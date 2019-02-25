Прибавку узаконили: пенсионерам пересчитают выплаты

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, в соответствии с которыми пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера. Информация об этом размещена на сайте кабмина.

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«Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат», — говорится в сообщении. Их будут выплачивать сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионера.

Таким образом, неработающие пенсионеры получат в 2019 году суммы, которые они ранее не получили.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в качестве «не очень хорошего примера для нашей работы» рассказал о том, как были проиндексированы пенсии в 2019 году.

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — сказал глава государства.

В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, подчеркнул он и поручил правительству пересчитать доплату с начала года.

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», — сказал он.

С этого года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно, заявлял президент.

Как поясняла в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, решение об индивидуальном перерасчете пенсий было принято в том числе после жалоб граждан на то, что суммы доплат к пенсиям не поменялись после 1 января 2019 года. Напомним, сами пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Как поясняла Голикова, это произошло в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум.

При этом в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой поясняли эту ситуацию на конкретном примере. Так, в Ханты-Мансийске размер прожиточного минимума пенсионера в 2018 году составлял 11708 рублей, а с 1 января 2019 года вырос на 468 рублей и составил 12 176 рублей. Если страховая пенсия гражданина в Ханты-Мансийске в 2018 году составляла 11 тыс., то с 1 января увеличилась за счет индексации на 776 рублей. Однако пенсионер эту прибавку к пенсии фактически не получил, его общая выплата выросла только на 468 рублей (на рост прожиточного минимума пенсионера), поэтому сейчас он на руки ежемесячно получает только 12176 рублей.

Голикова говорит, что они с Путиным делали предварительные расчета в рублях по конкретным людям, «даже считали в столбик».

Дополнительная потребность в средствах на соцдоплату к пенсии в 2019-2024 годы составляет 120 млрд рублей, подсчитали в ПФР.

При этом увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется 4 млн человек.

Между тем опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что хотя индексация пенсий и поможет восстановить справедливость, однако побороть бедность таким образом невозможно.

«Индексация доходов как инструмент повышения уровня жизни населения, к сожалению, не приносит ожидаемого результата. Сейчас достаточно высокий уровень инфляции, который вызван повышением НДС, акцизов, а, следовательно, и повышением цен на практически все товары народного потребления. Эффект от индексации пенсии будет нивелироваться постоянным повышением уровня инфляции, которая, скорее всего, будет разгоняться», - комментировал «Газете.Ru» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».