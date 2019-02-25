Дошли до президента: Путина просят взять дело Калви под контроль

Президенту России Владимиру Путину докладывают детали следственных действий в отношении топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok, это резонансное дело, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Так, ранее инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении топ-менеджеров фонда. На сайте Baring Vostok было опубликовано открытое письмо к президенту.

Несмотря на требования законодательства, в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а само уголовное преследование сотрудников Baring Vostok произошло на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный», отмечается в обращении.

При этом, комментируя вопрос о том, возьмет ли президент это дело под личный контроль, Песков заявил, что не хотел бы «фантазировать».

«Очевидно, что дело действительно весьма резонансное и, конечно, оно находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия. Что касается президента, конечно, ему докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, фонд прямых инвестиций Baring Vostok занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Капитал фонда - $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — «Яндекс», Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет». 15 февраля Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Гражданин США Майкл Kалви проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Калви отрицает свою вину и выводы следствия.

Суд ранее не согласился оставить бизнесмена под домашним арестом. Как утверждало следствие, бизнесмен может скрыться из России, находясь на свободе и имея американское гражданство. Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Помимо Калви, по делу также проходят партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» — ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, а также генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максим Владимиров. Они также заключены под стражу до 13 апреля.

При этом ряд бизнесменов и чиновников уже высказались в поддержку Майкла Калви и о том, что это задержание негативно скажется на инвестиционном климате в России.

В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что сам давно знаком с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви и, по его словам, бизнесмен много сделал «для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что он выступает против ареста Калви.

«Я, конечно, за то, чтобы мера пресечена была изменена»,— подчеркнул чиновник.

При этом он не стал комментировать суть уголовного дела. «Я считаю, что одно дело — это объективное расследование, и здесь никто не должен забегать вперед, а второе, это все-таки мера пресечения»,— заявил Алексей Кудрин.

Впрочем, как комментировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, правоохранительные органы, видимо, имели веские основания для задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и ее топ-менеджеров, а негативное влияние от этой ситуации на российский инвестклимат будет краткосрочным (цитата по РИА «Новости»).

Между тем в посольстве Соединенных Штатов в Москве заявили, что американская сторона настаивает на консульском доступе к основателю Baring Vostok Майклу Калви, в котором им отказывается.

«Мы многократно запрашивали доступ к данному гражданину США. Министерство иностранных дел Российской Федерации до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину. По дипломатическим каналам мы выразили нашу серьезную озабоченность этой отсрочкой», – говорилось в опубликованном 21 февраля в заявлении на сайте посольства США в Москве.