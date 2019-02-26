Жизнь в долг: почему украинцы берут кредиты в России

Граждане Украины в 2018 году более чем в 2,5 раза активнее брали кредиты наличными в российских банках. Как подсчитали для «Газеты.Ru» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) речь идет об общей сумме 36,8 млн рублей в прошлом году против 14,1 млн в 2017 году.

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При этом заметный рост наблюдался и по спросу украинцев на ипотечные кредиты. Рост составил 96% или почти в два раза. Если в 2018 году объем выдачи ипотечных кредитов составил 1,37 млрд рублей, то годом ранее речь шла о 700,5 млн рублей. Средняя сумма займа при этом выросла на 11%.

Чаще украинцы берут ипотеку в размере 2,5 млн рублей.

Также в ОКБ отметили, что за прошлый год в России украинцы на 50% стали чаще брать автокредиты, чем в 2017 году.

При этом общее количество займов во всех сегментах увеличилось на 40%.

По словам руководителя аналитического центра «Русипотека» Алексея Гордейко, сегодня есть ограниченное числе банков, работающих с нерезидентами, причем неважно придет ли за деньгами украинец или гражданин другой страны. В целом, доля заемщиков из Украины может достигать 3-4%.

«Российские банки и микрофинансовые организации имеют практику кредитования иностранных граждан, в том числе с Украины. Однако получение ссуды возможно при соблюдении ряда условий. Так гражданин Украины может обратиться в банк за получением кредита, если он официально трудоустроен, у него есть постоянный и достаточный доход. Крупные суммы предоставляются под залог собственного имущества заемщика, расположенного на территории России или под поручительство гражданина России с хорошей платежеспособностью», - перечисляет основные требования гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

По его словам, одна из практиковавшихся схем, когда гражданин Украины уезжал домой, брал потребительский кредит и возвращался обратно в Россию. Однако с ухудшением отношений между странами эта схема стала труднореализуема, так как перемещение граждан жестко контролируется.

Существенная часть клиентов уже понимают, что не вернутся обратно, поэтому заинтересованы в приобретении постоянного жилья, добавил эксперт.

«Однако не каждый банк готов выдать подобную ссуду — существует риск, что заёмщик уедет домой и его не удастся найти», - прокомментировал Кудряков.

Украинцы покупают жилье преимущественно для собственного проживания. В случае, если им не хватает денег на покупку жилья, они могут столкнуться со сложностями при попытке получить кредит в России, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Она также отметила, что

российские банки сегодня крайне неохотно выдают ипотеку украинцам, предъявляя к ним повышенные требования. Например, увеличивают минимально допустимый стаж на последнем месте работы до 2-3 лет против 6 месяцев-одного года для российских граждан.

Кроме того, банки не могут провести объективный андеррайтинг из-за возможного наличия иностранного работодателя, что также препятствует сделке.

Сегодня Украина переживает не лучшие времена: низкий уровень зарплат, высокий уровень бедности и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди стран Европы — около $150, свидетельствуют данные украинской службы статистики.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

На этом фоне растет закредитованность украинцев и у себя в стране. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года общий объем выданных кредитов составил 1,1 трлн гривен. Из них на граждан пришлось 196,6 млрд гривен.

По сравнению с 2017 годом кредитование физлиц выросло на 15%, к 2016-му – на 25%.

Украинцы вынуждены занимать все больше денег, поскольку инфляция остается высокой. В 2018 году, согласно официальной статистике, она едва не перешагнула двузначный рубеж, составив 9,8%. С 2014 года это минимальное значение индекса потребительских цен, пика в 43,3% инфляция достигла в 2015 году, свидетельствуют данные Нацбанка.

Украинцы, которые берут кредиты в России, видят свое будущее в этой стране, считает политолог Дмитрий Перлин. По его словам, все больше людей разочаровывается в реалиях Украины и ищет дом за ее пределами.

По данным исследовательской украинской компании «Рейтинг», 40% населения Украины хотят податься за рубеж, чтобы найти там новую работу.

Правда, по данным Росстата, поток украинцев в Россию за прошлый год сократился. Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году — только 14,8 тысячи человек.

При этом Украина была с 2014 года лидером по количеству мигрантов, прибывших в Россию.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжают около миллиона украинцев. Об этом он сообщал в эфире телеканала ICTV.

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», — сказал украинский чиновник. По словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится.

На заработки украинцы едут в основном в соседнюю Польшу. В Польше проживают и работают от 1,4 до 2 млн украинцев.