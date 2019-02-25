Доллар около 65: почему рубль дальше не вырастет

Согласно данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра», то есть на 26 февраля, упал до 65,25 рублей, а евро - до 74,09 рублей.

Реклама

На московской бирже курс доллара на 15.20 мск составил 65,27 рублей (-0,1%).

В целом за последний месяц произошло снижение курса доллара на 1,1%, говорит Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

Поддержку рублю оказывает благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Так, стоимость барреля нефти Brent находится около максимальных значений за последние три месяца и торгуется на уровне $67-66 за баррель нефти Brent c поставкой в мае 2019 года.

Впрочем, на 15.36 цена на нефть стала падать. Так, баррель нефти опустился до $66,48 (-1,12%).

Это должно порадовать президента США Дональда Трампа.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте.

Мир не может вынести такой резкий скачок цен - хрупкий!» - написал американский президент в Twitter.

Помогает укрепляться российской валюте ипериод уплаты налогов. В частности, очередной этап уплаты налогов экспортерами на этой неделе запланирован на четверг, 28 февраля.

В целом сейчас валюты развивающихся стран пользуются повышенным спросом из-за позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем, комментирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

Заявление Дональда Трампа об отказе повышения тарифов с 1 марта положительно воспринимается с точки зрения инвестирования в рисковые активы, поясняет он.

Так, решение отсрочить введение пошлин на китайские товары президент США объяснил «очень продуктивными переговорами» с Китаем.

По словам Трампа, «при условии дополнительного прогресса» на переговорах на его вилле во Флориде может быть запланирована его встреча с главой КНР Си Цзиньпином для заключения торговой сделки. При этом сроки встречи с лидером КНР Трампом не уточняются.

«Очевидно, стороны достигли прогресса по принципиальным вопросам, в том числе по защите интеллектуальной собственности, однако это не отменяет повышенной волатильности на рынках вплоть до заключения соглашения», - комментирует Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

О повышенном спросе на активы развивающихся стран свидетельствуют и данные по поводу присутствия нерезидентов на российском рынке. Так, на конец декабря доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) составила 23,6%. По информации на 31 января 2019 года, она увеличилась до 24,4%. Эти данные следуют из «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России и опубликованном на прошлой неделе.

«В целом в декабре-январе объем покупок ОФЗ нерезидентами на аукционах составил 44 млрд. рублей, а доля нерезидентов на одном аукционе увеличилась в среднем до 33%. При этом наращивание вложений в основном отмечалось в бумагах с длинным сроком погашения. В этих условиях Минфин увеличил средний объем привлечения средств посредством аукционов ОФЗ с 12,1 млрд. в ноябре до 16,3 млрд. рублей в декабре 2018 года – январе 2019 года», — комментирует торги Геннадий Попов, аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, несмотря на позитив на рынке, эксперты не прогнозируют, что доллар США упадет ниже 65 рублей за американскую валюту в ближайшее время.

Артем Лютик не исключает, что курс может ненадолго опустить ниже этой отметки, однако затем тут же последует коррекция.

«Окончание налогового периода, рост выплат по внешнему долгу в марте-апреле, а также санкционные риски, вряд ли допустят полноценное закрепление доллара ниже отметки в 65 рублей на длительный период», - говорит Лютик.

В целом, по словам эксперта, курс доллара сейчас напрямую зависит от постепенной адаптации России к санкциям. Укрепление рубля невозможно без исключения угроз со стороны США и Европы, добавляет он.

Между тем ни США, ни Евросоюз пока не намерены отказываться от санкций. Так, в середине февраля в сенат США был внесен законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям в отношении России в банковском и энергетическом секторах. Кроме того, отдельные санкции рассматривают и в Евросоюзе. Как сообщала газета Financial Times, США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер, которые могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

При этом, как неоднократно ранее заявляли «Газете.Ru» эксперты, если санкции против нашей страны все же будут приняты в жестком варианте (включая ограничения против российских госбанков и вложений нерезидентов в госдолг) , то курс доллара вполне может уйти за уровень 70 рублей.