострове Евразийского континента, сохраняя самобытную культуру, от которой уже отвыкли жители больших городов. Нганасаны и другие коренные народы готовы поделиться своими легендами и обрядами, природными красотами, зимним счастьем, но Большая земля не пускает своих людей – Таймыр все еще остается территорией для любителей-экстремалов.

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Как показывает опыт зарубежных стран, зима неплохо продается. И в борьбу за туристов включились самые северные регионы России, настаивающие на внесение Арктики в число отдельных направлений, которые должны развиваться в рамках федеральной целевой программы развития туризма до 2025 года. И если в «западных регионах» — Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе инфраструктура значительно подтянулась, то сейчас основной вектор направлен на восток. Один из таких кластеров – «Арктический» — планируется создать на Таймыре.

Там находится незамерзающий порт Диксон, промышленный Норильск, объект всемирного наследия ЮНЕСКО плато Путорана, заповедные зоны площадью 10,8 млн га, лежбища моржей и места обитания белых медведей.

Правда, пока на приезд большого числа туристов – а Арктика и не рассчитывает на массовость южных направлений – рассчитывать не приходится. Аэропорт есть только в Норильске, до населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (крупнейшего по площади в России) нельзя добраться ни на машине, ни по железной дороге. Гостиницы, маршруты, тропы – все это еще только предстоит создать. «На сегодняшний день на Таймыре, несмотря на близость Норильска, ни одного туроператора не существует», — признала в ходе круглого стола «Развитие туризма на Таймыре» глава района Галина Гаврилова. Само мероприятие проводилось при поддержке компаний «Норникель» и «Интеррос» и было приурочено к проведению уникальной выставки «Таймыр – гений места», направленной на популяризацию этого региона.

Пока у властей нет не только прогноза или цели по будущему турпотоку, но и оценки существующего. Есть лишь оценки посещения таймырских заповедников – около 60 тыс. посещений в год, большинство из них – жителями Норильска. «Нужно сначала понять, что есть, как все увязать друг с другом и далее понимать, где лакуны, которые требуют дополнительного финансирования и продвижения», — очертила объем задач по созданию кластера директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина. Само агентство было создано по инициативе администрации Норильска, «Норникеля» и Фонда Владимира Потанина. Его задача – вывести русскую Арктику на новую высоту.

При этом и эксперты, и местные власти понимают – массовым арктический туризм стать не может. Естественные препятствия даже при наличии инфраструктуры – специфика, стоимость, формальности с получением разрешений на доступ, предотвращение антропогенной нагрузки. «Но если человек заболел путешествием, он понимает ценник, начинает готовиться к этому. На Камчатку даже студенты летают, но люди должны понимать, что получат», — пояснила «Газете.Ru» Рубашкина. И местными силами тут не справиться, поэтому в районе разрабатывается проект повышения туристической привлекательности – для включения в ФЦП. Минимум проект должен стоить 3 млрд рублей – но это на весь край, поясняет Рубашкина.

Инвестиции в столько отдаленную инфраструктуру значительны, но именно здесь оправданы. При этом, естественно, только на бюджет никто не рассчитывает. Например, совместно с «Норникелем» реализуется программа «Норильские озера» — по обустройству заповедных озер, расположенных недалеко от города, говорит руководитель объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов. Прослышавшие о готовящейся программе предприниматели уже сами начали предлагать апартаменты, закупать воздушные подушки для путешествий по воде, организовывать круизы по Енисею. Один из самых незатратных способов привлечения туристов, как оказалось, фестивали – от гастрофестиваля северной еды до планирующегося фестиваля подледной ловли корюшки. И это уже не только для местных.

«Одно место туризма в Арктике, по подсчетам, — это 14 рабочих мест», — рассказал «Газете.Ru» представитель координационного совета РСПП по развитию северных территорий и Арктики Александр Федотовских.

Для организации путешествий по Северу нужно больше сил и людей: это и присутствие дополнительных гидов на маршруте, особые условия страхования, организация экскурсионного сопровождения на протяженных тропах и так далее.

«Говорят, что когда на Чукотку однажды зашел корабль с иностранными туристами, они за 2 дня оставили 2 млн рублей. Для этой территории это огромные деньги. Если речь идет о туризме с иностранцами, то для малого и среднего бизнеса, для регионов — это очень большое подспорье», — поясняет Федотовских. А в случае с промышленным уклоном Норильска – еще и опорой для новой экономики, говорит председатель Норильского совета депутатов Александр Пестряков.

И эксперты, и чиновники, и туроператоры признают: пока все усилия сосредоточены на создании условий для местных жителей. Среди внешних туристов на Таймыр едут преимущественно фанаты и искатели северной романтики, говорит глава Russia Discovery Вадим Мамонтов. Изнеженному комфортом иностранцу предложить еще нечего. Самое главное, чего недостает Таймыру, — туристического продукта, ориентированного на определенные целевые аудитории. Их может быть три, рассуждает Мамонтов: дорогой сегмент, командировочные (они преимущественно едут на предприятия «Норникеля») и самая массовая – местные жители, которые в большинстве своем до сих пор не бывали на плато Путорана.

Впрочем, такие условия дают возможность русской Арктике построить перевернутую по отношению к традиционным туристическим моделям формулу: изначально не количеством, а качеством.